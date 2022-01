Dette tror ekspertene blir Norges mest solgte bil i 2022

Tesla Model Y er den modellen som nevnes oftest i forbindelse med hvilken bil som blir den mest populære i 2022.

Årets mest solgte bil i 2021 blir Tesla Model 3 – med god margin. Store leveranser av både Model 3 og Model Y fra Teslas fabrikk i Shanghai har bidratt til at Tesla både får Norges mest solgte bil i 2021 og blir Norges største bilmerke med det samme.

Men hva med 2022? Vi har spurt et knippe av Norges fremste biljournalister og Elbilforeningen om hva de tror blir Norges mest solgte bil i 2022. Helt enige er de ikke, men det er noen modeller som blir nevnt flere ganger.

Tror leveringsdyktighet blir avgjørende

Det store usikkerhetsmomentet virker å være brikkemangelen i verden og den generelle leveringssituasjonen i 2022. Flere virker å tro at Tesla har en fordel her, og at de vil være i stand til å levere større volumer enn andre. Deriblant Motor-redaktør Peter Raaum

– Jeg tror Tesla Model Y blir mest solgte bil i 2022. Begrunnelsen er først og fremst knyttet til leveringskapasitet, for i denne modellklassen er det massevis av ganske jevngode alternativer som er fordelaktig priset gjennom avgiftsfritaket. Tesla får i gang sin nye fabrikk i Tyskland tidlig i 2022, og da vil tilgangen på biler i det norske markedet bli betydelig bedre.

I dag er leveringstiden på en nybestilt Model Y allerede i februar, mens en Model 3 vil kunne leveres en gang mellom mars og mai avhengig av hvilke felger du velger.

– Konkurrenten blir først og fremst Toyota bZ4X, men det er mye som tyder på at leveringene av denne først kommer i gang i andre eller tredje kvartal. Da kan det bli tungt å hente inn Model Y, sier Raaum til Tek.

Får vi slike scener igjen i 2022? Slik så det nemlig ut da den første båten med Tesla Model Y ankom Norge – fra Shanghai.

Tror på Model Y

Elbil24-redaktør Fred-Magne Skillebæk er enig.

– Markedet i 2022 vil ikke drives av én enkelt nykommer som endelig kommer og utløser en ketchup-effekt. Det blir en jevn strøm gjennom hele året som blir drivkraften, og jeg tror den som har mest moment i øyeblikket også blir den som drar mest over de neste tolv månedene.

– Jeg tror derfor at Tesla Model Y trekker det lengste strået i 2022. Den sjekker av på de fleste viktigste boksene for et bredt publikum med tanke på plass, firehjulsdrift, rekkevidde, ladehastighet og pris – i tillegg til ladenettverket. Dette frister mange, sier han.

Stor ordrebok på ID. 4 og Enyaq

Broom-redaktør Knut Skogstad tror på sin side på Volkswagen ID.4.

– Men her må jeg ta et viktig forbehold: Nemlig at fabrikken klarer å gire opp produksjonen til Norge. Vi vet at veldig mange har bestilt ID. 4 i år og nå venter på å få levert bil. Klarer fabrikk og importør å gjøre noe med leveringssituasjonen, ligger det an til svært mange biler ut neste år.

– I høst har Tesla hatt en stor fordel ved at de har kunnet levere Model Y nærmest på dagen. Hvis Volkswagen klarer å få til det samme med ID. 4, tror jeg den stikker av med førsteplassen neste år, sier han.

Nissan og Ariya kan bli sterke utfordrere

VGs biljournalist og -tester Hanne Hattrem sier det fort kan være en av bilene som kom i 2021 som blir mest solgt neste år.

– Det går (ikke bekreftede) forlydender om store ordrereserver på Skoda Enyaq og Volkswagen ID.4. Tesla Model Y kan også bli vinneren neste år. Jeg tror mange førstegangskjøpere er interessert i Nissan Ariya, og tenker det er et trygt valg, i og med den lange erfaringen med Leaf.

ID. 4 ser ut til å bli Norges fjerde mest solgte bil i 2021, mens Enyaq ligger an til en syvendeplass. Også Hattrem peker imidlertid på Toyota som en liten joker.

– Jeg tror Toyota bZ4X vil bli en sterk utfordrer. Hadde bilen kommet tidlig på året, kan man tenke at den kunne gått helt til topps. Elektrisk «RAV4» får også ti års batterigaranti. Det er en trygghet for mange, sier hun.

Det Hattrem henviser til er Toyotas lovnader om minst 70 prosent gjenværende kapasitet etter ti år eller en million kilometer.

Toyotas bZ4X kan bli en joker i 2022. Men kommer den på markedet for sent til å kunne hamle opp med de andre modellene – som vil være tilgjengelig hele året?

– Tesla er «à jour»

Sjefredaktør i Bilnytt, Atle Falch Tuverud, sier Volkswagen nok vil gjøre mye for å komme tilbake på toppen av pallen.

– Vi vet at de går inn i 2022 med en voldsomt høy ordrereserve, i motsetning til Tesla, som er ganske «à jour». På den annen side har Tesla vist en voldsom kapasitet, og de er svært leveringsdyktige når de bestemmer seg for å prioritere Norge.

– Toyota har selv som ambisjon om å kjempe om førsteplassen først i 2023, men det japanske merket kan likevel bli farlig hvis de får store leveranser av sin nye elbil-SUV sammen med store leveranser av sine hybridbiler, og hvis andre aktører ikke får biler eller velger å ikke levere biler i Norge, sier Tuverud.

– For sent for å slå Model Y

Redaktør i Bil- og motorbloggen, David Kordahl Andersen, sier mest solgt-spørsmålet er vanskelig, men at hans stemme går til Tesla Model Y.

– Tesla Model Y har riktignok et antall gode elektriske, familievennlige konkurrenter, og får enda flere neste år. Nyhetene fra andre merker kommer imidlertid for sent på året, og med halvleder-utfordringer for de fleste, tror jeg den kommer til å stå sterkt i 2022, sier han til Tek.

Elbilforeningen peker på tre

Elbilforeningen, da? Generalsekretær Christina Bu sier hun har spesielt tro på tre biler i 2022. Hun nevner Tesla Model Y, men drar også inn to modeller ingen av de andre har nevnt: Kia EV6 og BMW i4.

– Ingen er best på alt, men er på hver sine måter sannsynlige toppnoteringer i markedet. Skoda Enyaq kan i tillegg blande seg inn i topp tre dersom de får orden på chip-problematikken. Nissan Ariya kan også levere bra når den kommer utpå året.

Kias EV6 trekkes frem av Elbilforeningen, sammen med Tesla Model Y og BMW i4.

– Model Y fordi den treffer familiesegmentet nesten perfekt, med god plass og ditto rekkevidde. Den har solgt svært godt etter lansering i høst. BMW i4 fordi den appellerer til mange som kanskje tidligere har vært skeptiske til å velge elbil. Kia EV6 fordi den har mye for familien, og i tillegg byr på det lille ekstra gjennom høy maks ladefart under optimale forhold og V2L (mulighet til å bruke bilens batteri for å drive eller lade andre enheter, journ.anm.). Enyaq treffer den norske folkesjela, med god familievennlighet – uten å briljere på noe, sier Bu.

En annen joker? Nissan Ariya kommer på markedet i Norge neste sommer.

Dette har for øvrig vært de mest solgte bilene de siste årene:

2020: Audi e-tron

Audi e-tron 2019: Tesla Model 3

Tesla Model 3 2018: Nissan Leaf

Nissan Leaf 2017: Volkswagen e-Golf

Volkswagen e-Golf 2016: Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi Outlander PHEV 2015: Volkswagen e-Golf

Volkswagen e-Golf 2014: Volkswagen Golf

Volkswagen Golf 2013: Volkswagen Golf

Volkswagen Golf 2012: Volkswagen Golf

Volkswagen Golf 2011: Volkswagen Golf