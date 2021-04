Apple skal allerede være i gang med å produsere oppfølgeren til M1-prosessoren

Apple M2 skal inn i neste generasjon Mac-er, og den blir kraftig.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Torstein Norum Bugge 27 Apr 2021 14:01

Det er ikke lenge siden Apple hadde storlansering , og nå durer sannelig ryktemølla videre med full styrke. Skjønt, det er mindre et rykte og mer en lekkasje – Nikkei Asia melder om at neste generasjons Mac-prosessor nå er i produksjon.

Prosessoren, kjent som Apple M2, vil erstatte den nåværende M1-prosessoren. Det er denne som er å finne i både Mac Mini-maskinene, den nyeste iPad-en, den nye, fargerike iMac-en og nyeste generasjon MacBook Air.

Selskapet er i full sving med å erstatte Intel-prosessorene i mer eller mindre alle maskinene sine, og M2 blir nok å finne også i produkter som i dag stadig benytter Intel. Ikke minst fordi M2 etter sigende skal bli mye kraftigere enn den eksisterende generasjonen. Nøyaktig hvor kraftig vites ikke, men kilder på innsiden av produksjonen hevder at brikken vil bli brukt i neste generasjons MacBook-maskiner samt «...produkter utover MacBook».

Dagens M1-prosessor skal ifølge Apple by på dobbelt så kraftig grafikk og opptil 85 prosent bedre ytelse i prosessorintensive oppgaver sammenlignet med Intels prosessorer. I og med at dette er første generasjon er det rimelig å anta at andre generasjon vil forbedre disse tallene betydelig.

Produksjonen av de nye M2-prosessorene startet for fullt rett etter den nylige Apple-lanseringen , og skjer hos taiwanske TSMC. Prosessorene vil bli bygget på 5 nm+-prosessen.

Stort paradigmeskifte for prosessorindustrien

De nyeste iMac-ene benytter M1-prosessoren. Apple

Apples overgang til egendesignede prosessorer er en mer betydningsfull utvikling enn det ved første øyekast kan late til. Prosesorene er ikke bare Apple-spesifikke og spesiallagde, de er også bygget på en helt annen arkitektur enn Intel- og AMD-prosessorer. Disse har i mange tiår benyttet den såkalte x86-arkitekturen, som først ble designet av Intel tilbake i 1978 og senere lisensiert til AMD.

M1 og M2 benytter derimot samme arkitektur som prosessorene man finner i blant annet Android-telefoner: ARM. Dette er en mer moderne og langt mer effektiv arkitektur, som blant annet benytter langt mindre strøm for å oppnå samme prosesseringskraft som en tilsvarende x86-prosessor.

Programmer skrevet for x86 er imidlertid ikke direkte kompatible med ARM-maskiner, og vice versa. Apple benytter derfor en programvare kalt Rosetta til å oversette mellom de to språkene, slik at eldre Mac-programmer kan kjøre på de nye prosessorene.

Dermed er det sannsynligvis duket for et par år med overgang der programmer enten ikke er kompatible, er trege eller mangler ulike funksjoner inntil Apple får utviklere til å skrive ARM-utgaver av programmene sine.

Illustrasjonsbilde av M1. Apple

Analytiker: – Irreversibel utvikling

Joey Yen, en analytiker fra selskapet IDC, kaller utviklingen «irreversibel», og mener at dette vil bidra til å ytterligere distansere Apples produkter fra konkurrentene som noe helt spesielt i forbrukernes mentalitet:

– Det er en irreversibel trend at Apple til slutt vil bruke kun egen maskinvare i sine egne produkter. Mac-er har også sitt eget økosystem samt brukerbase, ettersom Apple utvikler sitt eget operativsystem, sier Yen til Nikkei.

Han legger også til at han tror dette kan få andre PC-produsenter, som Lenovo, HP og Dell, til å begynne å utvikle sine egne prosessorer basert på ARM-arkitekturen.