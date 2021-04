Nye iMac er syltynn og fargesprakende

iMac-eiere vil dessuten eie nettmøtene fremover.

Du kan gå riktig så friskt ut med fargevalget på de nye Macene.

Anders Brattensborg Smedsrud 20 Apr 2021 20:36

Apple har akkurat avduket en helt ny generasjon iMacer med 24-tommers skjerm.

Deres alt-i-ett-maskiner har fått en helt ny design, kraftig oppgradert innmat og er rett og slett et svar på mange av utfordringene korona-pandemien har gitt oss. Både privat og i jobbsammenheng der vi jobber sammen, men også lenger unna hverandre fysisk enn tidligere.

De nye iMacene skal erstatte dagens 21,5-tommers modeller, mens den gamle 27-tommersutgaven dessverre ikke ble oppdatert i dag og selges som tidligere, med gammel innmat og design.

Fargesprakende ny design

Det mest slående er selvsagt designet. Den tradisjonelle sølvgrå drakten fra de siste ti årene får nå selskap av en gjeng sprekere og fargeglade utgaver. Grønn, gul, oransje, rosa, lilla, blå. Alle med en nedtonet fremside og en sprekere mer mettet bakside. Selvsagt i anodisert aluminium, som tidligere.

Den nye generasjonen er med 11,5 millimeter tykkelse enda slankere enn den forrige og minner nå om en gigantisk iPad Pro på stativ. Den veier også så lite som fem kilogram, noe som er greit om du flytter den rundt fra tid til annen. Slankejobben har kommet på plass som følge av massive rokeringer på innsiden av maskinen.

Den gamle iMac 21,5 til venstre. Nye iMac 24-tommer til høyre.

Får M1-prosessor

Prosessoren er nemlig oppgradert fra tidligere generasjoners Intel-baserte, til Apples egen M1-baserte brikke. Dette er samme type som vi finner igjen i selskapets oppdaterte MacBook Air, Pro 13 og Mini-maskiner.

Apple forteller at M1-brikken vil gjøre de nye iMacene signifikant raskere enn forrige generasjon, med inntil 85 prosent høyere prosessorytelse og dobbelt så rask grafikkytelse som grunnmodellen i den utgåtte 21,5-tommersserien med iMac.

Selv om disse tallene selvsagt er «best case»-scenarioer snakker vi uansett om betydelige ytelsesløft for både prosessoren og grafikkbrikken, som vil sørge for at apper åpnes og kjører raskere, og at spill flyter mye jevnere enn du er vant til fra en Intel-basert iMac.

For øvrig sørger den nye M1-brikken for at iMac nå kan kjøre apper og spill fra iPad og iPhone.

Les testene av de andre Macene med M1-brikke her:

MacBook Pro 13

MacBook Air

Mac Mini

De M1-baserte iMacene lar deg kjøre iPad- og iPhone-apper på seg, samt veksle mellom å jobbe i dem på datamaskinen og de bærbare enhetene.

Lover mye lavere støy

M1-prosessoren er dessuten langt mer effektiv enn Intel-prosessorene som har drevet tidligere iMac-modeller. Den stiller derfor mindre krav til kjøling, og selv om nye iMac fremdeles vil ha to små vifter forteller Apple at den vil holde seg under 10 desibel. Det er omtrent halvparten av tidligere modeller og trolig lavt nok til at få vil merke støyen.

I tillegg er flere komponenter, som selve minnet og grafikkprosessoren nå samlet i en og samme kompakte M1-brikke. Det sparer svært mye plass og har gjort det mulig for Apple å krympe hovedkortet veldig ned.

Det nye kompakte hovedkortet, med M1-prosessoren og vifter på hver side.

Kraftig oppgradert kamera og lyd

Den sparte plassen har ikke bare gått til å gjøre maskinen slankere, men til å bygge inn vesentlig kraftigere høyttalere, et bedre kamera og mer presise mikrofoner.

Det siste året har nok mange av oss oppdaget hvor dårlige kameraene som er integrerte i maskinene og laptopene vi bruker er når vi samles til nettmøter med kollegaer eller partnere. Det er en utfordring å ikke se direkte syk ut, eller sikre at de i den andre enden ser noe annet enn et mørk omriss eller en helt utbrent videofeed. Endelig tar noen inn over seg at dagens løsninger for å kommunisere med hverandre over nett er altfor dårlige.

De nye iMacene får alle et Full HD-kamera med 1080p-oppløsning. Dette leverer for det første dobbelt så høy oppløsning som 99 prosent av de resterende kameraene på markedet i dag, som har 720p-oppløsning. For det andre lover Apple at kameraet har høy dynamikk og en større, kraftigere bildesensor som skal filme deg godt også under vanskelige lysforhold. M1-prosessorens maskinlæringsevner skal dessuten forbedre bildet ytterligere helt automatisk.

Skal du se bra ut på et nettmøte fremover kan dette altså bli en skikkelig het kandidat, og vi tipper konkurrentene nå får det travelt med å kopiere Apples fokus.

Det nye kameraet skal levere skarpere og langt bedre bilder av deg i møte.

Du vil trolig også høres bra ut med en iMac, for nå er mikrofonene oppgradert til det Apple kaller «studiokvalitet». Det er faktisk tre av dem, som hjelper hverandre med å redusere «feedback», og de støtter såkalt stråleforming som bidrar til å kansellere ut bakgrunnsstøy mens du snakker. Dermed kan de du snakker med høre deg klart og tydelig mens støvsugeren går bak deg.

Det skal også bli lettere for deg å høye hva som blir sagt, for iMacene er utstyrt med hele seks høyttalerelementer som støtter Dolby Atmos. To dedikerte basselementer, et på hver side av deg, skal sørge for fyldigere lyd enn du er vant med fra andre slanke maskiner.

Deler av det nye høyttalersystemet, med basselement og diskant.

Større og klarere skjerm

Selv om den nye iMac-generasjonen har et større panel på 24 tommer, skal den ikke være veldig mye større enn 21,5-tommersutgavene den erstatter. Panelet strekker seg nemlig lenger ut til kantene.

En maksimal lysstyrke på 500 nits vil gjøre skjermen lyssterk, og et spesialutviklet antirefleksbelegg skal jage bort gjenskinn som har lyst til å feste seg. Apple omtaler oppløsningen som «4,5K». Dette tilsvarer en oppløsning på 4480 x 2520 piksler. Med en pikseltetthet på 218 per tomme skal du uansett slite med å se enkeltpunktene, og bildet bør se svært skarpt ut.

Panelet støtter såkalt utvidet «P3»-fargerom og en milliard samtidige farger, og er som alle andre av Apples paneler ferdig kalibrert rett ut av fabrikken. I tillegg støtter skjermen True Tone-teknologien mange kjenner fra bærbare Macer. Denne tilpasser bildet etter lyset i rommet du jobber slik at det blir mindre anstrengende for øynene og ser mer naturlig ut.

Her demonstrerer Apple True Tone, som tilpasser bildet etter lysforholdene rundt deg.

Smart strømtilkobling

Husker du MagSafe, den magnetiske strømkontakten som løste seg ut om du skumpet borti en MacBook og kunne redde den fra å gå i bakken? Nå kommer den tilbake.

Strømtilkoblingen på iMac blir nemlig magnetisk. Ikke for å redde maskinen fra et eventuelt fall, men for å «guide» seg selv mot åpningen og lette sammenkobling. Dette er noe mange nok har savnet om de famler med hendene bak på maskinen på jakt etter riktig port. I tillegg har strømledningen muligheten til å bære med seg ethernetsignaler, for å gi færre ledninger som går helt opp til selve maskinen og holde pulten din ryddig.

Grunnmodellen av iMac støtter to Thunderbolt 3/USB 4-porter, mens en oppgradert utgave i tillegg byr på to USB 3-porter. Av trådløse teknologier får du både den nyeste WiFi 6-standarden og Bluetooth 5.0.

Tar du et steg opp fra grunnmodellen får du en iMac med totalt fire porter. Grunnmodellen har kun to porter, med støtte for Thunderbolt 3/USB 4.

iMac får også nye mus, tastatur og Magic Keyboard. Ikke bare i matchende farger med de nye modellene, men med støtte for Touch ID på enkelte tastatur. Touch ID fungerer får å låse opp iMac fra dvale uten å skrive inn passord, og gjør det mulig å raskt bytte mellom brukerkontoer når ulike mennesker legger fingeren sin på sensoren.

Tastaturet til iMac kommer nå i utgaver med forskjellige farger og støtte for Touch ID.

Den nye generasjonen iMac blir tilgjengelig for bestilling 30. april og for utsending mot slutten av mai. Prisen begynner på 15.290 kroner for innstegsmodellen med 8GB minne og to tilkoblingsporter. Enkelte fargevalg og flere tilkoblingsporter er kun tilgjengelig på dyrere modeller.