Nå kan Office lage presentasjonen for deg

Microsoft viste frem AI-drevne Copilot.

Slik skal det se ut når Copilot lager punktlister basert på eksisterende innhold. Kamera Skjermdump, Microsoft/Youtube

Synes du det er et ork å lage punktlister til Powerpointen din? Det er tydeligvis Microsoft klar over - og The Verge melder at det seneste punktet i Seattle-selskapets saga om AI er at Office får utvidede funksjoner.

Copilot skal være en assistent som bor ved siden av dokumentene du jobber med, og som er klar til å lage innhold basert på det du jobber med. Den kan sammenfatte, eller lage punktlister og presentasjoner, for eksempel.

Microsoft har laget en video som viser hvordan funksjonen kan brukes:

Alle deler av Office

Videosnutten viser hvordan Copilot for eksempel kan transkribere og oppsummere møtet så langt, slik at deltakere som logger seg på for sent kan ta igjen det tapte.

Den kan også lese inn eksisterende dokumenter og lage nye basert på innholdet i dem. For eksempel ved å lage punktlister eller analyser. Copilot kan også bruke regneark og kalenderfunksjoner for å sy det hele sammen.

Kan gjøre nyttige feil

De nye funksjonene vil imidlertid ikke alltid ha rett.

– Noen ganger vil Copilot gjøre riktig, andre ganger vil den gjøre nyttige feil, som gir deg en uferdig anelse om hvor du skal, men som fortsatt er en tyvstart, forklarte Jared Spataro, sjef for Microsoft 365 under lanseringen.

Når AI-løsningen har gjort sitt kan du redigere og eventuelt slette i resultatene.

Løsningen er basert på OpenAIs GPT4, og er dermed en AI-chatbot med det man kan kalle utvidede muligheter. Fra før brukes samme teknologi søkemotoren Bing - nylig åpnet tilgangen til de nye funksjonene for alle.

Google jobber med AI i Docs

Også konkurrenten Google annonserte AI-funksjoner i sin løsning denne uken. I deres Docs-univers skal AI kunne skrive automatiserte e-poster basert på innholdet i dokumenter.

Den skal også kunne lage bilder og lyder til å ha sammen med presentasjoner.

Foreløpig er imidlertid ikke Googles AI-løsning ferdig og tilgjengelig, mens Microsoft har hatt sin Bing-løsning ute til «testing» blant vanlige sluttbrukere en god stund.

Microsoft er heller ikke helt klare med sin løsning, som foreløpig testes med 20 av deres bedriftskunder, og som skal rulles ut etter hvert.

