Elon Musk hevder de skal lage rekordbillig Tesla

Tesla-sjefen Elon Musk erklærte under et investeringsmøte forrige uke at selskapet nå jobber med å utvikle neste generasjons elbilplattform.

«Plattformen» er altså selve grunndelen av elbilene som resten av bilen bygges på, og selskaper har ofte en eller flere plattformer som utgangspunkt, som de deretter bygger en rekke modeller basert på.

I Teslas tilfelle deler Model S og X plattform, og deretter kom Model 3 og Model Y, som også deler plattform.

Neste plattform skal ifølge Musk være mindre, men også langt, langt billigere.

– Neste generasjons kjøretøy vil trolig koste omtrent halvparten av 3/Y-plattformen. Den blir mindre, men jeg tror den virkelig vil overgå produksjonen av alle våre andre kjøretøy sammenlagt, uttalte Musk.

Ikke forvent deg Tesla til 200.000 kr

Akkurat som at Model 3 og Model Y ble produsert i langt større skala enn Model S og Model X, og er betydelig billigere, er det ingen garanti for at 50 prosent reduksjon i produksjonskostnad for Tesla betyr 50 prosent reduksjon i utsalgspris for sluttproduktet.

I Norge starter Model 3 og Model Y på henholdsvis 409.990 og 519.990 kroner i skrivende stund, og den neste bilen vil neppe få en startpris på 205.000 kroner. Men at den blir billigere, er det nok liten tvil om.

– Vi skal ta alt vi har lært fra S, X, 3, Y, Cybertruck og Semi inn i denne plattformen, men vi har et mål om to for én. Vi prøver å nå det 50-prosentmålet igjen, skjøt Teslas CFO Zach Kirkhorn inn i den samme samtalen.