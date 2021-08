Samsung har avdekket nyttig tyveri-funksjon på sine Smart TV-er

Kan deaktiveres på avstand.

Ole Henrik Johansen, Tek.no

David Johansen Auby 26 Aug 2021 08:46

Funksjonen som har fått navnet «Samsung TV Block» var først avdekket i en brukerstøtte-melding tidligere denne måneden i forbindelse med en rekke større tyverier fra Samsung sine varehus i Sør-Afrika.

I meldingen står det at «funksjonaliteten kommer ferdig installert på alle Smart TV-produkter fra Samsung og sikrer at produktet kun kan brukes av den rettmessige eieren».

Selv om funksjonen kun til nå har blitt brukt i forbindelse med hendelsene i Sør-Afrika, vil den også potensielt kunne brukes i andre tilfeller av tyveri.

Sjekker TV-ens serienummer

Funksjonen aktiveres først når den aktuelle TV-en kobles til internett - noe som er nødvendig for at Samsung sine Smart TV-er skal kunne tas i bruk. Når TV-en så kobles til vil apparatets serienummer sjekkes opp mot Samsung sine servere. Og hvis serienummeret er rapportert inn til Samsung vil mekanismen som blokkerer TV-en bli aktivert.

I meldingen fra Samsung står det også at det ikke skal være noe problem å deaktivere mekanismen hvis den har blitt slått på ved en feil.

Ikke ukontroversielt

Nyheten har imidlertid ikke bare fått positiv respons. Journalist Matthew Humphries i PCMag skriver blant annet at det for enkelte kunder kan være urovekkende å vite at deres TV kan deaktiveres når som helst i fremtiden uten forvarsel .

Han påpeker også at funksjonen vil kunne åpne opp muligheten for hackere å deaktivere TV-er hvis de klarer å bryte seg inn i systemene til Samsung.