5G kan ha negativ innvirkning på telefonens batteri

Det foregår et 5G-kappløp i Norge, og mobiloperatørene Telia, Telenor og Ice konkurrerer alle om å by på den beste dekningen i landet. Samtidig byr nærmest hver eneste mobil som slippes på markedet støtte for den nye teknologien som lover raskere hastigheter og lavere forsinkelser.

Men selv om 5G er på plass mange steder, og du sikkert ser 5G-logoen på mobilen din stadig oftere, er den fortsatt koblet til 4G-nettet samtidig. Vil dette gjøre at batteritiden blir dårligere?

Samsung hevder det på sine amerikanske nettsider, og flere personer vi har snakket med mener også å ha opplevd dårligere batteritid. Men er det bare placebo, eller kan 5G påvirke batteritiden negativt?

Vi tok kontakt med Telenor og Telia for å sjekke om dette stemte, og hvorvidt dette i tilfelle gikk utover norske forbrukere også.

Blandede svar

– Det er ingen grunn til å slå av 5G for å spare batteri, skriver Anders Krokan, pressesjef i Telenor.

– Det er hovedsakelig andre ting som tapper batteriet. Særlig krevende er strømming der mobilskjermen er konstant aktiv i en lengre periode, eller om man har lange videokonferanser.

Derimot er ikke Daniel Barhom, informasjonssjef i Telia Norge, like skråsikker.

– 5G-bruken kan påvirke batteritiden som følge av at signaleringen inntil videre skjer via 4G-nettet, men dette kan samtidig justeres via innstillingene på din mobiltelefon.

Da vi spurte svært konkret fikk vi derimot et mindre tydelig svar.

Vil man kunne få bedre batteritid på mobilen hvis man skrur av 5G, og kun benytter seg av 4G? For å unngå at de brukes parallelt?

– Vi anbefaler våre kunder til å bruke de ulike optimaliseringsløsningene som finnes på den enkelte telefon for å få en best mulig 5G-opplevelse, skriver Barhom.

Kun en midlertidig løsning

Ettersom 5G-nettet enda ikke er ferdig utbygget vil derfor 4G- og 5G-nettet fungere parallelt. Rett og slett fordi 5G-nettet ikke håndterer samtaler og tekstmeldinger. Det er dette som ifølge Samsung tapper batteriet raskere, enn om du bare var tilkoblet ett nett.

– Når Telenor kommer med 5G kjernenett, vil 5G-nettet operere selvstendig. Frem til vi har lansert 5G kjernenett vil telefonen hele tiden ha kontakt med 4G-nettet for å kunne håndtere tale og SMS, Krokan.

Dette bekreftes også av Barhom.

– 5G-nettet rulles foreløpig ut gjennom såkalt «non-standalone» implementering. Det vil si at det er en gradvis overgang, der 4G fortsatt brukes parallelt.

– Helt konkret vil signaleringen skje via 4G, mens dataoverføringen, med økt kapasitet og hastighet, skjer på 5G, skriver Barhom.