Ny rekord i salg av elektronikk i 2021

Elektronikkbransjen satte ny rekord i omsetning i fjor. Økningen var spesielt stor innen salg av gamingprodukter, hvitevarer og kjøkkenutstyr.

Salget av forbrukerelektronikk utgjorde 43,6 milliarder kroner i fjor. Det er en økning på 3 prosent fra året før, og ny rekord.

Gaming, hvitevarer og kjøkkenutstyr står for mye av veksten, viser tallene som bransjeorganisasjonen Elektronikkbransjen la fram torsdag.

– Etter en omsetningsvekst på hele 18 prosent fra 2019 til 2020 hadde vi forventet et resultat nærmere et normalår i 2021, i stedet fortsetter veksten i elektronikkmarkedet, sier administrerende direktør Jan Røsholm i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Preget av korona

Omsetningen økte fra 42,3 milliarder kroner i 2020 til 43,6 milliarder i 2021 og inkluderer salg av lyd, bilde og multimedia, hvitevarer og småelektriske produkter, foto, mobiltelefoner og bærbare PC-er til forbrukermarkedet.

– Også 2021 ble preget av korona og nedstenginger, og særlig salget av hvitevarer, spillprodukter og kjøkkenutstyr fortsetter å vokse, sier Røsholm.

I 2020 sørget påbudet om hjemmekontor for en kraftig økning i salget av webkamera, skjermer, tastatur og annet kontorutstyr. I 2021 falt salget i denne kategorien noe, og gikk ned 5 prosent. I stedet er veksten sterk i kjøp av spillkonsoller, spill-PC-er og gaming-utstyr generelt i 2021.

Færre, men større TV-er

Etter en kraftig økning i TV-salget i 2020, falt salget tilbake til normalnivå i 2021, ned 13 prosent til 368.000 solgte TV-skjermer. Samtidig øker størrelsen på TV-ene vi kjøper. Mens 55 tommer har vært dominerende de siste årene, har 65 tommer nå overtatt.

Strømmetjenester fortsetter også å vokse. Nå sier 78 prosent av norske husholdninger at de abonnerer på én eller flere tjenester. Det er en økning fra 2020, hvor andelen var 77 prosent, viser Elektronikkbransjens statistikk.

Antall solgte mobiltelefoner fortsatte å falle i 2021, ned 5 prosent til 1,52 millioner telefoner. Men dyrere flaggskipsmodeller fra produsentene og det faktum at nordmenn gjerne kjøper disse, gjør at verdien økte med 3 prosent, fra 9,6 til 9,9 milliarder kroner.

Salget av store hvitevarer økte kraftig i de aller fleste kategoriene, både innen vask-, tørk- og kjøleprodukter. Det ble solgt 1,56 millioner hvitevarer til en verdi på ni milliarder kroner i 2021.

Yngre mest positive til bruktkjøp

Stiftelsen Elektronikkbransjen har også gjort en undersøkelse for å se om nordmenn er villige til å kjøpe brukte elektronikkprodukter. Der svarer 56 prosent av de spurte at de vil vurdere å kjøpe et brukt elektronikkprodukt dersom det er en mulighet.

– Mobil og TV er det mest populære produkttypene å kjøpe brukt, deretter følger hvitevarer, sier kommunikasjonssjef Marte Ottemo,

De unge er mest positive til bruktkjøp, nærmere åtte av ti spurte i aldersgruppen 18–29 år sier de ville vurdere å kjøpe brukt. Blant forbrukere i aldersgruppen 60 år og eldre er det kun fire av ti som stiller seg positive.