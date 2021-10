Startproblemer for nye HBO Max

Noen sier de ikke får opprettet konto, og HBO Nordic-kunder føler seg snytt.

Slik ser feilmeldingen ut som møter mange som forsøker å abonnere på HBO Max.

Tirsdag ble strømmetjenesten HBO Max endelig lansert i Norden, og selskapet går aggressivt til verks for å sikre seg nye kunder. Tjenesten koster nemlig bare 44,50 kroner for de som registrerer seg med ny konto, forutsatt at de melder seg på innen den neste måneden.

Men flere sliter med å registrere den nye kontoen. Vi har mottatt flere e-poster her på Tek.no fra brukere som har blitt møtt med feilmeldinger, både tirsdag kveld og onsdag formiddag, når de forsøker å legge inn betalingsinformasjon for å aktivere et nytt abonnement.

«Oops! Something went wrong. Please try again later.» er den eneste forklaringen de får på skjermen.

En annen bruker som kontaktet Tek.no sier han ikke klarte å kansellere abonnementet sitt. Feilmeldingen han fikk da han forsøkte tipset ham om å ringe et amerikansk nummer for å løse problemet.

Vi får også høre fra HBO Max at det har vært noen problemer knyttet til kjøp av rabatterte, årlige abonnement.

– Vi er utrolig glade for den enorme interessen og etterspørselen for HBO Max fra både nye og eksisterende kunder. Vi er imidlertid oppmerksomme på at en liten gruppe av eksisterende abonnenter i Norge som ønsker å benytte seg av det rabatterte årlige abonnementet har hatt problemer med å registrere seg. Vi er klar over problemet, og det jobbes med en løsning, sier Celine Ryel, PR-manager for HBO Max i Norge, til Tek.no.

HBO Nordic-brukere føler seg snytt

De som tidligere har vært HBO Nordic-abonnenter og nå hoppet videre til HBO Max, ser ikke ut til å ha hatt problemer med å overføre kontoene sine. Men også der er det flere som klager. Flere er nemlig irriterte på at det bare er nye kunder som får tilbud om halv pris, og ikke de som har vært abonnenter hos HBO Nordic i lang tid.

Flere skal til og med ha fått e-post om tilbudet for halv pris, uten å blitt informert om at det ikke gjelder dem, bare nye kunder:

– Jeg skulle likt å ha vært en flue på veggen for å forstå logikken bak å bestemme at man skal straffe eksisterende kunder, og bruke en e-post for å gni det inn, skriver en bruker på veggen til HBO Max på Facebook.

En annen bruker sier rett og slett at hun sier opp abonnementet som en følge av de nye prisene:

– Da endte det med å si opp abonnementet hos dere nå. Meget skuffende å tilby 50 prosent rabatt på livstid kun for nye kunder og ikke til eksisterende og trofaste kunder gjennom flere år.

Eksisterende kunder har fått en redusert pris på tjenesten - fra 109 til 89 kroner - og HBO Max har også innført et årsabonnement til 699 kroner - altså prisen av åtte måneder. Dette er likevel mer enn den løpende månedskostnaden på 44,50 kroner for nye kunder.

– Vi beklager selvfølgelig at noen kunder føler seg skuffet. Med HBO Max lanserte vi i går en forbedret strømmeplattform med mye mer og bedre innhold til en sterkt redusert pris for alle, skriver Ryel.

Hun utdyper:

– Det stemmer at det i en kortere periode er et introduksjonstilbud til nye kunder hvor man kan spare 50 prosent på månedsprisen. Men vi har også et meget attraktivt tilbud til alle våre nåværende kunder. Tidligere betalte HBO Nordic-kunder 109,- måneden. Med HBO Max er prisen redusert til 89,- og så har man i tillegg mulighet til å benytte seg av et tilbud hvor man får full tilgang til HBO Max i et helt år for 699,- (ca. 58,- per måned). Prisen for det nye årsabonnementet betyr nesten 50 % rabatt sammenlignet med vår gamle pris. Vi synes at dette er et meget attraktivt tilbud for alle kunder – nye som eksisterende, avslutter Ryel.

Fortsatt feil bildefrekvens på flere titler

Som nettstedet Flatpanels.dk påpeker, samt Twitter-brukeren Sixteen Saltiness, har HBO Max heller ikke løst en feil med bildefrekvensen på en rekke titler, som HBO Nordic har hatt i lang tid.

De spiller nemlig av mye av innholdet sitt bitte litt for fort. Det er ikke alle som legger merke til det, men mye av innholdet går omtrent fem prosent raskere enn det egentlig skal gjøre, noe som blant annet fører til litt lysere stemmer hos mennesker.

HBO Nordic har nemlig valgt å vise en «europeisk» variant av mye innhold, med 25 bilder i sekundet i stedet for 24, som det originalt har. Det fører for eksempel til at den ekstremt lange Zack Snyder-versjonen av Justice League er 10 minutter kortere når man ser den på HBO Nordic (og nå HBO Max) enn hvis man hadde sett originalen.

Twitter-brukeren Sixteen Saltiness påpeker at det fortsatt er et problem med HBO Max.

Selskapet selv sier det skyldes at originalinnholdet er laget for 24 fps/hz, mens i Europa brukes 25 fps:

Europeiske TV-er støtter imidlertid fint å vise innhold i 24 bilder i sekundet, og det er stort sett bare europeiske kringkastere som forholder seg til 25 bilder i sekundet.

Her er et eksempel på YouTube som viser forskjellen på 24 og 25 fps, hvor du både kan se og høre forskjellen.

HBO er imidlertid ikke alene om å vise noe innhold i for rask hastighet - Viaplay og Cmore gjør også det samme på flere titler.

Netflix, Disney+ og Apple TV+ viser derimot alt innholdet sitt i original bildefrekvens.