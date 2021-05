Kompletts «Flex» lar deg bytte inn dingsen etter to år - men lønner det seg?

Vi har sjekket.

14 Mai 2021

Nordmenn har vært spesielt sultne på ny elektronikk under coronapandemien, og blant de mange nettbaserte aktørene her hjemme er det kanskje mange som har vært innom Komplett for å sjekke «ståa» når nye dingser skal handles inn. Om du kjenner deg igjen har du kanskje lagt merke til en ny knapp på kjøpssidene deres.

Den er stor og blå, og frister med et lavt månedsbeløp og store besparelser i forhold til om du betaler alt som vanlig med den gule knappen.

Trykker du på den blå knappen kan du nemlig ta del i Kompletts nye «Flex»-program, som i praksis er det samme konseptet som mobiloperatørene kaller Swap eller Svitsj og Elkjøp kaller «Renew It».

Bytt etter to år

Flex omtales som «en ny og enkel måte å få tak i teknologi på», og lover deg blant annet elektronikkprodukter fra Apple, Samsung, Acer, Asus, Lenovo og Nintendo for en lav månedspris. Du kan foreløpig velge mellom mobiler, PC-er, nettbrett, smartklokker, PC-skjermer og spillkonsoller med ordningen.

Rosinen i pølsa er imidlertid at du etter to år får mulighet til å bytte inn produktet du har betalt ned på i et nytt. Og om du gjør det, sparer du ifølge Komplett inntil flere tusenlapper sammenlignet med kontantkjøp.

Når du returnerer et brukt Flex-produkt kan du dessuten være sikker på at det blir gitt et nytt liv et annet sted, eller blir forsvarlig gjenvunnet, skriver Komplett.

Her appellerer altså Komplett til ett av verdens mest dingsekåte folkeslag med tilbud om å spare penger på å rullere dingser annethvert år og samtidig ha god samvittighet for miljøet.

Ved første øyekast kan Flex dermed virke svært forlokkende for mange, men sparer du faktisk penger på ordningen, og vil kloden takke deg?

Vi har sjekket om Flex er så bra som Komplett gir inntrykk av.

Slik er tilbudene

Det første du legger merke til er besparelsene du tilsynelatende kan gjøre ved å eie et produkt i to år med Flex, fremfor å kjøpe det ut direkte.

Om vi tar for oss produktene Komplett omtaler som «populære med Flex», finner vi to mobiltelefoner, en bærbar PC, og en stasjonær spill-PC:

MacBook Air 2020

Kjøp kontant: 11.990 kroner

Kjøp med Flex og bytt etter 2 år: 8472 kroner

Kjøp med Flex og behold: 14.120 kroner

Om du bytter Macen etter to år, slik Flex legger opp til, «sparer» du 3518 kroner i løpet av perioden. Vil du derimot beholde den, ender du med å betale 2130 kroner, eller 17,8 prosent, mer enn om du kjøpte den kontant.

iPhone 12

Kjøp kontant: 9590 kroner

Kjøp med Flex og bytt etter 2 år: 7512 kroner

Kjøp med Flex og behold: 10.995 kroner

Om du bytter iPhonen etter 2 år, sparer du 2078 kroner i løpet av perioden. Vil du derimot beholde den, ender du med å betale 1405 kroner, eller 14,7 prosent, mer enn om du kjøpte den kontant.

iPhone 12.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Kjøp kontant: 14.490 kroner

Kjøp med Flex og bytt etter 2 år: 13.968 kroner

Kjøp med Flex og behold: 16.296 kroner

Om du bytter Galaxyen etter 2 år, sparer du 522 kroner i løpet av perioden. Vil du derimot beholde den, ender du med å betale 1806 kroner, eller 12,5 prosent, mer enn om du kjøpte den kontant.

Komplett Epic Gaming PC

Kjøp kontant: 14.999 kroner

Kjøp med Flex og bytt etter 2 år: 10.704 kroner

Kjøp med Flex og behold: 17.840 kroner

Om du bytter hele spillmaskinen etter 2 år, sparer du 4295 kroner i løpet av perioden. Vil du derimot beholde den, ender du med å betale 2841 kroner, eller 19 prosent, mer enn om du kjøpte den kontant.

Bruktsalg kan være langt mer lukrativt

Det er altså lett å se at Flex-ordningen virker fordelaktig om du allerede på kjøpstidspunktet vet at du vil oppgradere til en nyere modell etter to år.

Noe av det du bør tenke på før du handler med Flex, er imidlertid bruktverdien på produktene. Om du benytter deg av muligheten til å bytte det du har kjøpt etter 2 år, mister du muligheten til å selge det selv, da produktet må sendes tilbake til Komplett.

Bruktverdien på elektronikk varierer voldsomt fra merke til merke. Mens et flere år gammel Apple-produkt, eller en tidligere toppmodell fra Samsungs Galaxy-serie fremdeles kan selges for relativt høye summer på Finn.no, kan man få mindre igjen for produkter fra Asus, Acer, Huawei eller HP. Enkelte kategorier ser også ofte et høyere verditap enn andre, som spillbærbare eller smarttelefoner og nettbrett fra andre enn Apple.

Eksempelvis ligger flere to år gamle 2019-modeller MacBook Air til salgs på Finn.no nå for oppunder 10.000 kroner. Det er usikkert hva maskinene ender med å bli solgt for, men summen står uansett i sterk kontrast til besparelsen Komplett tilbyr deg ved retur av den kjøpt via Flex, som er 3518 kroner. Dette beror også på at du skal kjøpe et nytt produkt, og legge ut mer penger hos dem igjen.

Macbook-maskiner holder seg gjerne veldig godt i verdi på bruktmarkedet. Det får du ikke dra nytte av om du bruker Kompletts Flex-ordning.

Raskt verditap låser deg til ordningen

I andre enden av spekteret finner vi Kompletts stasjonære spill-PC. Her «sparer» du over 4000 kroner om du betaler den ned via Flex og bytter den inn i en nyere modell etter to år.

Det negative her er at det virker ganske absurd å kjøpe en hel stasjonær spill-PC bare for å kvitte seg med den etter to år. Nesten hele poenget med dem er at du kan oppgradere enkeltkomponentene i den etter hvert som behovet melder seg. Som grafikkortet for å få høyere bildeflyt i spill, eller å smekke inn en minnebrikke ekstra eller en ekstra SSD. Slike oppgraderinger, og muligheten til å personliggjøre maskinen, blir i praksis mye mindre aktuelt med Flex-maskiner.

Samtidig låses du i praksis til oppgraderingssyklusen. Komplett skal nemlig ha over 7000 kroner av deg hvis du vil beholde maskinen etter to år. Det sier på én side sitt om hvor mye Komplett «sponser» maskinen med i utgangspunktet, men også hvor lite de regner med den er verdt etter to år.

Kompletts Gaming PC-tilbud gir null mening for deg som klarer å oppgradere enkeltkomponenter selv, men vi ser appellen for dem som ikke aner hvordan de bytter et grafikkort, og som hele tiden vil ha høy ytelse fra maskinen sin. På grunn av det raske verditapet, og den høye «utkjøpsprisen», er det imidlertid viktig av du er helt sikker på at du skal oppgradere etter to år. Her gjelder det nemlig å holde seg til Kompletts toårssyklus for å få valuta for pengene.

Komplett: – Målet er at mobiler ikke skal bli liggende i skuffen

Ettersom Komplett hevder at Flex, til tross for at det er snakk om et nedbetalingsprogram som belønner høy rotasjon av elektronikk, er bedre for miljøet, hadde vi en del spørsmål.

Blant annet lurte vi på hvilke tanker selskapet hadde gjort seg om å gi kundene sine insentiver som lavere pris for å beholde produkter kortere enn de kanskje ellers ville gjort.

Her svarer kommunikasjonssjef i Komplett, Kristin Hovland, at de blant annet ønsker å nå folk som bytter mobilene sine når nye modeller lanseres, med ordningen.

Når vi ønsker svar på hvor vanlig Komplett tenker det er at kundene deres kasserer produkter som hele spill-PC-er, dataskjermer og konsoller etter to år, svarer Hovland følgende på spørsmålet:

– Norske forbrukere bytter elektronikk ofte, og istedenfor at produktene blir liggende i skuffer og skap vil de ha mulighet til å leve videre hos en ny kunde.

Kristin Hovland, kommunikasjonssjef i Komplett.

Komplett skriver blant annet på sine nettsider at «Det er for mye bruk og kast i samfunnet vårt, og for klodens skyld må vi mennesker redusere utarmingen av jordas ikke-fornybare ressurser. (...) For hvert produkt som lever lenger, reduseres etterspørselen etter nye produkter.»

Vi etterlyste derfor konkret informasjon om hva som skjer med kundenes to år gamle mobiler eller spill-PC-er ved retur. Her nøyer Hovland seg med å skrive at de samarbeider med en tredjepart, som kjøper produktene og setter gjenbruken i system.

Vi spør så om hvor stor del av produktene Komplett får inn de regner med å måtte gjenvinne, fremfor å reparere og selge videre:

– Det er vanskelig å svare på nå, men vi kommer til å gjøre alt for at disse produktene lever videre, skriver Hovland.

– Vårt må er at mobiltelefoner ikke skal bli liggende i skuffer og skap, men skal tas i bruk av nye kunder, avslutter Hovland, som også trekker frem at Flex gir kundene deres økonomisk handlefrihet til å skaffe seg de produktene de ønsker seg og at de så langt har fått positive tilbakemeldinger fra kunder.

– Ser ut som en måte å få folk til å bytte dingsene oftere

Miljøorganisasjonen Fremtiden i våre hender har blandede følelser for Kompletts nye Flex-ordning:

– Hvis det er slik at produktene som sendes inn faktisk lever og brukes lenger, slik Komplett hevder, er dette et godt initiativ. Men umiddelbart ser dette mest ut som en måte å få folk til å bytte ut dingsene sine oftere – og det er det motsatte av et sirkulært og bærekraftig forbruk, sier lederen i organisasjonen, Anja Bakken Riise, til Tek.

Anja Bakken Riise, leder av miljøorganisasjonen Fremtiden i våre hender.

Hun skulle gjerne sett utregningene fra Komplett som viser at dette faktisk er et miljøtiltak, og ikke bare et grønt salgstriks. Riise har også følgende melding til Kompletts kunder og elektronikkglade nordmenn:

– Til forbrukerne vil jeg si at den mest miljøvennlige mobilen eller dataen er den du allerede har.