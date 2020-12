Storbritannia bannlyser 5G fra Huawei i 2021

Niklas Plikk 1 Des 2020 09:46

Britiske mobiloperatører vil bli nektet å installere 5G-utstyr laget av Huawei fra og med september i 2021. Det melder det britiske departementet for digitalisering, kultur, media og sport i en pressemelding .

Dette til tross for at Storbritannia tidligere i år sa at de ikke kom til å føye seg etter press fra USA om å blokkere Huawei fra deres 5G-nettverk.

– I dag setter jeg opp en tydelig vei videre for å fjerne en høy-risiko-tilbyder fra våre 5G-nettverk, uttalte digitaliseringsministeren Oliver Dowden i en uttalelse, og sier at de har fått utvidet fullmakt til å «identifisere og forby telekomutstyr som utgjør en trussel mot Storbritannias nasjonale sikkerhet.»

– Vrangforestillinger

Huawei prøvde tidligere denne måneden å utsette Storbritannias avgjørelse. Sjefen for den britiske avdelingen av Huawei, Victor Zhang, sa at avgjørelsen var motivert av amerikanske vrangforestillinger om Huawei, og ikke britiske. Han pekte også på at restriksjonene ville negativt påvirke Storbritannia ved å øke kostnadene for briter, og ytterligere forverre det digitale skillet i samfunnet.

De britiske myndighetene putter også 250 millioner pund i et prosjekt de kaller «5G Supply Chain Diversification Strategy», for å sikre at de ikke havner i en lignende situasjon igjen.

– Vår nye strategi skal sikre at vi aldri igjen blir avhengige av bare en håndfull mobiloperatører for å få et smidig og sikker nettverk.

EU bestemte tidligere i år at de ikke vil utelukke noen bestemt tilbyder fra å bygge 5G-utstyr i medlemslandene .

Nokia og Ericsson i Norge

Her i Norge har vi tre mobiloperatører som jobber med å bygge opp hvert sitt 5G-nett; Ice, Telia og Telenor. Ice bruker utstyr fra Nokia, Telia bruker Ericsson og det samme gjør Telenor. Telenor sier imidlertid at de vil fortsette å bruke noe utstyr fra Huawei, blant annet for å opprettholde 4G-dekningen, og for å gjøre overgangen til 5G raskere og smidigere.