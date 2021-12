Valgte å sprenge Teslaen sin i stedet for å bytte batteri

Skulle ha kostet over 200.000 kroner.

Millisekunder før hele Teslaen sprenger.

Finnen Tuomas Katainen kjøpte en brukt Tesla Model S fra i 2013, og i 1500 kilometer skal den ha kjørt helt utmerket. Men så begynte varsellampene i bilen å blinke, og han var nødt til å ta den til verkstedet.

Etter en måned ventetid var beskjeden klar: hele batteriet måtte byttes. Prislappen ville bli på 20.000 euro - 201.000 kroner - og han måtte i tillegg få godkjennelse fra Tesla for å gjennomføre reparasjonen.

Kontaktet Youtube-kanal for hjelp

Katainen sier aldri hvor mye han kjøpte bilen for, men her i Norge får man kjøpt 2013-modeller av Tesla Model S for omtrent den samme prisen. Han betalte trolig en del mer, for prisene er ikke helt like på tvers av landegrenser, men at batteribyttet ville være en betydelig del av kjøpesummen er det ingen tvil om.

Så i stedet for å fikse bilen, eller kondemnere den som de fleste andre trolig ville gjort, bestemte Katainen at bilen skulle gå ut med et smell. Bokstavelig talt.

Han kontaktet derfor den finske Youtube-kanalen Pommijätkät - «Bombegutta» på norsk - for å få litt hjelp. Resultatet ble en viralvideo som allerede har blitt sett av millioner i løpet av den siste uken.

I videoen ser vi den finske gjengen feste 30 kilogram med dynamitt på passasjersiden av Teslaen, før de detonerer det hele i en enorm eksplosjon. Bare små fillebiter er igjen av bilen etter at eksplosjonen gikk av.

Katainen virker fornøyd med det hele etter jobben er gjort, og virker ganske så sikker på at han er den eneste i verden som har sprengt Teslaen sin med vilje. Det tror vi også.

Og hvis det ikke allerede var åpenbart: Ikke prøv dette hjemme!