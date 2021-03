Playstation-suksess blir film

Megapopulære «Ghost of Tsushima» kommer til lerretet.

FÅR FILM: Lord Jin Sakai kommer til en kinosal nær deg. Playstation/Sucker Punch

Jonathan Falk 26 Mar 2021 15:05

Filmen skal utvikles i samarbeid mellom Sony og Playstation Productions, og det er Chad Stahelski som har fått æren av å regissere det hele, melder Deadline. Han har de siste årene gjort stor suksess med de action-trilogien «John Wick».

Som i spillet vil filmens handling dreie seg rundt den unge samuraien Jin Sakai, og hans reise for å befri Japan fra en mongolsk invasjon.

– Vi er glade for å samarbeide med Chad og 87Eleven Entertainment om å bringe Jins historie til storskjermen. Vi elsker å jobbe med kreative partnere som Chad, som har en lidenskap for våre spill, og som sikrer oss rike adapsjoner som vil glede både våre tilhengere og et nytt publikum, sier Asad Quizlbash, sjef for Playstation Productions.

For han gir samurai-sjangeren et forsøk, går Stahelski i gang med innspillingen av «John Wick 4» i sommer.

BAD GUY: I spillet skal du stoppe Khotun Khan og hans mongolske styrker. Playstation/Sucker Punch

«Ghost of Tsushima» har blitt hyllet som et av de beste spillene som har kommet ut til Playstation de siste årene, noe som gjenspeiles i salgstallene.

Bare på de tre første dagene solgte spillet over 2,4 millioner kopier, og nylig passerte den 6,3 millioner. Da Game Awards 2020 gikk av stabelen, var «Ghost of Tsushima» nominert i en rekke kategorier, deriblant «Beste spill» og «Beste spill-regi».

Daisuke Tsuji ble også nominert for sin rolle som Jin Sakai.