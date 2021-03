Hevder PlayStation 4 kan bli ubrukelig hvis internt batteri ryker

Skyldes angivelig uheldig design av «trofé»-systemet.

Anders Brattensborg Smedsrud 26 Mar 2021 11:31

Som alt annet skal også elektronikken vår dø en dag. Men om du eier en PlayStation 4 kan dagen du har spilt på den siste gang komme tidligere enn mange regnet med.

Det hevder i alle fall spillkonserveringsgruppen «Does it play». De skriver på Twitter at konsollen vil slutte å kjøre spillene dine når det såkalte CMOS-batteriet i den dør.

Ingen fare så lenge Sony satser på konsollen

CMOS-batteriet holder blant annet rede på klokkeslett og dato mellom hver gang konsollen din slås på, og sitter på hovedkortet inne i selve konsollen. Med tanke på at et CMOS-batteri kan leve i over ti år er det neppe noen umiddelbar fare for de fleste. Ryker det for deg i dag er det ikke noe problem - batteriet kan byttes og er billig i innkjøp.

Dessuten vil du få tilbake tilgangen til spillene dine med en gang konsollen kobler seg til PlayStation Network og CMOS-batteriet igjen får synkronisert klokkeslettet og datoen med Sonys servere.

Problemet spillkonserveringsgruppen skisserer melder seg potensielt i fremtiden når Sony dropper tilgangen til PlayStation Network for PS4-konsollene.

Tidligere i uken skrev nettstedet The Gamer at Sony vil slukke tilgangen til PlayStation Store for eldre konsoller som PSP, PS Vita og PlayStation 3 fra i sommer. Dette er ikke det samme som at alle nettverksfunksjoner forsvinner, men et signal om at selskaper med tiden helt naturlig faser ut støtte for gamle plattformer.

Dersom CMOS-batteriet går tom for strøm eller skiftes etter at PS4-konsollene har mistet tilgang til Sonys servere, vil ikke engang spill du eier fysisk på plater kunne startes, hevder «Does it Play».

Grunnen til dette skyldes ifølge Lance McDonald måten Sony har bygget opp det såkalte trofé-systemet i konsollen.

På Twitter skriver han at trofé-systemet er låst til klokkeslettet til den interne CMOS-klokken i konsollen, som må stemme med tiden den får fra Sonys servere og PlayStation Network. Det er for at ikke spillere skal kunne manipulere tidspunkt for når de låste opp trofeer.

McDonald har skaffet seg kunnskap om hvordan konsollen fungerer gjennom en rekke suksessfulle spillmodifikasjoner. Sist ut en modifikasjon som dobler bildeflyten i «Bloodborne».

Har tre løsninger

En kan skissere tre mulige løsninger, om informasjonen som har kommet fra «Does it Play» og McDonald er riktig.

Enten kan Sony oppdatere konsollene med en ny fastvare som simpelthen slår av muligheten til å låse opp trofeer om konsollen ikke er koblet til PlayStation Network.

Sony kan også velge å holde PlayStation Network tilgjengelig for Playstation 4 i en forenklet versjon, slik at nye CMOS-batterier får synkronisere seg mot serverne deres også langt inn i fremtiden.

Eventuelt skriver McDonald at man kan «hacke» selve konsollen for å tvinge den til å godta et visst klokkeslett.

Vi har bedt om en kommentar til saken fra Nordisk Film, som er distributør av PlayStation i Norge.

Oppdatert 26.03.21: Vi har presisert at Sony ifølge The Gamer angivelig planlegger å fjerne PlayStation Store fra PSP, PS Vita og PS3. Dette er ikke er det samme som at alle nettverksfunksjoner PlayStation Network støtter opp om forsvinner, som spilling over nett og lignende.