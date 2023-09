Viste frem gjennomsiktig luksus-TV

Skal koste fra 57.000 kroner.

I mørket, eller mot en ensfarget bakgrunn, er nok bildekvaliteten i Thomsons transparente OLED-skjerm bedre enn vi klarte å se i en lys messehall i Berlin. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Berlin/Tek.no: Inne i hall 20 i messeparken her i Berlin står det en gjennomsiktig TV.

Folk stopper opp foran den, titter på og beveger hånden bak TV-en mens de flirer til venner og familie som går sammen med dem. Informasjon om TV-en er det derimot ikke så mye av.

Dette er en 55-tommers gjennomsiktig OLED-skjerm. Og den er bare for de med ekstremt god råd, eller for luksushoteller og andre som kan betale, får vi forklart fra Thomsons mann på stedet.

Interaktiv romavdeler? Bygges inn i speil?

Den klassiske bruken for gjennomsiktige TV-er og skjermer, i den grad det finnes tradisjon for dette - er såkalt «signage», altså skilting og produktopplysning. Gjerne i butikkvinduer. Denne TV-en kan også brukes til det, men det er ikke der Thomson først og fremst ser den for seg.

I stedet skal denne syltynne 4K-OLED-en kunne brukes i et helt vell av sammenhenger. For eksempel kan den fungere som skjerming mellom rom, der mørke farger hindrer innsyn, før den bytter bruksområde til å bli TV igjen.

Thomson ser og for seg at den kan bli til et speil hvis den bygges inn i énveisglass.

Det er ulike varianter av denne typen skreddersøm Thomson ser for seg at TV-en kan bli brukt til.

Glem smatteren, eller den som bare skal kommentere handlingen i filmen. Gjennomsiktig TV åpner for at dine bekjente kan være linselus i selve filmen. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Foreløpig ikke lansert

En mengde ulike bruksområder var mulige, fikk vi beskjed om. Og elektronikken til den syltynne skjermen - den er gjemt i en liten boks som kan stå under TV-bordet.

Modellen vi fikk se på her i Berlin er foreløpig hverken ferdig eller lansert, og kun en demonstrasjon av noe som vil bli lansert på nyåret. Der vil 55-tommeren bli lansert i januar, mens 65-tommeren er planlagt for mars.

Vi regner med at både designen på tilkoblingsbokser og presise modellnavn vil bli nærmere klargjort når selve lanseringen har skjedd.

Stort flatere enn dette blir det ikke. Dette er et OLED-panel kledd i glass på hver side, med kontrollelektronikken stuet bort under bordet. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Vanskelig å vurdere bildekvalitet

Bildekvaliteten på den gjennomsiktige skjermen ble nødvendigvis sterkt preget av at den er gjennomsiktig.

Det var også forholdsvis enkelt å se piksler, selv om det er snakk om en 4K-skjerm av moderat størrelse. Så gikk vi jo også rett inntil skjermen for å ta den nærmere i øyensyn.

Ting som foregår bak skjermen blokkeres sjelden helt ut, bortsett fra når skjermen viser helt mørke farger. Og dermed vil du alltid ha noe visuell støy bak den hvis det er mye lys og bevegelse som foregår der.

Alt av tilkoblinger og styring finnes i en boks under skjermen. TV-en ble vist frem stående i en utskjæring. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Funker nok i et mørkere rom

Samtidig kan jeg se for meg at i et mørkt rom opp mot en vegg av nøytral farge, vil dette kunne gi en mer tilnærmet normal TV-følelse.

Kanskje man kan se for seg den som et vindu mellom stue med gang rett bak.

Når TV-en er av ser man gjennom til gangen?

Skjermen vi fikk se virket også synlig uferdig, med behov for litt polish på glasset rundt selve OLED-skjermen.

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Ferdig versjon til CES-messen i januar?

En spennende ting med TV-en er at innholdet også blir synlig fra baksiden, bare speilvendt.

Dermed kan peisvideoen på Youtube nytes fra begge sider av skjermen, om enn i en del mindre krisp kvalitet bakfra.

Hvis 55-tommeren treffer sitt planlagte lanseringstidsrom i januar, forventer vi kanskje å høre om den under neste års CES-messe i Las Vegas. Så hold utkikk etter en oppfølger til denne saken om få måneder.

Publisert 5. september 2023, 16:00

