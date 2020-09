Teslaer får endelig skiltgjenkjenning

Ny programvare skal også hjelpe deg i lyskryss.

Tesla.

Anders Brattensborg Smedsrud 1 Sept 2020 11:52

I disse dager sender Tesla ut en oppdatering som lar bilene deres lese av fartsskilt og lyssignaler de møter på veien. Automatisk lesing av fartsskilt er noe svært mange andre bilprodusenter har hatt i årevis, slik som Volvo, Volkswagen og Audi.

Nye Teslaer har inntil den siste oppdateringen kun forholdt seg til informasjon om fartsgrenser fra en intern Tesla-database, og tatt utgangspunkt i GPS-lokasjonen til bilen. Den har altså ikke brukt kameraene på bilen for å notere seg fartsgrensen. Med et system som dette har ikke alltid de oppgitte fartsgrensene stemt overens med de faktiske forholdene, eller oppdatert så raskt som ønskelig.

Ved å lese fartsskiltene direkte blir de selvsagt helt korrekte, og bilens instrumenter får nå mulighet til å minne deg på hvilken fartsgrense som gjelder om du glemmer hva den er mens du kjører. I tillegg kan systemet varsle deg med et lydsignal om du overstiger fartsgrensen.

Forsvant da Tesla oppgraderte bilene sine

De første Teslaene som rullet på veiene hadde faktisk mulighet til å lese av fartsskilt. Dette var bilene med deres såkalte «Hardware 1»-maskinvare. Denne muligheten forsvant imidlertid da Tesla gikk over til å bruke sin egen «Tesla Vision»-programvare for å overvåke omgivelsene i senere Autopilot-oppdateringer.

De fleste andre produsenters nyere biler har en form for skiltgjenkjenning. Tesla har hele tiden lovet Autopilot-eiere at skiltgjenkjenningsfunksjonen deres skulle finne veien tilbake i senere Autopilot-oppdateringer, og nå er den altså endelig her. Foreløpig skal oppdateringen være rullet ut i USA, men med det tekniske på plass følger nok andre land like etter.

Minner deg på lyssignaler også

I oppdateringen til Autopilot følger også en annen nyhet, nemlig muligheten til å overvåke lyssignaler. Slik kan føreren varsles om han ikke får med seg at signalet har gått fra rødt til grønt. Også her benyttes et lite lydsignal for å varsle, noe som trolig er å foretrekke fremfor et mye hissigere horn fra utålmodige bilførere bak deg.

Nyhetene i den nye versjonen av Autopilot er noen av mange helt nødvendige steg på veien før Teslas biler kan kjøre helt på egen hånd uten hjelp fra føreren.