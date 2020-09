Slik fungerer Apple-bilene som kjører rundt

Bruker utdaterte Mac Pro-maskiner for datalagring.

Mr Schimpf, Wikimedia

Ole Henrik Johansen 9 Sept 2020 11:44

Har du sett en litt merkelig, hvit Subaru med et tårn på taket i Oslo i sommer? Da har du sannsynlig sett en av Apples biler som brukes til å hente inn data til selskapets Apple Kart-tjeneste.

Nå hevder nettstedet 9to5Mac å ha informasjon om hva slags maskinvare og programvare Apple bruker i disse bilene. Og tror du selskapet har hentet inn siste skrik til dette prosjektet, må du tro om igjen.

Slik ser den aldrende Mac Proen ut. Apple

«Søplekassa» i ilden

Informasjonen har nettstedet fått via Twitter-brukeren YRH04E , som har lagt ut flere bilder av hvordan Apples programvare ser ut. Den samme personen skal også ha fortalt nettstedet at Apple bruker sine forrige generasjon Mac Pro-maskiner til å bistå med lagringen av dataene som bilene henter inn.

Maskinen, som ofte kalles «søppelkassa» på grunn av sine særegne utforming, skal angivelig være 2013-modeller som har fått fire SSD-er med 4 TB hver seg for å lagre dataene på.

Dette skal være nok lagringsplass til at bilen kan kjøre rundt i en ukes tid og sanke inn informasjon. Bilen er som du kan se av bildene utstyrt med et slags tårn på taket.

I dette tårnet er det plassert høyoppløste kameraer med Zeiss-objektiver, i tillegg til såkalte LiDAR-skannere. Og datamengden som samles inn håndteres altså av en syv år gammel Mac Pro før diskene sendes tilbake til Apples kontorer.

EyeDrive

Foruten eldre datamaskiner, bruker bilene en programvare som heter EyeDrive. Systemet krever at to personer er ombord i bilen. Hvor den ene altså kjører bilen, som forøvrig er en hvit Subaru Impreza, mens sidemannen jobber med EyeDrive.

For at bilene skal kunne hente inn data kreves det angivelig godt vær. Og bilene skal kjøres fra solen står på himmelen med et gitt antall grader, til kvelden hvor solen har tilsvarende antall grader.

Bilene utgjør altså en viktig rolle i Apple nå gjør med å oppdatere og forbedre karttjenesten sin. Primært har bilene oftest blitt sett i USA, men skal angivelig ha kjørt rundt i Oslos gater i perioden juli til august i år.

(Kilde: Twitter , 9to5Mac )