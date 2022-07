«Mulle Mekk» gjør comeback

25 år siden han bygget bil for første gang, gjør altmuligmannen Mulle Mekk comeback i spillform.

TILBAKE: Mulle Mekk og hunden Boffen gjør seg nok en gang klar til å omsette gammelt skrot til brukbare kjøretøy.

Svenske Shaping Games jobber nå med en «reboot» av Mulle Mekk-serien. «Mulle Meck», som han heter på morsmålet, var originalt en populær svensk bokserie. Det ble laget seks spill om Mulle Mekk, og de fleste av dem handlet om å bygge ulike ting. Fra hus til romskip, Mulle Mekk har bygget det meste.

Denne gangen skal Mulle Mekk og hunden Boffen lage elbiler og bærekraftige ladestasjoner.

– Den første utgivelsen i den nye Mulle Mekk-serien skal være et sandbox-spill, hvor spillere bygger egne elektriske biler som de kjører rundt og utforsker verdenen med. Spilleren må hjelpe andre karakterer på veien, overkomme utfordringer og gjennomføre mini-spill for å få nye deler til elbilen og bygge bærekraftige ladestasjoner på kartet, skriver utviklerne til VG.

I 1997 kom første spillet i serien, «Bygg bil med Mulle Mekk».

Planlagt norskspråklig-versjon

Selv om Mulle Mekk originalt er svensk, hadde den originale serien et stjernespekket norsk stemmegalleri.

LEGENDARISK: Høggern står stemmen til Mulle Mekk i de første tre spillene i serien.

Arnulf Paulsen, «Høggern» selv, står bak den originale norske stemmen til Mulle Mekk fra de første tre spillene i serien. Ivar Nørve sto bak stemmen til karakterer som Figge Ferrum og Svarte Svein. Mari Maurstad og en ung Aksel Hennie står også bak flere stemmer.

Til spørsmål fra VG, svarer Shaping Games at en norskspråkelig versjon er planlagt.

– Vi vil trenge egnede stemmeskuespillere, og tar gjerne imot tips, skriver Simon Bergqvist fra Shaping Games.

Pitchkonkuransse

Det nye spillet ble originalt annonsert i Sverige under konkuranssen «The Great Summer Pitch» i juni. Konkuranssen går ut på ha best innsalg av et spill, hvor vinnerne gikk av med 100.000 svenske kroner.

KLASSIKER: Dette synes var ikke ukjent på norske bibliotekhyller på starten av århundre.

Ideen « Build Electric Cars With Mulle Meck» kom på en annenplass i konkuranssen, og gikk hjem med en gevinst på 50.000 kroner.

Shaping Games har tidligere gitt ut mobilspillet «Lilla Spöket Laban – Färger & Djur», basert på en annen svensk bokserie.

Det er ukjent når spillet lanseres og til hvilke plattformer.