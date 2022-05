Denne tekststrengen var nok til å krasje Google Docs

En enkel rad med ord sørget for at Google Docs-dokumenter ble ubrukelige.

«And. And. And. And. And.» Kanskje ikke en sekvens av ord du har for vane å skrive så veldig ofte, og det er nok også derfor problemet ikke har blitt avdekket før nå.

Tekstsekvensen sørget nemlig for at dokumenter i Googles tekstbehandler Google Docs ga feilmeldingen «Something went wrong» og «Unable to load file» i flere nettlesere.

Finurligheten ble først meldt om i Googles kundestøtteforum torsdag kveld norsk tid, og Google var raskt ute og takket for at de ble gjort oppmerksom på problemet. De opplyste at de jobbet med en fiks umiddelbart.

Mange ord ga samme krasj

Andre brukere i forumet konstaterer også at ordene also, therefore, anyway, although, but, who, why, besides og however alle gir samme resultat når de skrives på samme måte - fem ganger på rad, med stor forbokstav og punktum - men tilsynelatende kun på engelsk.

Flere brukere på forumet spekulerer derfor i at det har noe å gjøre med stavekontrollen i Google Docs, og en bruker skriver at det å deaktivere stavekontrollen løser problemet.

Noen raske forsøk fredag morgen tyder kanskje også på at Google uansett har rettet opp i problemet, for vi har ikke klart å reprodusere krasjen så langt, verken med and, but eller andre ord. Google har imidlertid ikke kommunisert noe ytterligere om feilen eller om at den er rettet opp i.

Hvordan i all verden kommer man over en slik bug, tenker du kanskje? Ifølge Engadget skal det ha dreid seg om en kommende roman fra forfatteren Eliza Callahan som inkluderer tekstpassasjen: «Which made me think about the word and. And. And. And. And. And. Then.»