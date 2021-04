iPad Pro har blitt mye kraftigere

Ryktene holdt stikk.

Designet er som før, men innmaten er absolutt ikke som før. Nye iPad Pro har blitt betydelig kraftigere, og den største 12,9-tommeren har fått en skjerm helt ulik alle andre nettbrett.

Finn Jarle Kvalheim 20 Apr 2021 20:46

I løpet av en heseblesende time denne tirsdagen ble en solid bit av Apples utvalg fornyet . Den største oppdateringen i kveldens lansering var det nok iMac som fikk, med sin overgang til M1-prosessorer og helt ny design. Men iPad Pro fikk også en saftig oppdatering - og nå er også den over på Apples egenutviklede M1-serie.

I tillegg har iPad Pro fått vesentlige forbedringer rund baut. Designet har imidlertid forblitt omtrent uendret, med mindre du nistirrer på den til du ser åpningen for ultravidvinkelkameraet i FaceID-området rundt skjermen.

Lynende raskt

iPad har hele veien hatt Apples egne prosessorer under skjermen, men med M1-brikken bygget inn går kreftene kraftig oppover, og brettet vil etter alt å dømme ha ytelse som er sammenliknbar med de vanlige datamaskinene fra selskapet. Fra før har iPader typisk vært raskere enn sine samtidige «vanlige bærbare PC-er», der svært mange ikke har vært altfor rikelig utstyrt på ytelsesfronten.

M1 skal uansett gjøre dagens nye iPad Pro hele 75 ganger raskere enn den originale iPaden som kom for såvidt over 11 år siden.

Men vel så viktig for faktiske proffbrukere er overgangen til at USB-C-kontakten under får Thunderbolt-støtte og USB 4. Det er en ekstrem ytelsesøkning, som innebærer høyere oppløsning på tilkoblede skjermer og mulighet for mye mer samtidig tilkoblet ekstrautstyr.

Kanskje man kan håpe på at dette blir utnyttet i form av utvidet flerskjermstøtte i iPad OS etter hvert?

iPad Pro har blitt svært mye raskere, og skal nå være enda bedre egnet for utvidet virkelighet og design.

USB med nye muligheter

Også den interne lagringen har økt kraftig i ytelse. Den skal ifølge Apples skryteplakater være inntil dobbelt så rask som før. Dette betyr nok ikke så mye for deg og meg som bare skal spille litt og surre med ett og annet bilde gjennom Photoshop på iPad-skjermen.

Men for proffbrukere som kanskje skal ha veldig mange bilder på rad gjennom en fargekorrigeringsprosess, eller redigere høyoppløst video, kan det bety mye. Det innholdet skal også typisk komme seg ut av iPaden i en faderlig fart - og med rask ekstern lagring kan en betydelig oppgradert USB-C-port potensielt avgjøre om en iPad Pro er egnet til oppgaven eller ikke.

Ekstremskjerm med mini-LED-baklys er det kun den største modellen som får, men begge har heftige skjermer med 120 hertz oppdatering.

Vanvittig skjerm

På den største iPad-utgaven har eplene fått plass til en skjerm som hermer etter Pro Display XDR-skjermen sin. Det betyr 1000 nits typisk lysstyrke, og inntil 1600 nits maksimal lysstyrke. Det er en voldsom lysstyrke både til å være i en mobilaktig dings, og til å være i en såpass stor nettbrettskjerm. Det bør bety nye muligheter for deg som jobber med HDR-video, og for deg som tar iPaden mye med ut i solen. Det kan imidlertid bruke en del av batteriet på full guffe.

Dette oppnår de ved å ha nytt baklys av typen mini-LED, som ikke er det samme som micro-LED. Mini-LED innebærer at du har et vanlig LCD-panel, men ekstra styrbare og fint oppdelte belysningssoner bak - som på TV-er flest, bare med veldig mange flere soner. Micro-LED er derimot en teknologi der du tar vekk hele LCD-panelet, og lar hver enkelt diode stå for både belysning og farge - Micro-LED er foreløpig en teknologi som bare selges kommersielt i Samsungs The Wall-TV.

Sammen med den nye skjermen kommer forøvrig et ekstra ultravidvinkelkamera i FaceID-systemet i rammen på iPaden. Formålet er at nettbrettet får et ekstra bredt bilde som det kan bruke til å panorere rundt i når du snakker på videokonferanser. Dermed kan du bevege deg fritt rundt iPaden uten å være en bitteliten prikk i bildet. Samsung har hatt samme type teknologi i enkelte av sine Galaxy-mobiler det siste året.

Den nye iPad Pro-en har ultravidvinkel-kamera slik at brettet kan følge deg mens du vimser rundt selv om du er i videokonferanse.

Dagens minste iPad-overraskelse

I kategorien dagens minste overraskelser kommer muligheten for 5G i iPad Pro. Det finnes allerede i iPhone 12-serien, og med fornyede mobiltilkoblede iPader var det naturlig at også dette kom til her.

Som på iPhone støttes millimeterbølge-5G kun i amerikanske modeller. Foreløpig er denne teknologien ikke tilgjengelig i norske 5G-nett. Den er forøvrig en ekstremt rask utgave av 5G, som er egnet for steder med veldig mange samtidige folk, og store datamengder. Ulempen er at frekvensen er så høy at radiobølgene vanskeligere trenger gjennom ting som vegger - dette er dermed en typisk teknologi egnet for store folkemasser på stadioner og torg.

Selv om dette altså er lite relevant for nordmenn betyr det at det en stund fremover altså vil være forskjeller på en iPad kjøpt i Europa og en iPad kjøpt i USA.

Med 5G og ekstremt lyssterk skjerm i den største iPaden kan det bli ekstra lettvint å jobbe ute. Her er iPad Pro i en hvit variant av det svært dyre Magic Keyboard-dekselet som kan kjøpes til.

Kan bestilles i slutten av april

Apple starter salget av de nye iPadene 30. april, og 11-tommeren vil koste fra 8900 kroner, mens 12,9-tommeren vil starte rundt 12200 kroner.

En iPad som det gikk rykter om, men som vi ikke fikk se fornyet i dag, er iPad Mini. Her var det snakk om at Apples vesleste nettbrett skulle få fornyet design som minnet om Pro- og Air-designet, og en vesentlig større skjerm enn dagens 7,9-tommer i samme formfaktor.

Det kan bety to ting; enten fantes aldri en ny iPad Mini, eller mer sannsynlig - den kommer senere. Apple er kjent for å ha svært lange utviklingssykluser på sine produkter, og det er relativt vanlig at produkter som ikke er ferdige blir sett av noen, og antatt nært forestående for lansering. Venter du på en ny iPad Mini kan det altså fortsatt hende det er håp i hengende snøre.