Nå forenkles energimerkingen

Slutt for «A+++»-merker.

Slik har energimerking sett ut frem til nå. Nå forvises plussene til fordel for en skala som bare går fra A til G. I begynnelsen vil de beste produktene havne et stykke ned på skalaen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 2 Mar 2021 13:45

Energimerking av produkter skal gjøre det enkelt å finne produkter som er snille mot både miljø og strømregning. Men siden merkingen ble innført har produkter flest blitt langt mer strømsnille, og derfor er mange kategorier varer merket med A og mellom ett og tre pluss-tegn for å vise hvilket produkt som er grønnest.

Nå melder Elektronikkbransjen at merkingen gjøres mindre forvirrende for å følge nye EU-regler.

Fra mars vil produkter i stedet kategoriseres på en skala mellom A og G etter energieffektivitet. Plussene på enden av skalaen blir borte.

Elektronikkbransjen: – Den gamle skalaen er sprengt

Jan Røsholm er administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Han melder at den gamle energimerkeskalaen er sprengt. Stian Sønsteng

Bransjeorganisasjonen forteller i sin pressemelding at ingen produkter havner i den gjeveste A-kategorien fra start, nettopp så produsentene skal ha litt skala å vokse inn i med bedre produkter.

– Elektronikkproduktene har blitt så energieffektive at de har sprengt den gamle skalaen, og den nye graderingen er så streng at toppmodellene som tidligere var A+++ nå er en C. Ved å ha en så streng skala er det tatt høyde for at den skal vare i rundt 10 år. Innen den tid har kanskje teknologien kommet så langt at skalaen igjen må revurderes, forklarer administrerende direktør for bransjeorganisasjonen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm i en pressemelding.

Slik illustrerer NVE forskjellen på gammel og ny merking av kategorien kjøleskap. NVE

Enkel sammenlikning av varer

I tillegg til den nye skalaen vil det være QR-koder på merkelappene som skal vises frem på utstilte produkter. Denne koden skal lede til EUs egen oversikt over ulike enheter, slik at du kan scanne kjøleskapet med mobiltelefonen din for å finne ut hvor effektivt det er sammenliknet med andre varer i samme kategori.

Det skal også være tydeligere å se akkurat hvor mye strøm produktet bruker på selve merkingen.

25 år med energimerking

Energimerking av produkter har vært brukt i Norge siden 1996, og skalaen som fra før har gått fra A til D har blitt utvidet oppover for å ta høyde for mer effektive produkter. Det er altså samme type skala som vil bli brukt, men en endring i fordelingen av krav til produktene og en slutt på plusstegnene på toppen av skalaen.

Siden dette er et EU-reglement som innføres må forordningen også adopteres for EØS-avtalen, noe som bransjeorganisasjonen melder at sannsynligvis vil skje i løpet av mars, slik at også norske forhandlere er forpliktet til å vise frem den nye merkingen.

Brukes også på nett og i brosjyrer

NVE melder på sine sider at dobbel merking med ny og gammel standard har blitt gjort en periode i forkant av innfasingen av den nye.

Merkingen vil forøvrig også være synlig ved nettsalg og i tilbudsblader som sendes hjem til forbrukere.