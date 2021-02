Annonserte flere PlayStation-nyheter

Sony viste frem en rekke både nye spill og oppgraderinger til både PlayStation 4 og 5.

Jonathan Falk 26 Feb 2021 01:28

I en livesending torsdag kveld viste Sony frem noen av de nye spillene fansen har i vente i løpet av det kommende året.

Den kanskje største nyheten var imidlertid ingen en ny tittel, men en oppgradert variant av «Final Fantasy VII Remake», kalt «Final Fantasy VII Remake Intergrade».

Utvikler Square Enix benyttet muligheten til å flekse med blant annet ny og oppgraderte effekter, både 60 fps-modus og 4k-modus og mindre lastetid. I tillegg har de lagt tilen ny fotomodus.

Spillet vil bli tilgjengelig 10. juni, og tilhengere som allerede har forrige versjon på PlayStation 4 vil gratis kunne oppgradere til PlayStation 5-versjonen. De som er villig til å betale litt ekstra kan på samme dato også sikre seg en ny historie om karakteren Yuffie fra originalspillet. Prisen er ikke offentliggjort.

Les også Sony lover nytt VR-system til PlayStation 5

Square Enix/Sony

En rekke andre utviklere fikk vise frem godsaker under State of play-sendingen.

Her ser du den fullstendige listen:

«Oddworld Soulstorm»

Oppfølgeren til det populære originalspillet fra 1997 har vært annonsert en stund. Torsdag fikk man vite at det blir tilgjengelig på PS4 og PS5 fra 6. april.

«Crash Bandicoot 4: It’s about time»

Spillbart i både 4k og 60 fps. Blir tilgjengelig til PlayStation 5 12. mai.

«Sifu»

Utvikler Sloclap kommer med et spennende innspill i kung fu-action-sjangeren med «Sifu». Studenten blir lærermester i jakten på hevn. Kommer til PlayStation 4 og 5 i løpet av året.

Sloclap/Sony

«Knockout City»

Med det som ser ut som et fargerikt og heseblesende kanonballspill skal EA forsøke å fengsle spillere fra 21. mai.

«Kena: Bridge of Spirits»

24. august kommer actioneventyret, som ble annonsert for et år siden, til både PS4 og 5.

«Returnal»

Kommer eksklusivt til PlayStation 5 30. april, altså med en liten måneds forsinkelse fra den planlagte lanseringen i mars.

«Solar Ash»

Et tredjepersons plattformspill med et elegant og «slick» uttrykk. – Et spill som handler om bevegelse, sier sjef i Heart Machine Creative, Alex Preston. Kommer til PS4, PS5 og PC i løpet av 2021.

«Deathloop»

Førstepersons-skytespillet har landingsdato til PS5 og PC 21. mai.

«Five Nights at Freddy's: Security Breach»

Siste spill ut i «Five Nights at Freddy’s» skal ifølge utviklerne være det desidert mest ambisiøse så langt. Dette er første gang vi ser gameplay, og spillet kommer først til PS4, PS5 og PC. Siden vil det også komme til andre konsoller.