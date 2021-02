Sony lover nytt VR-system til PlayStation 5

Sonos VR-briller i aksjon på PlayStation 4 Pro. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vegar Jansen 24 Feb 2021 15:30

I noen år nå har PlayStation kunne by på noen saftige stunder i den virtuelle virkeligheten , men ting kan som kjent alltid bli bedre. Derfor er det en god nyhet at Sony satser videre på konseptet, og jobber med å lage et helt nytt VR-system for PlayStation 5 .

Dette opplyser Sony selv om i sin PlayStation Blog .

Sammenlignet med PlayStation VR for PS4, skal det nye systemet bli bedre på alle måter. Sony nevner bedre oppløsning og større synsvinkel (FOV – field of view) samt bedre sporing av håndkontrollere. Dette betyr selvsagt at hele VR-visiret vil være splitter nytt.

I tillegg skal hele sulamitten kunne knyttes til konsollen med kun én kabel, i motsetning til den salaten mylderet av ledninger som er greia i dag. Dette vil utvilsomt gjøre det langt enklere å sette opp og bruke VR-systemet.

Selskapet mener videre at den nye VR-håndkontrolleren får et større fokus på ergonomi, og den vil bruke teknologi som vi ellers finner i den trådløse DualSense-kontrolleren – uten at de kommer inn på noe spesifikt her.

Kommer ikke i år

PlayStation VR for PlayStation 4. Sony

Med tanke på at det åpenbart kommer til å ta sin gode tid før alle som ønsker seg en PlayStation 5 kommer til å få kloa i et eksemplar, gjør det kanskje ikke så mye at det nye VR-systemet fremdeles er et stykke unna.

Når Sony skriver «det vil ikke slippes i 2021», regner vi derfor med at de snakker om 2022. Strengt tatt kan de også mene 2023, men vi velger å være optimistiske denne gangen.

Av kommende spill med VR-støtte nevnes After The Fall, Sniper Elite VR og Humanity.

Selv hadde vi selvsagt satt pris på flere detaljer, både når det gjaldt produktenes design og spesifikasjoner. Men ettersom det ferdige produktet trolig er ett år unna og vel så det, er det åpenbart stadig tidlig i utviklingsfasen. Da er det lite smart å hive ut tegninger og tall som trolig vil forandres på før ting er helt ferdig.

Vi får heller komme med flere opplysninger når Sony finner det for godt å avsløre litt mer rundt sitt kommende VR-system for PlayStation 5.