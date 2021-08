Apple forsvarer bruk av ny programvare mot overgrepsbilder

Og sier samtidig at teknologien skal kunne brukes av tredjepartsaktører.

Forrige uke skrev vi at Apple har planer om å skanne iPhoner og annet datautstyr for å gjenkjenne og stoppe deling av overgrepsbilder mot barn .

Metoden fungerer ved at det skal finnes en oversikt på hver enkelt iPhone eller iPad over allerede kjent overgrepsmateriale og at enheten dermed kan flagge dette innholdet før det lastes opp til iCloud. Metoden er ikke utviklet for å finne nytt innhold, men altså kun merke allerede kjent materiale. Dette skal ifølge Apple gjøre metoden trygg og lite utsatt for feil.

Allikevel har Apple møtt på kritikk fra flere hold. Blant annet Datatilsynet har uttrykt bekymring og kalt teknologien for «dypt problematisk» . Også andre aktører, blant annet WhatsApp, er skeptiske. Will Catcart, som er sjef i WhatsApp, har gått ut på Twitter og kaller metoden for « et tilbakeslag for personvernet over hele verden ». Han skriver også at WhatsApp aldri kommer til å ta i bruk teknologien.

I en kunngjøring forsvarer nå Apple allikevel metoden, og sier samtidig at teknologien skal kunne brukes av tredjepartsaktører i fremtiden.

Skal ikke kunne brukes til overvåkning

En av bekymringene rundt Apples nye system er at teknologien skal kunne brukes til andre formål enn først tiltenkt - som blant annet statlig overvåkning. Nå har Apple gått ut med et «spørsmål og svar»-dokument der de forsøker å dempe noen av disse bekymringene.

I dokumentet er Apple tydelige på at de ikke vil la myndigheter kunne få legge til andre typer bilder eller bruke teknologien til andre formål. Apple presiserer at teknologien er forbeholdt kontroll av CSAM-databasen («Child Sexual Abuse Material») og at de «ikke vil imøtekomme eventuelle myndigheters forespørsel om å utvide teknologien». Apple understreker også at det ikke skal være teknisk mulig for andre å legge til bilder i databasen.

Skal kunne brukes av tredjepartsaktører

Ifølge MacRumors har Apple vært positive til at teknologien kan brukes av tredjepartsaktører i fremtiden . Apple har ikke kommet med konkrete eksempler på denne type bruk, men at samme type filter kan tas i bruk på for eksempel Instagram eller Snapchat er ikke utenkelig.

Apple sier også at en eventuell utvidelse til andre land vil gjøres ett og ett land av gangen.