Snart forteller Apple hvilke apper som sporer deg

En ny «sladrefunksjon» er bakt inn i iOS 15.2 beta.

Fra Apples presentasjon av den nye «App Privacy Report» under WWDC21.

Under sommerens WWDC21 – Apples utviklerkonferanse Worldwide Developers Conference 2021 – varslet Apple at de var i ferd med å bygge inn en «sladrefunksjon» for apper i iOS.

Denne typen funksjonalitet er allerede på plass i selskapets nettleser Safari, enkelt og greit kjent som en «personvernsrapport». Denne forteller deg blant annet om hvilke nettsteder som er (mest) ivrige på å følge med på aktiviteten din, og hvilke sporingstjenester som benyttes.

Men nå har altså Apple en lignende funksjon på vei til selveste iOS, og poenget er at du da skal kunne få en rapport som sier hvordan dine mange applikasjoner oppfører seg.

Vil være avslørende

Med denne rapporteringsfunksjonen skal du enkelt kunne se hvilke apper som har tilgang til sensorer og dine private data, hvor ofte dette brukes, hvor mye appen benytter seg av nettverket og hvilke nettsteder appene er i kontakt med.

Dette gjelder for de siste syv dager.

En slik funksjon kan være ganske avslørende og vil trolig henge ut en del apper som er litt vel glade i å vite om absolutt alt du gjør. Derfor er det heller ikke alle apputviklere som ønsker en personvernsrapport for apper velkommen.

Men nå har dette funnet veien til betaversjonen av iOS 15.2, som ifølge MacRumors nå er ute hos de første utviklerne.

Det betyr ikke nødvendigvis at vi helt sikkert vil få denne funksjonen i den neste store iOS 15-oppdateringen, da det jo er en mulighet for at betatestingen fanger opp noen klare problemer.

Men i grunnen forventer vi egentlig at dette også vil være på plass når iOS 15.2 slippes til allmuen, noe som bør skje litt senere i år.

