Nå er sluttdatoen satt for BankID på mobil

Finn Jarle Kvalheim 1 min lesetid

I slutten av april ble det kjent at BankID på mobils dager snart er talte. Nå datofester selskapet utfasingen. Fra september begynner overgangen fra den gamle løsningen til ny appbasert løsning.

– Overgangen til BankID på app gjør at vi kan tilby flere tjenester som gir merverdi for brukerne i årene som kommer. Det gjør også at vi enklere kan tilpasse oss nye krav og forventninger til brukervennlighet, tilgjengelighet og informasjon i fremtiden, forklarer Jan Bjerved som er leder for BankID-tjenesten.

Blant fordelene som pekes på er at BankID på app er uavhengig av operatør og ikke koster noe, siden den kun trenger datatrafikk. Telenor tar i dag betalt for bruk av BankID på mobil.

Kan brukes til andre ting

Andre fordeler som fremheves med app fremfor dagens SIM-kortbaserte løsning er at den kan brukes til en del andre ting, så som signering. Dette er også appen som i dag brukes for legitimering overfor bank med biometrisk pass.

Påstanden er dessuten at appen skal være mer stabil og pålitelig for brukerne.

Stenger for nyaktiveringer

Selv om utfasingen starter i september kan det drøye litt før du som bruker merker den. Et sted mellom september og november vil BankID Bankaxept stanse muligheten for å aktivere en ny BankID på mobil, og sier i sin pressemelding at de anbefaler brukere å aktivere app-løsningen når de blir varslet om det fra sin bank.

Har du allerede tjenesten aktivert vil den fortsette å fungere, men siden det er knyttet til SIM-kortet ditt vil det altså etter hvert bli umulig å aktivere den tjenesten på nytt igjen dersom du bytter kort.

Sjekk om du får aktivert

Selskapet anbefaler folk å sjekke at de har et aktivt «BankID-sertifikat», siden det kan hende at det lenge siden kodebrikken eller -kortet sist ble brukt. Det kan sjekkes på brukersidene dine på Bankid.no.

Hvis du ikke har aktive sertifikater kan du fikse det ved å bestille nytt fra banken din.

Forenkler innlogging

BankID-appen skal bli både raskere og enklere å bruke i løpet av høsten. Det er planer om å legge til ansiktslås og fingeravtrykkstøtte i appen, slik at innlogging går enda fortere.

BankID-appen har imidlertid ikke hatt de enkleste månedene i det siste, med flere saker om bankkunder som har hatt problemer med å legitimere seg med appens passløsning. Mange har valgt å reise langt for å oppsøke en fysisk filial.