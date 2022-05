Godkjenner robottaxi uten sjåfør i Beijing

Men en sikkerhetsperson må likevel være ombord.

Niklas Plikk

De kinesiske selskapene Baidu og Pony.ai har fått godkjenning for å kjøre sine autonome robottaxier i Beijing uten en sjåfør bak rattet. Det melder blant annet The Verge. Flere steder i verden testes det ut ulike former for selvkjørende biler, men nå er visst de lokale myndighetene i Beijing såpass trygge på teknologien at de lar bilene farte rundt på veiene uten et menneske bak rattet.

Likevel krever de at en sikkerhetsansvarlig er ombord i bilen til enhver tid, for å holde oppsyn.

Ikke hele byen

Bilene til Baidu og Pony.ai er også begrenset til visse deler av Beijing - ikke hele byen. De kan bare bevege seg rundt i Yizhuang-området som skal være på omtrent 60 kvadratkilometer, hvor 300.000 innbyggere bor. Til sammenligning er for eksempel Oslo på 454 kvadratkilometer.

Baidu har fått tillatelse for 10 selvkjørende biler i området, mens Pony.ai får kjøre fire. Ifølge Baidu er imidlertid planen deres å utvide til i hvert fall 30 biler.

Det var i november i fjor at de to selskapene fikk tillatelse av myndighetene til å drive taxivirksomhet i byen. Da var de nødt til å ha en «sjåfør» bak rattet, selv om han ikke var ment å styre bilen, men være klar til å ta over kontrollen i tilfelle noe uforutsett skulle skje.

Taxiene er bare tilgjengelig på dagtid - 10 til 16 for Baidu og 9–17 for Pony.ai - og begge tilkalles via selskapets egne apper.

Støttet av Toyota

Poly.ai er har finansiell støtte fra blant annet Toyota, og forsøkte relativt nylig å ekspandere testingen til USA også.

Der fikk de imidlertid godkjennelsen sin trukket tilbake etter at en av bilene deres kolliderte i en midtdeler på veien.

I USA er det også flere selskaper som kjemper om å bli først til helt selvkjørende taxier. Blant annet Waymo og Cruise får kjøre førerløse biler på gatene i California, og Tesla tester også ut selvkjøringsfunksjonalitet i sine biler.