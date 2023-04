Google lanserer «AirDrop» for Windows

Endelig blir det enklere å dele filer til Windows-PC-er.

Googles Nearby Share-funksjon utvides med en Windows-versjon. Det gjør at du endelig kan sende filer mellom Windows og Android-mobiler. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

AirDrop er en funksjon de fleste med kombinasjonen iPhone og Mac setter stor pris på, som en superenkel og kjapp måte å dele filer mellom systemene.

Nå kommer Google med en liknende tjeneste til Windows, i form av en utvidelse av løsningen de kaller «Nearby Share».

Beta til Windows

Nearby Share ble først lansert i 2020 som en løsning for å dele filer mellom Android-telefoner, men nå kommer en egen Nearby Share-app til Windows - om enn foreløpig i betaversjon.

I likhet med AirDrop bruker Nearby Share en kombinasjon av wifi og bluetooth. Du kan sende filer både om appen er åpen eller bare kjører i bakgrunnen.

Vanligvis vil mottakeren måtte akseptere overføringen på enheten sin, men hvis begge enheter er innlogget på samme Google-konto vil overføringen kunne gå helt automatisk - uten manuell godkjenning, og også om mobilen er i hvilemodus med skjermen avskrudd.

For Windows kreves Windows 10 eller nyere, mens Android-enheter med Android 6 eller nyere allerede har Nearby Share installert.

Slik ser Nearby Share-programmet til Windows ut. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ikke helt knirkefritt foreløpig

Vi testet kjapt opplevelsen på et par ulike telefoner, og konklusjonen var at det tydelig fremsto som en betaversjon.

Vi satte appen opp på to Windows-PC-er, samtidig som vi gjorde klar to Android-telefoner ved å skru på nærdeling. Vi satte alle til å motta filer fra alle avsendere, og sørget for at wifi og bluetooth sto på.

Likevel fikk vi kun unntaksvis kontakt mellom PC-ene og mobilene, mens mobilene uten problemer fikk kontakt med hverandre. Vi ser konturene av en løsning som kan fungere - men enn så lenge virker dette å være en svært merkbar «foreløpig» og beta-kvalitet.

Nearby Share-betaen er tilgjengelig i «de fleste land» globalt, men av en eller annen grunn er de fleste EU-land på unntakslista.

I Norge er den imidlertid tilgjengelig, og du finner den her.