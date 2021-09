Tesla-eiere tvinges til å kjøre forsiktig

En uke uten halsbrekkende stunt for å få selvkjøring.

Tesla har solgt «Full Selvkjøring» (FSD) som tilbehør til sine elbiler i en årrekke. Men selve funksjonen lar vente på seg. Nå må amerikanere kjøre forsiktig for å kvalifisere til en utprøving.

«Knappen» er sluppet. Amerikanske Tesla-førere kan nå velge å melde seg opp for funksjonen «Full selvkjøring» (FSD, Full Self Driving). Men i motsetning til det enkelte kanskje ventet seg slår ikke knappen på funksjonen med det samme.

I stedet må amerikanerne på sett og vis gjøre seg fortjent til funksjonen ved å kjøre pent i en uke, melder Electrek.

En funksjon som beregner forsikringspris skal ta seg av jobben med å vurdere sjåførene.

Poengsum fra 0 til 100

Bilene vurderer en rekke ting ved kjøringen; kollisjonsvarsler, kraftig oppbremsing, «aggressiv sving» - som skal innebære over 0,4G, hvor tett du ligger på bilen foran - og hvor mange ganger førerassistenten Autopilot har måttet skru seg av. Kraftig akselerasjon teller også negativt.

Underveis skårer bilen, og den tilhørende appen, deg i hvor pent du har kjørt.

– Safety Scoren er ment å gi førere transparens og tilbakemelding på kjøreoppførelsen deres. Safety Scoren er en verdi mellom 0 og 100, der et høyere resultat indikerer tryggere kjøring. De fleste sjåfører vil ha et resultat på 80 eller mer, siterer Electrek fra dokumentet som beskriver funksjonen.

Testet med vekslende hell

Electrek-skribenten har selv testet funksjonen, og blitt trukket i poeng fordi en stein i oppkjørselen ble antatt å være en bil på vei rett mot ham, og stiller spørsmål ved om ikke funksjonen er vel tilfeldig.

Skribenten hadde prøvd å følge loven til punkt og prikke for å kompensere:

– Jeg tilbrakte kvelden i 90 kilometer i timen på motorveien for å prøve å få opp skåren min. Det gjorde selvfølgelig alle andre forbannet, bortsett fra den andre Teslaen jeg så som holdt på med det samme.

På amerikanske motorveier er fartsgrensen ofte 55 eller 65 miles i timen - enten 88 eller 104 kilometer i timen. Langs mange av veiene ferdes imidlertid trafikken en del raskere.

Kostbar funksjon som er lenge utsatt

Tesla-kjøpere har betalt inntil 10.000 dollar, eller 85.000 kroner, for å ha funksjonen bygget inn i bilen sin. Like fullt er det altså ikke sikkert at alle som ønsker det får aktivere den. I hvert fall ikke i denne Beta-fasen.

Muligheten til å melde seg opp for betatesten skulle i utgangspunktet dukke opp i april, og deretter i juni - før den altså nå så smått begynner å røre på seg i september.

Foreløpig ikke tillatt i Norge

Elon Musk sa for et par uker siden at funksjonen også ville komme til Norge i løpet av noen «få måneder» - teknologien skal først bli klar, og deretter skal regulerende myndigheter tillate den.

Da vi snakket med Statens Vegvesen i forrige uke bekreftet de at funksjonen foreløpig ikke er lovlig i Norge.

– Dette er fortsatt et førerstøttesystem, selv om det har det misvisende navnet Full Self Driving. Fører er fortsatt ansvarlig for å gripe inn til enhver tid når systemet ikke takler situasjonen. Norge, sammen med cirka 60 andre nasjoner, tillater ikke denne formen for førerstøttesystemer, som kan føre til misforståelse om det er fører eller støttesystemet som har kontrollen, skriver sjefsingeniør Stein-Helge Mundal hos Statens vegvesen.