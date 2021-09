Kina stanser nye spill

Sier barna er avhengige av «elektronisk dop».

En mann i Shanghai fyrer opp League of Legends, et spill utviklet av Riot, som igjen er eid av kinesiske Tencent.

Det er bare uker siden det ble offisielt at barn i Kina bare skulle få spille totalt tre timer i uken, i et forsøk fra den kinesiske stat for å begrense det de mener er en svært avhengighetsskapende aktivitet.

Nå går Kina ytterligere til verks og stanser nye spill fra å bli godkjent i landet. Nyheten ble frøst rapportert av South China Morning Post.

Ingen sluttdato

De nye restriksjonene skal ha blitt kjent i et møte mellom myndighetene og landets største spillselskaper - Tencent og NetEase. Myndighetene har allerede sterk kontroll over spillindustrien i landet, og alle spill som utvikles må bli godkjent av myndighetene før de kan selges og distribueres i landet.

Nå skal altså ikke myndighetene godkjenne noen nye spill. Om dette vil vare i måneder, eller år, er det ikke sagt noe om.

Sist gang de kinesiske myndighetene gjorde noe lignende var i 2018, da de pauset godkjenningen av nye spill i ni måneder. Argumentasjonen skal ha vært ganske lik som nå, og ifølge Quartz skal avgjørelsen ha kostet Tencent så mye som 200 milliarder dollar i markedsverdi.

Kinesiske myndigheter uttalte senest i august at de anser spill som elektronisk dop og spirituelt opium.

Kan spille «gamle» spill

Ettersom det bare er nye spill som blir stanset vil kineserne fortsatt kunne spill som allerede eksisterer. Det virker også som at kinesiske spillselskaper fortsatt vil kunne distribuere nye spill utenfor Kina, men detaljene er ennå ikke helt tydelige.

Om vestlige spillutviklere vil påvirkes av avgjørelsen og potensielt nektes å distribuere spillene sine i Kina, er ikke sikkert.

Verken Tencent eller NetEase har ønsket å kommentere avgjørelsen.