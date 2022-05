Nå kan du få historisk «Street View» i Google Maps

Skal la deg reise i tid på mobilen.

Slik har utsikten mot Operahuset i Oslo endret seg i løpet av årene.

Google Street View fyller 15 år, og Google ruller i den anledning ut en rekke nye funksjoner. Blant annet får du muligheten til å se tilbake på gamle Street View-bilder tatt igjennom årene, direkte på mobilen din.

Dermed kan du bla deg fram på kartet hvor du vil se tilbake i tiden, og spasere rundt i gaten og se på hvordan de samme gatene så ut for flere år siden. Tjenesten er allerede tilgjengelig i nettleserversjonen fra datamaskinen din, og snart vil det også fungere på Google Maps-appen på iOS og Android også.

Ifølge en fersk pressemelding fra Google vil du kunne oppleve alle bildene de har tatt av steder, datert helt tilbake til oppstart i 2007.

Dette er slik det vil komme til å se ut når den historiske «Street View» kommer til mobil.

Nytt kamera og nye steder

Street View: Barcode, 2019 Street View: Barcode, 2010

I pressemeldingen opplyser Google at de også prøver et nytt og bedre 360-graders kamera. Per nå bruker Google dedikerte biler eller ryggsekker med kamera på, men deres nye kamera skal være «på størrelse med en mus».

Det lille kameraet veier ikke mer enn 6,8 kg og passer «overalt», ifølge selskapet. Dette vil i sin tur gjøre det enklere for dem å dokumentere avsidesliggende øyer, fjelltopper og det lokale torget, skriver de.

Som en liten ekstra greie i anledning jubileet vil også Pegman, den lille rare Street View-figuren som er Googles navigasjonsfigur, ha mulighet til å komme i bursdagsdrakt.

Sjefen for Street Views maskinvareteam, Steven Silverman, uttaler at også kameraets sensorer er av høyere kvalitet, hvilket panoramabildene vil dra nytte av. De syv kamerasensorene i hvert kamera fanger panoramautsikter som har en oppløsning på 140 megapiksler, hvilket er det samme som tidligere. På tross av at kameraet ikke har lidarsensor som standard, så vil det nye kameraet kunne tilpasses ved behov.