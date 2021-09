Telenor ringes ned etter svindelbølge

Blokkerte 50.000 e-poster bare siste måned – mistenker store mørketall.

Får du slike e-poster fra Telenor for tiden er du ikke alene. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 3 Sept 2021 16:50

Det gløder i telefoner og på Facebook-chatten til Telenors kundesenter om dagen. Et enormt antall svindeleposter, med selskapet som avsender, er nok en gang er i sirkulasjon.

Se hvordan e-postene ser ut lenger ned i saken.

– Noen kunder er usikre på om e-posten er reell, og spør om innholdet er korrekt, andre ønsker å melde ifra om svindelforsøket, forteller sikkerhetsrådgiver i Telenor, Thorbjørn Busch, som er fornøyd med at mange følger rådene deres om å undersøke med avsender når de mottar suspekt e-post.

Mistenker store mørketall

Han viser til at spamfilteret deres bare i løpet av de siste 30 dagene har stanset over 50.000 svindel-eposter, men påpeker:

– Hvor mange som går utenom filteret vites ikke. Vi antar mørketallet er stort, basert på antall henvendelser fra kunder.

Busch viser til at de bare har tall for og klarer å stoppe e-poster som sendes til de som bruker deres egen epost-tjeneste, Telenor Online. Det er trolig mange med eksempelvis en gmail- eller hotmail-adresse som har mottatt samme svindelmeldinger den siste tiden.

Thorbjørn Busch, senior sikkerhetsrådgiver i Telenor. Telenor

Har foregått siden mars

Busch melder at Telenor har sett samme type svindelmetode i aksjon siden mars, men at e-postene sendes ut i bølger og at bakmennene stadig oppdaterer innholdet for å få dem til å virke relevante og troverdige. Som å oppdatere dato for når en faktura forfaller.

E-postene utgir seg for å komme fra Telenor, og ber deg ta grep om et problem som har oppstått. Det kan være du har glemt å betale regningen din, eller at du har penger til gode som du må be om å få tilbakebetalt.

Ofte oppfordres du til å trykke på en lenke som tar deg videre til en nettside. Der bes du gi fra deg betalingsinformasjon, personinformasjon eller brukernavn og passord som svindlerne senere kan bruke for å få tilgang til ulike nettkontoer eller pengene dine.

Slik kan en svindel-epost som rettes mot Telenor-kunder se ut.

Spiller på tillitt, usikkerhet og stress

Busch mener bakmennene spiller på tilliten folk har til Telenor som Norges største teleoperatør, og viser til at andre store norske selskaper også får merkevaren sin utnyttet av svindlere med jevne mellomrom.

Etter hvert som tekniske løsninger og tjenester har blitt sikrere og mindre utsatt for innbrudd, forteller han at svindlere virker å ha begynt å spille mer på følelser, som stress og usikkerhet for å skaffe seg personinformasjon. Såkalt sosial manipulasjon.

Han ser også en tendens til at svindelforsøkene har tatt seg opp etter Corona-pandemien, da flere nye grupper har blitt kastet inn i den digitale verden og gjerne sitter alene på hjemmekontor som ferske brukere av digitale tjenester.

– Da har du færre å sparre med og må stole på dine egne følelser.

Et eksempel på en svindelepost som ble sendt ut i sommer.

– Ville ha refusjon fra oss

– En kunde ringte oss fordi han ønsket refusjon fra oss etter at han hadde blitt utsatt for epostsvindelen og tapt penger.

– Da måtte vi forklare at vi ikke kunne refundere tapene hans ettersom vi ikke var avsender av e-posten. Så, det er dessverre sånn at disse svindel-e-postene kan oppleves veldig virkelige og få store konsekvenser.

Vil stoppe svindlerne med opplyste kunder

Busch har en oppfordring til alle som bruker digitale tjenester, og det er å «stoppe, tenke, sjekke».

– Det er stadig mindre aktuelt å løpe etter de kriminelle. Vi må heller stoppe dem med informasjon.

Han viser til at Telenor de siste årene har fokusert på å opplyse kundene sine om svindelforsøk, slik at de etter hvert skal opparbeide seg en magefølelse for dem og forebygge feilsteg.

– Det har vi droppet

– Telenor sender aldri ut fakturaer på e-post, det har vi droppet, forteller Busch.

– Enkelte, gjerne eldre kunder, mottar dem i posten, mens alle andre mottar dem direkte i nettbanken. Vi har dessuten er system som betaler tilbake penger til deg helt automatisk om du har betalt mer enn du skulle.

– Når vi tar initiativ til å sende e-post til kunder, begrenser det seg som regel også til kommersiell informasjon, og er alltid bare til opplysning, påpeker han.

Slik unngår du å bli svindlet Sjekk hvem avsenderen av e-posten er. Det er lett å manipulere visningsnavnet i e-postklienten, men holder du musepekeren over en epost-adresse, eller trykker på den, vil du få opp hele adressen. Om den er svært lang, inneholder mange tall og tilfeldige bokstaver, eller kommer fra andre domener enn .no- eller .com, bør du være mer forsiktig. Det samme gjelder om e-postadressen ikke inneholder navnet på selskapet du angivelig har mottatt den fra.

Aldri klikk på lenker i en e-post. Åpne heller en nettleser og besøk tjenestene direkte derfra om du bes om å oppdatere kundeinformasjon, logge inn for å lese et brev eller lignende.

Se etter skrivefeil og rare uttrykk. De fleste svindeleposter er fremdeles skrevet av personer uten norsk som morsmål, og vil inneholde merkelige ord og uttrykk som stammer fra automatiske oversettingstjenester.

Har du et aktivt kundeforhold til de som kontakter deg, eller forventer du å bli kontaktet av dem? Om ikke - se bort fra e-posten, eller kontakt avsenderen via kontaktdetaljene du finner på nettsidene deres.

De fleste banker lar deg sende sikker post til dem når du er logget inn i nettbanken.

Spør en kollega eller et familiemedlem om de kan hjelpe deg med å avgjøre om e-posten ser mistenkelig ut eller ikke. Du kan også søke på Google for å finne ut om mange andre har mottatt den samme meldingen som deg.