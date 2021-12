Hevder Apples batteripriser ikke er reelle

Koster omtrent det dobbelte hos sertifiserte verksteder.

Mange bedrifter og privatpersoner har fokus på bærekraft, og ønsker å heller skifte eller reparere deler på sine elektroniske duppedingser, fremfor å bytte hele apparatet.

Dette gjelder også Teks lesere.

Men skal man reparere eller erstatte batteriet på en MacBook er det ikke godt å vite hvor mye det koster. På Apples egne nettsider skriver de at det koster 2150 kroner, men ifølge flere Tek-lesere kan det virke som dette kun er en teoretisk pris, og at prisen i virkeligheten er omtrent det dobbelte.

Apples prisliste viser at prisen for batterierstatning på samtlige Macbook-varianter koster 2150 kroner. Disse prisene finner vi ikke igjen hos selskapets sertifiserte verksteder i Norge.

Ikke samme priser hos Apple og Eplehuset

En av leserne våre tok kontakt med Eplehusets kundeservice for å høre hva prisen på batterireparasjon for en Macbook 15" ville koste. Svaret han fikk var at prisen var nesten dobbelt så mye som det han hadde funnet hos Apple; 4199 kroner i stedet for 2150, som Apple skriver på sine nettsider.

Men ikke nok med det, Eplehusets kundeservice kunne ikke selv forklare hvorfor Apple opererte med den prisen.

– Jeg er noe usikker på hvorfor Apple har en helt annen pris på dette, men det er altså overnevnt pris som er å forholde seg til hos oss, uttaler «Jakob» fra Eplehusets Kundeservice.

En av Tek-leserne sendte inn utdrag fra sin dialog med Eplehuset, hvor det fremkommer at selv de ikke alltid vet hvorfor Apple lister andre priser. Navn på innsender er fjernet.

I e-posten blir det tydeliggjort at selv om Eplehuset er et sertifisert Apple-verksted, betyr det ikke at de opererer med de samme prisene som Apple viser til på sine nettsider.

Det er det tilsynelatende ingen som gjør.

Eplehusets økonomi og HR-direktør, Hallvard McGhie Opheim, tydeliggjør også dette da vi tar kontakt, men poengterer samtidig at Apple verken har butikk eller verksted i Norge.

– Priser ved verksteder innenfor alle bransjer varierer. Det er forskjellige faktorer som spiller inn, inkludert beliggenhet og tilgjengelighet. Vi kan ikke uttale oss for Apple, men nettsiden (Apples prisliste, red. anm.) viser prisene til Apple som kjent ikke har egen virksomhet i Norge i form av butikker eller verksteder.

Med andre ord kan det virke som at prisen på Apple sine nettsider er rent teoretisk, og ikke har hold i virkeligheten.

Apple har blitt informert om denne saken, og vi har gjort flere forsøk på å få en kommentar om prisene oppgitt på nettsiden deres. Vi vil oppdatere saken med et eventuelt svar.

Er det lovlig med teoretisk pris?

– Dersom det stemmer at det ikke er mulig for norske forbrukere å oppnå denne prisen, så mener vi at Apple må gjøre endringer på siden sin for å unngå at forbrukerne blir villedet om hva servicene koster, sier Thomas Iversen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet, til Tek.no.

– Forbrukere må være klar over at Eplehuset kun er en offisiell forhandler av Apple-produkter og ikke en del av Apple-konsernet eller en Apple Store. Batteribytte kjøpt hos Eplehuset vil kunne omfattes av denne ordlyden på siden til Apple: ‘Priser og vilkår kan variere hos andre tjenesteleverandører. Alle priser oppgis i norske kroner (NOK) og inkluderer frakt og mva.