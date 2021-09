Netflix gir et sjeldent innblikk i faktiske seertall

Så mange har sett filmene og seriene deres.

Strømmetjenestene har tatt over underholdningen til mange TV-skjermer de siste årene, og kongen av dem alle er fortsatt Netflix. I hvert fall i rene abonnementstall, hvor de i sommer meldte om 209 millioner betalende abonnenter på verdensbasis.

Netflix er kjente for å være ekstremt hemmelighetsfulle når det gjelder faktiske seertall, og dermed gjort det så godt som umulig å sammenligne seriene og filmene deres med andre.

Under årets Code-konferanse lettet imidlertid Netflix’ innholdssjef Ted Sarandos litt på sløret, og viste frem en del spennende tall om deres mest populære filmer og serier.

Bridgerton og Extraction på topp

På det ene bildet ser vi en liste over topp 10 filmer og serier basert på antall seere de første 28 dagene etter lansering. Netflix differensierer imidlertid ikke på antall mennesker, men antall kontoer.

På denne listen er det Bridgerton sesong 1 som kommer best ut, med 82 millioner kontoer som har sett serien. Andreplassen går til Lupin, tredjeplassen til The Witcher - begge med 76 millioner kontoer.

På filmsiden er det Extraction som topper listen med 99 millioner kontoer, etterfulgt av Bird Box med 89 millioner og Spenser Confidential med 85 millioner.

Disse tallene kan dog være litt misvisende, ettersom Netflix teller alle visninger som er lengre enn to minutter. De som altså startet filmen, så de første tre minuttene og deretter skrudde av, telles like mye som de som så hele filmen fra start til slutt. Hvor mye lavere tallene hadde vært hvis de bare telte de som så hele filmen er ikke godt å si, men dette er trolig data de også sitter på, men som de ikke deler.

Lengst sett, ikke mest sett

Den neste oversikten som Netflix-sjefen viste frem gir imidlertid litt mer kjøtt på beinet, spesielt i kombinasjon med abonnementstallene. De viste nemlig fram en toppliste over seriene og filmene med lengst total visningstid. Med disse tallene ser listene litt annerledes ut:

Bridgerton er fortsatt på topp blant seriene med 625 millioner timer visningstid, mens Money Heist sesong 4 (Papirhuset på norsk) er på andre plass med 619 millioner timer. Deretter følger tredje sesong av Stranger Things med 582 millioner timer.

På filmsiden er det Bird Box som hadde best seertid med 282 millioner timer, mens Extraction hadde 232 millioner. The Irishman hadde 215 millioner.

Kombinert gir de to listene litt mer informasjon om både hvilke titler som har vært mest populære, og hvilke som trolig har blitt mest fullført. Dette er naturligvis et tall Netflix like gjerne kunne sagt rett ut, men det er det ingen strømmetjenester som gjør.

– Vi prøver å være mer transparente med markedet og med talentene og alle sammen, sa Sarandos på scenen, og medga at det hele er en «stor svart boks for alle sammen». Altså at det er lite delt informasjon.

Ingen felles tellestandard

Det samme gjelder resten av strømmemarkedet, og det er fortsatt ingen felles standard som strømmetjenestene har blitt enige om for å angi seertid eller antall seere, slik det er på tradisjonelle TV-plattformer.

For eksempel kan man si noe om populariteten til en Kinofilm basert på antallet kinogåere, eller hvor mye filmen har tjent inn på verdensbasis - tall som gledelig spres så fort det er tilgjengelig. Det samme eksisterer ikke for strømmetjenester.

Før dette skjer vil det være vanskelig å faktisk si noe om Netflix’ tall, og vite om de er gode eller ei.