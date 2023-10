Ford bremser elbilsatsningen sin

Ford Mach-E. Kamera Hanne Hattrem / VG

Niklas Plikk Oppdatert i går 16:04 mer Lagre

Nærmest alle bilprodusenter over hele verden satser på elektriske biler og faser samtidig ut modellene sine med forbrenningsmotor. Men overgangen går ikke like raskt alle steder, og for alle produsenter.

Nå melder amerikanske Ford Motor at de utsetter investeringen på 12 milliarder dollar (134 milliarder kroner) som de skulle bruke på å utvide produksjonskapasiteten for elbiler. Det skriver CNBC.

Årsaken? Amerikanere er ikke villige til å betale prisen som elbiler krever.

Ikke død, bare utsatt

Ford hadde egentlig planlagt å lage et nytt batterianlegg og et nytt campus i Kentucky, men dette er nå altså skrinlagt.

Men Ford er tydelige på å presisere at planene ikke lagt død, bare utsatt.

– Kunden kommer til å bestemme hva produksjonsvolumene blir, uttalte Ford Motors finansdirektør John Lawler, og pekte på at selskapet vil fortsette med å balansere produksjonen mellom bensin-, hybrid- og elbiler videre.

Ford har tapt store penger foreløpig på elbilsatsningen sin. Forretningsenheten for elektriske kjøretøy, kalt Ford Model e, tapte 1,3 milliarder dollar på driftsbasis i løpet av tredje kvartal i år. Det er nesten det dobbelte av tapet sammenlignet med samme periode i 2022.

Vanskelig markedet i USA

Selv om elbiler har tatt av her i Norge med gunstige subsidier i årevis, har ikke overgangen vært like bred i USA.

For eksempel uttalte bilutleieselskapet Hertz nylig at de har bremset elektrifiseringen av flåten sin, og peker på økte reparasjonskostnader og Teslas konstante priskutt som påvirker videresalgsverdiene til bilene deres.

Videre har Honda og GM skrinlagt planene sine om å bruke 5 milliarder dollar på å utvikle rimeligere elektriske kjøretøy sammen, ettersom GM reduserte noen av sine nylige EV-mål.

Harald Wilhelm, finansdirektør i Mercedes-Benz, beskrev nylig elbilmarkedet som et «ganske brutalt rom» med henvisning til at noen produsenter nå selger elbiler billigere enn biler med forbrenningsmotorer, til tross for de høyere produksjonskostnadene, ifølge Reuters.

"Jeg kan knapt forestille meg at den nåværende status quo er fullt ut bærekraftig for alle," la han til.