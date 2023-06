Netflix skal angivelig strømme idrettsarrangement

Første arrangement ut skal være en golfturnering.

Det ryktes at Netflix skal sende sitt første direkteoverførte idrettsarrangement. Kamera ALASTAIR PIKE / AFP

Netflix er i dialog om å strømme en golfturnering live. Det kan bety en helt ny epoke for strømmetjenesten.

Golfturneringen det er snakk om er derimot ikke et typisk idrettsarrangement. Det er snakk om en kjendisturnering, som inkluderer både profesjonelle golfspillere og Formel 1-sjåfører, skriver The Wall Street Journal.

Turneringen skal finne sted i Las Vegas, og vil angivelig inkludere kjendiser fra de to dokumentarseriene «Drive to Survive» og «Full Swing», som handlet om henholdsvis Formel 1 og golfspillere gjennom 2022-sesongen.

Kan bety en ny epoke

Stadig flere strømmeselskaper skal ha sett mot ulike direkteoverførte idrettsarrangementer, og betaler angivelig store summer for rettighetene til disse. Alt i et håp om å tiltrekke enda flere abonnenter, og således øke reklamesalget.

Netflix har frem til nå ikke vært blant disse. Til gjengjeld har selskapet kunne skilte med en rekke dokumentarfilmer- og serier, som har introdusert sportsgrener mange kanskje ikke har hatt et forhold til tidligere.

En eventuell strømming av kjendisgolfturneringen, med personer fra deres egne serier, gjør at WSJ spekulerer i om dette kan bety at Netflix beveger seg over i et nytt terreng, og at vi med tid og stunder vil kunne se en rekke direkteoverførte idrettsarrangement på plattformen.

Skal ha søkt rettigheter til andre idrettsarrangementer

– Vi er ikke anti-sport, vi er pro-profitt.

Dette skal Netflix-sjef Ted Sarandos ha uttalt tidligere i år, på et tidspunkt de ikke enda hadde funnet en måte å gjøre kjøp av en del høythengende sportsrettigheter lønnsom for selskapet.

Netflix har likevel tidligere forsøkt å vinne rettighetene til andre idrettsarrangementer. Blant annet la de inn bud på strømmerettighetene til direktesending av Formel 1 i fjor, ifølge WSJ. Denne ble derimot kapret av ESPN, som fikk en treårig avtale.

Selskapet skal også ha lagt inn bud, eller vurdert å kjempe om rettighetene til andre arrangementer, slik som tennis- og sykkelbegivenheter, og mulige investeringer i lavere profilerte ligaer.

13. juni 2023, 08:59