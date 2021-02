Blir dette den nye budsjettkongen?

Motorola slipper Moto G30.

Til under 2000 kroner frister Motorola blant annet med 90 Hz-skjerm og stort batteri. Motorola

Stein Jarle Olsen 16 Feb 2021 10:07

Motorola har tidligere utmerket seg med å tilby svært god valuta for pengene med sine rimelige telefoner, selv om vi bare var middels begeistret for G8 Plus og G9 Plus her på Tek.

Nå introduserer Motorola tiende generasjon i serien, men navnet er nå blitt Moto G30. Det er riktignok ventet at det vil komme både en G10, en G100 og flere andre modeller i samme serie.

Moto G30. Motorola

Under 2000 kroner

Prisen? 1999 kroner veiledende i Norge, så G30 plasserer seg definitivt i nedre sjikt prismessig. Den flytter også grensen for hvor lite en telefon med «rask» 90 Hz-skjerm kan koste. Der det tidligere var OnePlus Nord N10 til drøye 3000 kroner som hadde denne æren, vil det nå altså være G30. 90 Hz vil gi glattere bevegelser enn en tradisjonell 60 Hz-skjerm, og oppfattes gjerne som mer behagelig for brukeren.

Skjermen er ellers på 6,5 tommer, og har såkalt HD+-oppløsning, altså en litt utvidet 720P (1600 x 720) i 20:9-format. Det hele drives av en Snapdragon 662-brikke, som er den samme som satt i Moto G9 Play. Ellers får du 4 GB minne og 128 GB lagring, og lagringen kan utvides med et microSD-kort på inntil 512 GB.

Batteriet er på solide 5000 mAh, som ifølge Motorola skal gi mer enn to dagers bruk på én lading. Telefonen støtter lading med inntil 15 watt, og 20 minutters lading skal være nok til 12 timers bruk.

Moto G30. Motorola

64 megapiksler

Kameramessig er G30 utstyrt med et trekamerasystem bak. Hovedkameraet er på 64 megapiksler og f/1.7, og bruker såkalt Quad Pixel-teknologi som slår sammen fire og fire piksler for bedre lyssensitivitet. I tillegg får du en vidvinkel på 9 megapiksler og f/2.2, i tillegg til et makrokamera på skarve to megapiksler og f/2.4.

Sistnevnte er det for øvrig flere og flere telefoner som er utstyrt med, og vi har i gjentatte tester hatt litt vanskelig for å skjønne poenget. De tar mildt sagt ikke gode bilder. Frontkameraet er på 13 megapiksler og f/2.2. 4K-video får du ikke, du må nøye deg med 1080P i inntil 60 bilder i sekundet.

Bakplata på telefonen er også laget i plast, uten at det er noen overraskelse med tanke på prisen. Til gjengjeld får du hodetelefonport, som de fleste dyrere telefoner nå kommer uten, og NFC.

Prisen er altså 1999 kroner. Når den blir tilgjengelig vet vi foreløpig ikke.