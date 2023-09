Kommentar Apple Watch series 9 og Ultra 2

Tre små endringer som Apple Watch-eiere vil merke

På utsiden er svært lite nytt. Dette er Apple Watch series 9. Det er på innsiden nyhetene sitter. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Finn Jarle Kvalheim Publisert 13. sep.

Cupertino/Tek.no: Ved siden av nye iPhoner handlet tirsdagens lansering om nye Watch-modeller. Eller, nye - jeg er fristet til å kalle dem en midtlivsoppdatering på mange måter.

For ser du forskjell på årets og fjorårets Apple Watch-modeller bør du ta avstøpning av synet ditt og sette det på museum for ettertiden.

Resten av oss som ikke ser forskjell - vil heldigvis merke forskjell. For Apple har gjort små, men svært spennende grep.

Endelig enklere å finne iPhone

Samme historie med Watch Ultra 2. Klin lik på utsiden, men forskjellene på innsiden er viktige. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Det påstås at helse- og treningsfunksjonene er «killer appen» på Apple Watch. Men jeg vil påstå det er enda mer banalt enn som så.

For hvem er det som eier en Apple Watch som ikke bruker den til å finne iPhone flere ganger i uka?

Og nå har det blitt mye enklere og bedre. Det var egentlig på høy tid at Apple Watch ble i stand til å søke opp en iPhone med det samme fantastiske retningsbaserte søket som AirTags tillater.

Dermed kan man nå jakte opp telefonen sin rett fra klokka uten å vekke hele nabolaget med det infernalsk høye lydsignalet klokka midt på natta.

Den lille irritasjonen

De to nyhetene sammen. Ultra 2 til venstre, Watch series 9 til høyre. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Etter å ha brukt Watch Ultra både over og under vann er det én ting som har irritert meg. Apple introduserte nemlig noe tilsynelatende smått med Watch Ultra i fjor:

En egen nattmodusurskive. Den er rød for å ikke tulle for mye med nattsynet.

Ulempen er at du må skru den på selv, og det må du ved å skru på den digitale kronen. I Watch Ultra 2 bytter klokken selv til nattmodus - og tilbake igjen. Dette var umulig å få faktisk prøvd i demorommet hos Apple, men konseptet er såre enkelt og kjent fra mobiltelefoner.

Det er et velkomment tillegg som gjør natturskiven langt nyttigere. Jeg har knapt brukt urskiven selv, fordi den blir glemt av - eller på.

Berøringsløs funksjonsstyring

Grader av styring på digitale ting uten å berøre noe har vært en del av forventninger og patentsøknader i årevis.

Dette året er funksjonen «Double Tap» ny. Ved å la tommel og pekefinger på klokkearmen møtes i et lite tapp som lager en O kan du styre funksjoner på klokka.

Faktisk har også ting som likner veldig på Double Tap ligget i Apple Watch sine tilgjengelighetsinnstillinger lenge - under navnet Assistive Touch. Sånn sett minner det om da Apple gjorde musepekeren tilgjengelig for vanlig bruk på iPad, etter å ha hatt den i tilgjengelighetsinnstillinger lenge.

Og på samme måte betyr det kanskje at Apple mener verden - og klokka - er moden for å bruke berøringsløse kontroller mye mer enn bare når man absolutt behøver det.

Action-knappen som lenge ble ryktet å dukke opp i series 9 dukket ikke opp. I stedet ble den del av iPhone 15 Pro. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Større forskjell på bruken enn på klokkene

Selv om du skal jobbe hardt for å se forskjell på årets og fjorårets epleklokker - mistenker jeg at du kommer til å se tydelig forskjell på bruken av de to generasjonene klokker.

Apples evne til å la selv små endringer treffe der de gjør størst forskjell slutter ikke å overraske.

Selv om det ikke er noe revolusjonerende med årets Apple Watch-modeller, kommer de likevel med funksjoner du neppe vil være foruten om du kan velge. Og det er egentlig alt som trengs i en oppdatering.

Så gjenstår det naturligvis å se akkurat hvor godt de nye funksjonene virker når klokkene dukker opp til test.

Publisert 13. september 2023