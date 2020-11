Finner du ikke det du ser etter i Black Week?

Husk at mange butikker har medlemstilbud.

Finn Jarle Kvalheim 25 Nov 2020 13:47

Det er Black Week overalt og selv om noen har meldt avbud for selveste handledagen i år, er det nok også mange butikker som kjører Black Friday-tilbud som vanlig. For ikke å nevne den sedvanlige påfølgende Cyber Monday-en som for mange kroner slutten på julegavehandelen. Men selv om det er mange tilbud for tiden er det ikke sikkert du finner akkurat det du ser etter.

Grunnen kan være de mange «medlemstilbudene». Du bør også passe på de mange butikkene som byr på generelle rabattkoder for hele butikken eller deler av utvalget denne uka.

Både vi og andre nettsteder har gjort det til en tradisjon å sile gjennom prislistene på jakt etter de beste tilbudene. De fleste av oss tar utgangspunkt i produkter vi har testet og pristjenester som Prisjakt og Prisguiden når vi viser dere videre. Men siden medlemstilbud og rabattkoder hos mange av de store nettbutikkene ikke reflekteres i prislistene som sendes ut - må de som regel legges inn manuelt hos pristjenenestene.

Derfor kan det godt hende at det fantastiske tilbudet du ser etter finnes, men ikke er synlig.

Les også De beste Black Week-tilbudene

Kundeklubbene florerer

Butikkene som har slike løsninger er mange. Vi kan nevne et lite knippe butikker med kundeklubber og medlemstilbud innenfor ulike kategorier:

Elkjøp

Power

Komplett

Kitchn

XXL

Anton Sport

Intersport

Jula

Clas Ohlson

Dressmann

Listen blir selvfølgelig ikke komplett, og er heller ikke ment å være det. Den er en illustrasjon av poenget; hvis du ikke finner godpris på akkurat det du ser etter - ikke gi opp. Ta en tur innom de vanlige mistenkte butikkene for varen du skal ha fatt i - og sjekk en ekstra gang. Hvis det ligger egne medlemstilbud på forsiden, eller en banner om å registrere seg for å se hva medlemmene kan få fatt i - kan det bety mange penger spart.

En del butikker har medlemstilbudene adskilt fra Black Week-tilbudene, og kjører dem løpende gjennom året.

Pass på modellnavnet

For undertegnedes del betød en ekstra runde rundt i kundeklubbene en ytterligere besparelse på 3–4 hundrelapper på en hodelykt, som allerede var kraftig nedsatt - men usynlig i prissøketjenestene. For deg kan det bety at drømme-TV-en plutselig er innenfor rekkevidde.

Men pass opp for modellnummer og produktbeskrivelser som ikke er helt like. Uten utgangspunkt i de ulike testredaksjonene eller prissøketjenestene kan det være enkelt å snuble i et produkt med og uten bokstaven T på slutten av et langt og kronglete modellnavn, for eksempel.

Pass på også etter at du har handlet

Og pass for all del også på nettopp våre lister og prissøketjenestene når du går på jakt selv. Frem til og med mandag 30. november kan butikkene fortsatt skru opp og ned på priser daglig - og det er ikke sikkert det gode medlemstilbudet du finner i dag er best på selveste Black Friday eller Cyber Monday.

Da kommer det godt med å vite at alle butikker er forpliktet til å ha 14 dagers angrefrist for nettkjøp innenfor EØS. Og med lett omorganisert samfunn og julen på trappene, er det mange steder som tilbyr langt mer enn de tilmålte to ukene også. Så ikke klikk bestill og betal-knappen og la det bli med det. Hvis varen er kostbar følger du med til høstens gilde er helt over.

Bruk de rettighetene du har

Skulle det dukke opp en bedre eller billigere vare et annet sted kan du uansett benytte deg av angrefristen på produktet. I de tilfellene der det er samme vare som har blitt billigere kan du også ofte bruke butikkenes prisgaranti, og få tilbake mellomlegget.

Og skulle det føles «kynisk» eller «sleipt» å bruke disse løsningene for det de er verdt - husk at førjulstiden og Black Week først og fremst er en fest for nettopp handelsstanden. Store deler av årets omsetningsbudsjett går i boks i løpet av disse hektiske ukene før jul, med Black Week som startrakett.

Bare det at kundeklubbtilbud finnes, «lurer seg unna» prissøketjenestene og gjør det vanskelig å ta et informert valg som forbruker burde stryke den dårlige samvittigheten for å bruke en angrefrist eller en prisgaranti her og der. At du og jeg følger med så vi ikke blir lurt underveis er enkelt og greit den fornuftige måten å gjøre det på. Lykke til i «høstjakta».

Prisjakt.no er eid av Schibsted, som også eier VG og Tek.no