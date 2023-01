Anbefalte tilbud januarsalg 2023

Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke».

Samsung HW-Q995B/XE Samsungs flaggskips-lydplanke er fortsatt noe av det mest omsluttende du kan finne på lydplankefronten, takket være at Samsung har dyttet inn ellevilt mange kanaler i systemet. Her får du både side- og høydekanaler BÅDE foran og bak, noe omtrent ingen andre tilbyr, og Samsung har i tillegg oppgradert subwooferen noe fra fjorårets Q960. Har du en nyere Samsung-TV får du ytterligere et par finesser, som at lydplanken kan kobles til TV-en trådløst og overføre et Dolby Atmos-signal (eldre Samsung-TV-er kan også overføre signalet trådløst, men ikke med Atmos) og at du kan bruke TV-ens høyttalere som en del av lydbildet. Vanlig pris har vært cirka 16.000 kroner, men Q995 er nå tilgjengelig for under 10.000. Det er mye for pengene! Mer + annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 9990 hos Elkjøp Sjekk nå

JBL Bar 9.1 10.000 kroner er mye penger, så om du er på jakt etter et «budsjettalternativ» med Dolby Atmos-lyd kan du vurdere denne modellen fra JBL. Den fyker opp og ned i pris som en jojo, men handler du på rett tidspunkt får du mye fin lyd for pengene. Vi ga lydpakken 8 av 10 i vår samletest, og ga pluss for varm og behagelig lyd, fleksible bakhøytalere, god atmos-effekt og kraftig subwoofer. JBL Bar 9.1 er på tilbud til 6000 kroner nå. Mer + annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 11990 hos Elkjøp Sjekk nå

Google Pixel 6a 128GB Googles Pixel-telefoner byr på kompromissløs ytelse og helt ren Android. Pixel 6A er den billigste av Googles telefoner, og nå er den vesentlig billigere enn de 5.000 kronene den kostet da den ble lansert - som tross alt bare er få uker siden her til lands. Den gikk ikke rakt til topps da vi testet den. Grunnen er blant annet litt kronglete fingeravtrykksleser og at telefonen manglet ting som trådløs lading og rask skjerm - ting vi legger merke til når produktet koster 5.000 kroner, men som ikke plager oss nevneverdig når prisen er 3.000. For øvrig får du en vanntett telefon som tar supre bilder og vil oppdateres med sikkerhet og nye funksjoner lenge. Trenger du en billig telefon kan dette være et supert valg. Mer + annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 2990 hos Elkjøp Sjekk nå

Bose QuietComfort Earbuds II Bose QuietComfort Earbuds II leverer pumpende bass og lydopplevelser som er blant de beste vi har hørt fra «true wireless»-propper. De er dessuten krympet en god del fra tidligere, og sitter godt og komfortabelt i ørene. Omgivelsesmodusen serverer en litt redigert og dempet versjon av omgivelsene vi liker godt. Her får du blant markedets beste støydemping, kurant batteritid og ålreit samtalekvalitet i tillegg til engasjerende lyd. Nå er de på tilbud til 2500 kroner, noe som er 500 kroner avslag. Mer + annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 2990 hos Elkjøp Sjekk nå

Google Nest Mini (2nd Gen) Nest Mini er andre generasjon minihøyttaler fra Google og en av de aller rimeligste måtene å komme seg inn i Googles smarthjemsystem på. For dette er ikke bare en høyttaler, det er også en Google Home-sentral og assistent som kan ta imot stemmekommandoer og styre en rekke andre smarte dingser – som for eksempel belysning. Som en ren høyttaler vil den ikke imponere noen rent lydmessig, men den er plasseringsvennlig og kan til og med enkelt henges på veggen. To stykker kan i tillegg fungere sammen som et stereopar. Produktet passer både veldig godt for deg som har lyst å teste ut litt smarthjemsfunksjonalitet, samt for å utvide et eksisterende system til flere rom – Google Home kan nemlig kringkaste beskjeder rundt i huset også. Prisen på like under 200 kroner er den laveste vi har sett produktet til. Mer + annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 190 hos Elkjøp Sjekk nå

Google Nest Audio Googles siste smarthøyttaler er et godt kompromiss mellom størrelse, lydkvalitet og pris, og nå er den virkelig rekordbillig. Da vi testet den i høsten 2020 kostet den 1100 kroner, og vi mente det var et billig og godt alternativ til multiromshøyttaleren Sonos One. Nå er den tilgjengelig for nesten halvparten av dette - 590 kroner. Nå skal det sies at dette ikke er første gang vi har sett Nest Audio til denne prisen, men vi synes likevel det er et tilbud det er verdt å slå til på. For de pengene får du en høyttaler som fint kan gjøre nytten i mindre rom, med Google-assistenten innebygget og multiromsegenskaper gjennom Google Cast. Mer + annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 590 hos Elkjøp Sjekk nå

LG OLED65G2 Selv om "QD OLED" har blitt den nye snakkisen i TV-verden, beviser LG at også "vanlig" OLED er mer enn godt nok for å skape et helt fantastisk TV-bilde. LGs G2-TV er blant de aller beste OLED-TV-ene du får på markedet med dypt svartnivå, lynraskt panel og nøyaktige farger. Her er det til og med inkludert et veggfeste for enklere oppheng. Dette er rett og slett en av de beste TV-opplevelsene vi har hatt i 2022. Normalpris for denne 65-tommeren er 33.000 kroner, der TV-en nå er på tilbud til 25.000 kroner. Samme som under Black Week. Mer + annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 24990 hos Elkjøp Sjekk nå

Jaybird Vista 2 Jaybirds Vista 2s fremste egenskap er at de er kompakte, har ørevinger og sitter veldig godt på plass - også når du beveger intenst på deg. Aktiv støydemping, ganske underholdende lyd og god batteritid er bonus. Et godt - og nå ganske rimelig - valg om du er på jakt etter trådløse ørepropper, kanskje spesielt til trening, men de fungerer også godt som allroundpropper. På tilbud koster de nå 800 kroner, noe som betyr 20 prosent «spart». Mer + annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 1990 hos Elkjøp Sjekk nå

Nothing Phone (1) 8GB RAM 128GB Nothing Phone kom inn som et friskt mobilpust i år, og gir en vanvittig god brukeropplevelse og byggekvalitet for en forholdsvis fornuftig mengde penger. Rent byggemessig virker Nothing Phone som en krysning av en iPhone og "noe annet" - der det andre er et lysorgel på baksiden som spiller opp i takt med ringetoner og varslinger. Det kan og være ringblits for kameraet - et kamera som forøvrig er helt ok for sin prisklasse, rundt 5.000 kroner. I tråd med navnet er det ingenting ekstra dilldall på programvarefronten. Her får du bare ren android og den går kjapt som et olja lyn, på en kjapp og fin OLED-skjerm. Det er fint lite ved Nothing Phone som kan klages på - og spesielt ikke til denne prisen. Forøvrig får du også trådløs lading her. Nå er telefonen rekordbillig til 4200 kroner. Mer + annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 4190 hos Komplett Sjekk nå