Tek.nos anbefalte Black Week-tilbud 2022

Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke».

Det startet som Black Friday, så ble det Black Week, og nå er det tydeligvis forhåndssalg på Black Week som er den nye tingen. Nå er det fredag - én uke før den offisielle Black Friday - og de fleste butikkene ser ut til å ha åpnet Black Week-salget sitt allerede. Førsteinntrykket i år er at tilbudene faktisk virker ganske gode. Ikke bare er tilbudene merkbare - altså mer enn 5-6-7 prosent ned slik vi har sett tidligere år - men det er også gode produkter som har fått prisavslag! Det er sånt vi liker på Tek.no, for det hjelper ikke at et produkt har blitt mye billigere hvis det ikke er noe man ville ha kjøpt i utgangspunktet. I listen vår anbefaler vi bare produkter vi har testet, eller god kjennskap til, og som har blitt satt ned til en god pris. Det er MANGE tilbud der ute, og det er fortsatt mye dårlig. Derfor gjelder det å holde tunga rett i munnen, sjekke prisene opp mot andre butikker, og være sikker på at du faktisk får en god deal. Eller bare følge listen vår, selvfølgelig. Tips oss gjerne om flere gode tilbud! Vi oppdaterer listen fortløpende gjennom hele Black Week!

Sonos Arc Sonos' ultimate lydplanke. Etter syv år med Playbar på markedet kom Arc for å ta over tronen i 2020, og kunne by på både solide lydoppgraderinger og en bråte med mer moderne teknologi. Taleassistent, Dolby Atmos og eARC. Lekkert design bør også nevnes. Men det viktigste er naturligvis lyden. Sonos er en mester på klar dialog med stålkontroll på mellomtonene, og låter flott til både film og musikk. Det er også trolig markedets enkleste lydplanke å sette opp, og byr på egen romkalibrering for å finjustere lyden. Da Sonos Arc først ble lansert kostet den 8990 kroner, men steg deretter i 2021 en tusenlapp. Nå er den nede på rekordlavt nivå for "bare" 7990 kroner. Altså 20 prosent ned. Så billig har vi aldri sett den før. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7990 hos Elkjøp Sjekk nå 7990 hos HiFi Klubben Sjekk nå 7990 hos Komplett Sjekk nå

Dreame L10s Ultra Vi vil si dette er markedets nest beste "gjør-absolutt-alt-selv"-robotstøvsuger, kun slått av Roborock S7 MaxV Ultra. Ulempen til disse er at de er så ekstremt dyre; godt over 10.000 kroner. Nå har imidlertid Dreame L10s Ultra for første gang falt under 10.000 kronersgrensen, og vips blir det et bedre alternativ enn selve Roborock-kongen. Den både støvsuger, vasker og løfter moppene så fort den kommer til et teppe. Rengjøringsresultatene er fenomenale, og dokkingstasjonen tar hånd om "alt". Du kan til og med putte på vaskemiddel i dokkingstasjonen, slik at moppene alltid er skinnende rene. Vann og støv tømmes automatisk. Rett og slett en drømmemaskin. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9990 hos Elkjøp Sjekk nå

Philips Hue Vi har testet uhorvelig mange smartlyssystemer, og smartlyspærer, og Philips Hue kom seirende ut. Akkurat som tidligere Black Weeks er det nå tilbud på ""alle"" Philips Hue-produkter, men akkurat som før er det et par begrensninger. Elkjøp har for eksempel 27 prosent avslag forutsatt at du kjøper minst to Hue-produkter, mens Elektroimportøren byr på 15 prosent, eller 25 prosent hvis du også kjøper en Bridge i tillegg. Beskjeden vår er uansett dette: Philips Hue er bra, om enn litt dyrt, men til 25-27 prosent avslag så er det nå du bør kjøpe Philips Hue-produktene dine. For det blir ikke billigere. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå

Sonos Sub Gen 3 Vi har aldri rullet terning på Sonos' store sub-høyttaler, men vi har prøvd den ut i forbindelse med Arc-testen, og det er imponerende hvor mye den klarer å løfte lydbildet. For ikke bare byr den på dype, rumlende bassfrekvenser (åpenbart), men den frigjør også lydplanken til å bruke flere av sine høyttalerelementer til andre oppgaver. Resultatet er et større, mer åpent lydbilde, og en helt annen romfølelse. Det store aberet er den stive prisen. Sonos Sub har alltid vært uhensiktsmessig dyr i forhold til resten av høyttalerne deres, men nå er den i det minste 20 prosent billigere enn vanlig. Nå er den satt ned til 6790 kroner, ned fra den vanlige prislappen på 8490 kroner. Merk at Sonos Sub Mini til 4990 kroner også er et alternativ, men den er ikke på rabatt. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6790 hos Elkjøp Sjekk nå 6790 hos Komplett Sjekk nå

Google Pixel 6a 128GB Googles Pixel-telefoner byr på kompromissløs ytelse og helt ren Android. Pixel 6A er den billigste av Googles telefoner, og nå er den vesentlig billigere enn de 5.000 kronene den kostet da den ble lansert - som tross alt bare er få uker siden her til lands. Den gikk ikke rakt til topps da vi testet den. Grunnen er blant annet litt kronglete fingeravtrykksleser og at telefonen manglet ting som trådløs lading og rask skjerm - ting vi legger merke til når produktet koster 5.000 kroner, men som ikke plager oss nevneverdig når prisen er 3.000. For øvrig får du en vanntett telefon som tar supre bilder og vil oppdateres med sikkerhet og nye funksjoner lenge. Trenger du en billig telefon kan dette være et supert valg. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2990 hos Elkjøp Sjekk nå

Ankarsrum Assistent AKM6230 En god kjøkkenmaskin er alltid fint å ha i huset, enten det er for å lage en rask pizzadeig eller når du skal kokkelere opp noe litt mer avansert. Vi har gjennomført to store samletester av kjøkkenmaskiner, og i den siste runden var det Ankarsrums utradisjonelle Assistent AKM6230 som stakk av med seieren, foran den tidligere vinneren fra Kenwood. Årsaken var rett og slett ytelse. Ankarsrums modell var best på gjærbakst, den vispet krem raskere enn noen andre modeller, helt uten søl, og vi fant en rekke fordeler med den uvanlige utformingen. Ulempen er at den rare formen kan være litt vanskelig å bli vant til, og krever at du leser instruksjonsmanualen nøye. Men så fort du har lært deg de litt finurlige triksene, er det ingen maskin som er bedre enn denne. Elkjøp selger den nå til 4995 kroner. Dette virker nesten å være et årlig tilbud, for dette er ikke første Black Week-en vi har sett denne på lignende tilbud. Det gjør det imidlertid ikke til et dårligere kjøp. Merk at det bare er den svarte og hvite versjonen som er på tilbud. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 4790 hos Elkjøp Sjekk nå 4790 hos Power Sjekk nå

reMarkable 2 Det norske skrivebrettet har bare blitt bedre siden første utgave, og nå også billigere. Det er klart, den er ganske dyr hvis du sammenligner med en papirblokk, men det er helt fantastisk å beholde den gode følelsen av å skrive på papir, samtidig som at alt lagres digitalt. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 4777 hos Elkjøp Sjekk nå

Wilfa Svart Performance Wilfas Svart Performance er et av våre toppvalg når det kommer til kaffetraktere. Ikke bare fordi den lager veldig god kaffe, men fordi den er så lett å bruke og har et veldig elegant design. Vi digger at vanntanken er avtakbar for rask og enkel fylling, at trakteren tar opp lite plass på benken og er svært plasseringsvennlig, samt at den er hurtig. Trakteren er en av få på markedet som tømmer seg helt for vann etter hver trakting, slik at du ikke brygger med gamle vannrester neste dag. Prishistorikken viser at trakteren så vidt har duppet ned til 1500 kroner to ganger tidligere, men har en normalpris på rundt 2000 kroner. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1695 hos Elkjøp Sjekk nå 1695 hos Komplett Sjekk nå

Philips Airfryer Compact Essential HD9252/90 Vi har testet haugevis av airfryere på Tek.no, og lenge var det nettopp Philips Airfryer Essential som vi mente var den beste på markedet. Den er intuitiv og brukervennlig, den tar ikke all verdens med plass og maten blir utmerket. Den har nå måttet se seg slått av en Xiaomi-modell, men vi synes likevel dette er en svært god modell. Prismessig har den stort sett ligget rundt 1200 kroner eller over, men nå har den havnet under tusenlappen. En fin og god airfryer, rett og slett. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 990 hos Elkjøp Sjekk nå

Roborock S7 MaxV Plus Roborocks robotstøvsugere er de beste på markedet, og med S7-serien har de virkelig hevet seg over konkurrentene. Akkurat denne konfigurasjonen - S7 MaxV-støvsugeren kombinert med dokkingstasjonen til S7+ - har vi ikke testet sammen, men vi har testet hver av dem for seg, og vet at begge fungerer utmerket. S7 MaxV er robotstøvsugeren som har gjort det best på våre rengjøringstester - både på gulv, tepper og på flekker - og med kamera i front er du sikret at den ikke spiser opp løse gjenstander på gulvet. Vi har også sansen for dokkingstasjonen som fungerer helt uten støvsugerpose, noe som sparer deg for penger i lengden. Drøye 9000 kroner er ikke akkurat et vilt tilbud, men er du på utkikk etter en robotstøvsuger er det vanskelig å finne noe bedre enn dette. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8990 hos Elkjøp Sjekk nå 8990 hos Komplett Sjekk nå 8990 hos Power Sjekk nå

Samsung Galaxy Z Flip 3 Galaxy Z Flip 3 er den rimeligste måten å skaffe seg en fet brettemobil. Og pussig nok er den en ekstra god deal siden årets Flip 4 ikke har fått veldig store forbedringer. Det er i praksis nesten like telefoner, med unntak for ørlite grann større batteri i den nye modellen. Og til 7.000 kroner er vi nesten nede i "mellomklasseland" på pris - til tross for at alt ved denne mobilen lyser high end. Her er det glass foran og bak, og det er en brukbar ytterskjerm som du faktisk kan få en del informasjon og nytte ut av uten å åpne telefonen. Det er gode nok kamera på telefonen, selv om dette også er ett av punktene der du får bedre - selv til dagens pris. Men noe må du betale for den heftige og raske innerskjermen som kan brettes ut til 6,7 tommer og har Samsungs flotte ytelse over det hele - de er tross alt meget gode på nettopp skjerm. Ulempen med denne telefonen er litt svak batteritid, og det nevnte kameraet som gjerne er bedre i en tradisjonelt utformet telefon. Tross at det er glass i bretteskjermen, ligger det plast utenpå som kan slites. Fordelen er ellers at den er vanntett og støtter trådløs lading. Hvor ellers finner du en mobiltelefon i 2022 som du gir skikkelig wow-faktor på møtebordet for denne prisen? Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6990 hos Elkjøp Sjekk nå 6990 hos Komplett Sjekk nå 6990 hos Power Sjekk nå

Electrolux FA31-201GY Tidligere i år testet vi rimelige luftrensere, og Electrolux A3 havnet omtrent midt på treet. Årsaken var blant annet prisen, som var blant de høyeste av alle modellene. Nå har imidlertid prisen blitt halvert, og den grå doningen koster bare 990 kroner. Plutselig er den langt mer interessant! Den gjorde en god jobb med å filtrere vekk selv de aller minste partiklene i luften da vi testet, og setter du den til nattmodus kan den være ekstremt stille. Vi syntes den kunne være litt "aggressiv" på auto ved å av og til bråke litt mer enn noen av de beste konkurrentene, men til alle andre rom enn soverommet vil den være ypperlig. Fin-fin for både allergikere eller hvis du bare vil bli kvitt litt matos på kjøkkenet. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 999 hos Elkjøp Sjekk nå 999 hos Power Sjekk nå

Sage - The Smart Oven - Pizzaiolo Små pizzaovner har tatt helt av i Norge de siste årene, og selv om det kanskje er Ooni som har blitt navnet mange kjenner igjen, var faktisk Sage ute med Pizzaioli lenge før pizza-frenzyen traff Norge. I motsetning til de andre pizzaovnene vi har testet på Tek.no bruker ikke Sage Pizzaiolo gass, men elektrisitet, noe som gjør den trygg å bruke inne. Dermed kan den enkelt brukes året rundt, uten at du trenger å fryse av dem stumpen om vinteren for å lage middag til hele familien. Vi synes den lagde svært gode pizzaer, og nådde en maksimaltemperatur på drøye 400 grader. Ikke helt på nivå med de gassfyrte, men ikke langt unna. Vi har aldri sett denne ovnen være priset lavere enn nå, selv om den har vært tilgjengelig for 4990 kroner tidligere også. Prisen svinger rett og slett ganske mye. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 4990 hos Elkjøp Sjekk nå

Dreame Bot D10 Plus Vi kan si det umiddelbart: Dette er ikke verdens beste robotstøvsuger. Men den er god nok for de fleste, og den har en dokkingstasjon som automatisk tømmer støvet hver gang returnerer «hjem» igjen. Dette er vanligvis noe som koster mye mer, og vi har aldri sett en modell med dette koste så lite som 3490 kroner. I testen vår ga vi den «bare» 7/10, fordi vi mente storebroren Z10 Pro rett og slett ga deg mer for pengene. Men til en redusert pris nå så er det et langt bedre kjøp. Til støvsuging på vanlig gulv gjør den en god jobb, og helt OK på tepper. Den har også en vaskemopp, men den gjør ikke stort sett mer enn å dra vann rundt på gulvet. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 219 hos Elkjøp Sjekk nå

Google Nest Audio Googles siste smarthøyttaler er et godt kompromiss mellom størrelse, lydkvalitet og pris, og nå er den virkelig rekordbillig. Da vi testet den i høsten 2020 kostet den 1100 kroner, og vi mente det var et billig og godt alternativ til multiromshøyttaleren Sonos One. Nå er den tilgjengelig for nesten halvparten av dette - 590 kroner. Nå skal det sies at dette ikke er første gang vi har sett Nest Audio til denne prisen, men vi synes likevel det er et tilbud det er verdt å slå til på. For de pengene får du en høyttaler som fint kan gjøre nytten i mindre rom, med Google-assistenten innebygget og multiromsegenskaper gjennom Google Cast. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 590 hos Elkjøp Sjekk nå 590 hos Power Sjekk nå

Samsung The Frame QE65LS03B 65" 4K QLED Samsungs "The Frame"-TV har kommet i 2022-versjon, og butikkene kom oss i forkjøpet i år. Vi har den inne til test i skrivende stund, men kan ikke avsløre karakteren helt ennå. Det vi derimot kan si er at samtlige størrelser av årets The Frame har falt drastisk i pris, og 65-tommeren har nå gått fra 20.000 kr til i underkant av 14.000 kroner. Det er rekordbillig, og ikke en dum pris for en TV som dette. The Frame skiller seg ut ved å etterligne en bilderamme som henger på veggen, med en egen "kunstmodus" du kan ha aktivert når du ikke bruker TV-en. Dette har vi hatt sansen for å årevis, og det får virkelig TV-en til å smelte inn med omgivelsene i stuen. Merk at selve rammene til TV-en må kjøpes separat, hvis du virkelig vil at det skal se ut som en bilderamme. Men TV-en fungerer utmerket også uten disse. Elkjøp selger denne nå til 13990 kroner, men kun for "klubbmedlemmer". Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 13990 hos Elkjøp Sjekk nå

Apple AirPods Pro med MagSafe-ladeetui (2021) Apples førstegenerasjons AirPods Pro er fortsatt et godt alternativ om du ikke vil betale hva generasjon to koster. Disse har fortsatt blant den beste støydempingen på markedet, de har grei batteritid og som vanlig et vell av funksjoner som gjør at de fungerer aller best sammen med andre Apple-produkter. Det du mister sammenliknet med generasjon to er en del knepp opp på støydempingen, halvannen times batteritid og nye lydelementer som gir hakket bedre lyd. 2050 kroner er marginalt billigere enn hva vi tidligere har sett disse, men om du flyr mye eller på annen måte har bruk for den bedre støydempingen ville vi nok lagt på den knappe tusenlappen det koster å gå opp til de nyeste. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2039 hos Elkjøp Sjekk nå

Jabra Elite 4 Active Om du ikke er på jakt etter å bruke flere tusenlapper på ørepropper, er Jabras Elite-serie et godt valg. Firermodellen har i praksis alt du trenger, med kurant lyd, grei aktiv støydemping og god batteritid i en kompakt og diskré passform som sitter godt på plass i øret. De er også vannsikret, og tåler dermed en løpetur eller en liten regnskur. Lyden når kanskje ikke helt opp til mer påkostede modeller fra andre selskaper, men den gjør absolutt nytten til prisen - og dette er den laveste vi har sett på Elite 4 Active. Samtidig må det også nevnes at toppmodellen Elite 7 Active er på tilbud til bare 300 kroner mer, så vi ville kanskje også vurdert den. Elite 7 har både bedre lyd og bedre støydemping, for å nevne noe. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 890 hos Elkjøp Sjekk nå 890 hos HiFi Klubben Sjekk nå 890 hos Komplett Sjekk nå

LG OLED65G2 Selv om "QD OLED" har blitt den nye snakkisen i TV-verden, beviser LG at også "vanlig" OLED er mer enn godt nok for å skape et helt fantastisk TV-bilde. LGs G2-TV er blant de aller beste OLED-TV-ene du får på markedet med dypt svartnivå, lynraskt panel og nøyaktige farger. Her er det til og med inkludert et veggfeste for enklere oppheng. Rett og slett en av de beste TV-opplevelsene vi har hatt i 2022. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 24990 hos Elkjøp Sjekk nå 24990 hos Power Sjekk nå

Sony WF-1000XM4 Sonys beste øreplugger var skikkelig gode da de kom for et drygt år siden. Det er de fortsatt, men denne uken koster de en knapp tusenlapp mindre enn de gjorde da de var helt nye. Og for den prisen er det virkelig mye og god lyd du får. Proppene har et kompakt ladeetui som gir flere oppladinger. Byggekvaliteten er finfin, og trådløs lading støttes. På lydfronten er det også en god opplevelse - men kan hende for noen en ørlite grann kjedelig en. Proppene spiller forholdsvis nøytralt og pent, og hvor gøye de er å lytte til avhenger i stor grad av musikken du hører på, eller lydinnstillingene du har valgt. Men dette er lytefri lyd det er svært lett å bli vant til. Disse kommer forøvrig bare med skumtupper, så konseptet går ut på at du trykker dem inn, og venter på at skummet fyller opp øregangen. Det fungerer og det sitter forholdsvis godt i undertegnedes ører, men ikke alle liker denne vrien - og her følger det altså ikke med de vanlige silikontuppene som andre propper kommer med. Men prima støydemping, prima lyd og flott formfaktor, det får du. Og nå er prisen riktig også. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1890 hos Elkjøp Sjekk nå 1890 hos HiFi Klubben Sjekk nå 1890 hos Komplett Sjekk nå

Moccamaster Automatic I testen vår av Moccamaster Automatic S - som fikk en 8 av 10 hos oss - trakk vi frem at vi heller ville valgt den langt rimeligere «Automatic»-modellen. Den kommer uten kalkindikator, som mange ikke trenger uansett. Nå er den på tilbud rundt 450 kroner under normalpris, og 250 kroner under den tidligere beste prisen. For pengene får du en trakter som lager god kaffe helt etter boka, raskt og uten støy. Den automatiske dryppstoppen fungerer fint. Byggekvaliteten er god, og trakteren er veldig ukomplisert å bruke. Moccamasters modeller er for øvrig kjent for å være svært driftssikre og med god tilgang på reservedeler. OBS: Tilbudet gjelder kun den sorte modellen. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2249 hos Elkjøp Sjekk nå 2249 hos Komplett Sjekk nå 2249 hos Power Sjekk nå

TP-Link Tapo P100 TP-Link Tapo P100 er en relativt kompakt smartplugg til frittstående Wi-Fi-modell å være. Dette betyr at den kan programmeres og styres uten at du trenger en egen smarthub eller andre dingser som må ha et slags overoppsyn. Strømpluggen i tillegg en ganske god og forståelig app, og TP-Link lar seg integrere med blant annet Google Home. Det betyr at den på sett og vis støtter stemmestyring også. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 90 hos Elkjøp Sjekk nå

Samsung 870 Evo 1TB Samsung 870 Evo er en god og robust SSD for deg som trenger en disk med SATA-tilkobling og standard 2,5-tommers formfaktor. Prisen er ikke fantastisk lav sammenlignet med hva den pleier å være, men dette er fremdeles det beste tilbudet vi har sett på denne modellen i denne størrelsen. Vi må selvsagt påpeke at vi nå også ser andre tilbud på SSD-er fra Samsung der du faktisk både får høyere hastigheter og mer lagring for pengene. Men da snakker vi om disker med mindre formfaktor og PCIe-grensesnitt ment å kobles rett til hovedkortet. Slike vil ikke vil passe like godt til alle typer bruk, og da vil fremdeles en disk som 870 Evo kunne være aktuell. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 949 hos Elkjøp Sjekk nå 949 hos Power Sjekk nå

TP-Link Deco M4 Mesh WiFi (2-pakning) Nei, de har ikke støtte for den absolutt nyeste wifi-standarden, men disse vil likevel kunne løse wifi-problemene dine om du har en ikke altfor stor bolig som likevel er vanskelig wifi-messig, kanskje fordi du har en murvegg, et modulbad i stål du må rundt eller en trapp du må ned. Deco M4 har vært vårt budsjettvalg på mesh-wifi i flere år allerede, og den vi vanligvis anbefaler til venner og familie som bare vil ha noe som fungerer og ikke koster skjorta. En topakning vil kunne dekke noe sånt som 140-150 kvadratmeter, selvfølgelig avhengig av utforming. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 848.75 hos Komplett Sjekk nå

Samsung 980 Pro med kjøleribbe 1TB Samsung 980 Pro er en skikkelig god allrounder av en SSD. Den bruker det kjappe PCIe 4.0-grensesnittet, og akkurat denne utgaven av 980 Pro kommer dessuten med en kjøleribbe som sørger for at den ikke blir så fort varm. Dette kan være et solid fortrinn ettersom slike SSD-er ofte utvikler en del varme når de må jobbe hardt. I vår test av denne disken nevnte vi også at den burde pares med en kjøleløsning. Samtidig betyr dette at den for eksempel ikke vil passe best med de mest fjonge hovedkortene som har sine egne kjøleløsninger som en del av designen. Men hvis SSD-en ellers ville stått «naken» vil det være smart å velge utgaven med kjøleribbe. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1090 hos Elkjøp Sjekk nå

Wilfa Xplode Vital BBLSP-1800 En blender kan være en knallgod gave å gi bort til en som elsker smoothies eller drinker hvor man trenger knust is. I vår samletest av blendere under 1500 kroner var det Wilfa Xplode Vital BBLSP-1800 som aller best ut, rett og slett fordi den leverte den aller, aller beste smoothien av samtlige modeller. Beholderen er også laget i et spesielt materiale som skal tåle ekstra høye temperaturer, for eksempel hvis du vil blende sammen en suppe, og har en god og gradvis hastighetsjustering. Heller ikke denne har pulse-funksjon, men i vår test var det aldri noe vi savnet. Nå er den tilgjengelig til under tusenlappen, og er rett og slett en knallgod blender til denne prisen. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 999 hos Elkjøp Sjekk nå

Wilfa CGWS-130B Vår store test av kaffekverner viste at Wilfa Svart Aroma, også kalt CGWS-130B av en eller annen grunn, både gir best verdi for pengene og et svært godt resultat. Byggekvaliteten er solid og designet et av de mer tiltalende. Kvernen er relativt støysvak, ekstremt rask og problemet med statisk oppbygging av malt kaffe er nær ikke-eksisterende. Videre liker vi kabeloppbevaringen under kvernen. Om du skal male for traktekaffe, aeropress, V60 og lignende gjør Svart Aroma dessuten en tilnærmet like god jobb som sin storebror «Uniform», bare til en langt, langt hyggeligere pris. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 799 hos Elkjøp Sjekk nå 799 hos Power Sjekk nå

SteelSeries Apex Pro Apex Pro er et knallgodt og lynraskt spilltastatur som kan tilpasses i det uendelige og som alltid tar seg godt ut. Det fikk topplassering i vår samletest, hovedsaklig på grunn av dets spesielle OmniPoint-brytere. Disse er magnetiske og lar deg justere innslaget individuelt i ti nivåer for hver eneste tast. Nedtrykket er også det jevneste vi har kjent noen gang. Stilig, stramt og solid er ellers beskrivende for designet, og den magnetiske håndleddsstøtten med gummibelegg er også ganske smart. Det er varslet en trådløs versjon av tastaturet tidlig neste år, men om du klarer deg med kabel er dette et godt kjøp. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1895 hos Elkjøp Sjekk nå 2595 hos Komplett Sjekk nå

SteelSeries Apex 7 TKL Red Switch Steelseries Apex 7 er stort sett en blåkopi av storebroren Apex Pro, bare uten de unike OmniPoint-bryterne. Det kan også være en positiv ting, for prisen er jo lavere, og du kan velge tastaturet med flere type brytere. Akkurat nå er versjonen med røde lineære «gaming»-brytere på tilbud. Samtidig er kvaliteten på tastaturet den samme, med en solid ramme av aluminium, svært forseggjort design og en haug av avanserte muligheter i den intuitive programvaren. OBS: Tastaturet på tilbud er TKL-versjonen, som altså ikke har noen «numpad», men som ofte foretrekkes av gamere fordi det ikke tar opp så mye plass på pulten. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1290 hos Elkjøp Sjekk nå

Logitech G915 Lightspeed Om du skal ha et tastatur som passer til både kontorarbeid og spilling, har du en soleklar kandidat her. Logitechs G915 Lightspeed er både trådløst og lavprofil, med flere gamingfunksjoner som makrotaster. Vi som ikke er konkurrasnespillere merket ingen forskjell med tanke på responstid sammenlignet med et kablet tastatur, og selv med RGB-belysningen på skal det klare rundt 12 dager før batteriet må lades. Og det er nydelig både å skrive på og spille med. Under tastehettene finner du Logitechs brune GL-brytere. Disse er taktile slik at du både kjenner og hører innslagspunktet, men er samtidig så stille at folk rundt deg ikke blir irriterte. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1395 hos Elkjøp Sjekk nå

Kingston Fury Renegade 2TB Det har snart gått ett år siden vi testet Kingston Fury Renegade, og i skrivende stund ligger den også på toppen av vår SSD-samletest. Denne disken er spisset mot gamere både i stil og spesifikasjoner. Den er ikke alltid på topp i alle våre tester, men den er imponerende stabil og derfor «best i test» hos oss. I skrivende stund selges både utgaven på 1TB og 2TB til rekordlav pris, selv om det skal nevnes at prisene har duppet litt tidligere i høst også. Men uansett er Fury Renegade nå et meget attraktivt alternativ for deg som vurderer en ny SSD i anledning shoppingsesongen. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1998.75 hos Komplett Sjekk nå

Samsung SSD 980 1TB Med en prislapp på 750 kroner er det knapt mulig å få tak i en rimeligere SSD med kapasitet på én terabyte akkurat nå. Og med Samsung 980 får du da faktisk også en ganske så god SSD. Med PCIe 3.0-teknologi kan den riktignok ikke helt måle seg med storebror 980 Pro når det gjelder ytelse, men du får du god robusthet og den samme garantien på fem år. Så hvis du har en eldre PC med kun PCIe 3.0, eller vil spare noen hundrelapper og tenker at hastigheten er god nok uansett, ja da tenker vi at Samsung 980 kan være et finfint valg. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1090 hos Elkjøp Sjekk nå

Oral-B iO Series 10 Hvis en helt vill tannbørste står på ønskelisten kan du spare en knapp tusing på Oral-B iO 10 nå. Vi har foreløpig ikke skrevet ferdig testen, men tannbørsten er prøvekjørt. Her tar endelig iO-seriens "børstehjelp" turen ut av mobilappen. For børsten vet omtrent hvor du pusser, og den kan fortelle deg hvor lenge du skal pusse på hvert sted. Med iO 10 vises dette med tre LED-lys oppe og nede på ladebasen som gjerne står på vasken foran deg. Løsningen fungerer fint, men siden den er basert på en bevegelsessensor i børsten bør du ikke danse samba mens du pusser. Basen kobles dessuten til internett - selvfølgelig gjør den det, og dermed fungerer den også som klokke på badet når du ikke pusser. For øvrig er det kjekt at den kan lade andre iO-børster, men den viser kun pussedata fra "sin" børste. Hvis du elsker å nerde totalt ut på tannhelsen din er iO 10 en meget spennende måte å gjøre det på. Økonomisk kan det diskuteres om hobbyen er - du må i så fall trekke inn besparelser på tannlege for at tannbørsten skal virke billig. Men noe nærmere en krysning av tannbørste og romskip finnes ikke. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 3499 hos Elkjøp Sjekk nå

Melitta Excellent 5.0 I samletesten vår av kaffetraktere under 1000 kroner var det umulig å ikke merke seg denne fra Melitta. Få traktere lager så god kaffe for en så billig penge. Den trakter inntil 1,25 liter, men ekstra godt likte vi modusen som lar deg brygge bare en til to kopper av gangen samtidig som aroma og smak blir perfekt. Til tilbudsprisen nå er den et kupp, og om du sjelden lager mer enn en halvliter av gangen uansett er den et ekstra godt kjøp. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 599 hos Elkjøp Sjekk nå

Google Chromecast (4th Generation) with Google TV Chromecast har alltid vært et litt snodig produkt. Den har vært helt avhengig av en telefon for å fungere, og har bare kunnet gjøre det som mobilen laster av til den. I den seneste generasjonen Chromecaster endres konseptet. Strømmedingsen blir med ett et produkt i sin egen rett, som har fjernkontroll og apper. Du kan selvfølgelig fortsatt fjernstyre den fra en mobiltelefon, men nå er du like lite nødt til å det som du er til å fjernstyre en Apple TV med en iPhone. Dermed får du et fullfunksjons mediesenter. Og for deg som har en litt eldre TV som fortsatt har finfin bildekvalitet, men som kanskje tiden har gått fra menyene til - er dette prima vare. Og til 450 kroner er det også innmari mye nytte for pengene. Vær obs på at dette ikke er 4K-varianten, som koster et par hundrelapper til. Men skal den kobles til en eldre skjerm er det ikke sikkert du trenger 4K uansett. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 555 hos Elkjøp Sjekk nå 555 hos Komplett Sjekk nå 555 hos Power Sjekk nå

Apple MacBook Pro 14 M2 (2021) OBS: Svensk tastatur! «Det er drømmemaskinen som kom tilbake». Det skrev vi i testen av MacBook Pro 14 da vi sjekket den sent i 2021. «Dog til en svært høy pris. Vi tror likevel mange som trenger en helt rå maskin i jobb vil synes investeringen er verdt det», skrev vi også. Vel, nå er maskinen «rekordbillig» og på et slikt nivå at vi vil påstå at du får mye kvalitet for pengene dine. Sammenlignet med MacBook Air har denne en enda bedre og raskere skjerm, råere ytelse og mer lagringsplass og minne som standard. Dessuten byr den på nyttige porter som minnekortleser og HDMI, slik at du slipper overganger. OBS: vi har testet en hakket kraftigere utgave av maskinen med mer lagringsplass om du leser testen vår. Merk også at modellen som er på tilbud hos Netonnet har svensk tastatur. I praksis vil det bare si at Æ- og Ø-knappen ser litt annerledes ut. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå

Samsung Bespoke Jet Samsung Bespoke Jet er nok årets mest fancy og påkostede trådløse støvsuger, om enn ikke den aller, aller beste. Den ser lekker ut, den kommer med en basestasjon som både lader batteriet og tømmer støvbeholderen. Den kommer utstyrt med to batterier - noe vi digger - og den gjorde det svært godt på rengjøringstestene våre. Det aller, aller største aberet har vært den ville prisen på cirka 11.000 kroner. Nå har den stupt i pris til 6995 kroner, og plutselig er den et langt bedre kjøp. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6990 hos Elkjøp Sjekk nå

Philips SpeedPro Max 8000 XC8045 "Til litt i overkant av 4000 kr er dette den beste støvsugeren på markedet. " skrev vi om Philips' 8000-series-støvsuger for bare en måned siden. Og plutselig har den falt i pris til bare 2999 kroner, og plutselig ble den et enda bedre kjøp. God batteritid, god sugekraft, lys og et fleksibelt hode som gjør det enkelt å komme til i kriker og kroker. Den er litt klønete å tømme støvbeholderen til, og den er ikke den beste på tepper (der bør du se til Dyson!), men en veldig god støvsuger. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2990 hos Elkjøp Sjekk nå

Onemoon OA9 AirFryer 10L 1500W På grunn av den høye prisen vant ikke denne airfryeren vår samletest av rimelige airfryere, men det var jammen ikke langt unna. For her får du nærmest en miniatyrovn, med stekeplater og det hele. Det følger til og med rotisseriestang og kebaboppsett, for deg som virkelig vil eksperimentere med "fritert" mat på kjøkkenet. Det tradisjonelle- men likevel nye - designet, gjør at det er enda enklere å få inn store mengder mat i airfryeren, noe som kan være vanskelig i de mer "vanlige" airfryerne med bare én stor kurv. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå

TCL 98C735 98" 4K QLED "Go big or go home." Eller kanskje heller "Go big at home"? Vi har testet lillebroren til dette 98-tommer store beistet fra TCL, i form av TCL 860, og ble svært imponerte over resultatet. Den klarte ikke å levere like god lysstyrke og fargenøyaktighet som de aller beste, men var likevel så god at vi lot oss imponere. Rett og slett fordi prisen var såpass konkurransedyktig. Nå selges storebroren for "bare" 29.990 kroner. For en TV som er større enn mange projektorlerret så er ikke det å kimse av. Med en så enorm størrelse, og solid score på en nesten identisk søster-modell, mente vi at denne burde havne på vår liste over anbefalte Black Week-tilbud! Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 29990 hos Elkjøp Sjekk nå

Samsung The Freestyle "Dette er mildt sagt en uvanlig projektor. Den er bitte liten, men samtidig kraftig nok til å konkurrere med ""voksne"" projektorer når det gjelder lysstyrke og oppløsning. I hvert fall i mørge omgivelser. I vår test sjekket vi den opp mot både en liten lommeprojektor fra Nebula, og en fullverdig 4K-projektor fra Optoma, og kvalitetsmessig var den mye nærmere sistnevnte. Den knuste rett og slett Nebulaen med både slående lysstyrke og kvalitet. For ikke å snakke om at det innebygde Tizen-grensesnittet fungerer utmerket. Problemet var naturligvis prisen da vi testet den. Nesten 10.000 kroner kostet den, og det var jo nesten like mye som den fullverdige projektoren vi testet den mot, og dobbelt av Nebulaen. Men nå har prisen droppet til ""bare"" 5990 kroner, som er en langt mer spiselig pris. Det er fortsatt et veldig nisjeprodukt, men du verden som det funker!" Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 349 hos Elkjøp Sjekk nå 5990 hos Power Sjekk nå

JBL Bar 9.1 JBL Bar 9.1 kom godt ut i vår samletest av premium lydplanker, og vi påpekte til og med at til en pris på 12.000 kroner var den blant de billigste av alle konkurrentene. Nå er prisen halvert til bare 5990 kroner, og fremstår som et lite røverkjøp. Du får et fullt sett med planke, subwoofer og bakhøyttalere, og i testen vår poengterte vi at JBL Bar 9.1 spesielt egner seg for de med litt begrenset plass i stuen. Bakhøyttalerne er nemlig batteridrevne, og kan enkelt festes på lydplanken når de ikke er i bruk. Du kan også koble dem til strøm via USB-C, i tilfelle du vil ha dem oppe permanent. Rett og slett et veldig bra sett av høyttalere til en rekordlav pris. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 5990 hos Elkjøp Sjekk nå 5990 hos Power Sjekk nå

TP-Link Deco XE75 (3-pakning) Maskenettverk, eller "mesh-nettverk", har blitt den store trenden de siste årene, fordi det gjør det enklere å skape god wifi-dekning over større områder. I stedet for bare én boks på ett sted, kan du sette ut flere aksesspunkt, eller "noder", rundt i huset, og spre dekningen utover. TP-links nyeste Deco XE75-set byr på den aller nyeste teknologien, såkalt Wi-Fi 6E, og ga oss god ytelse på alle de testede frekvensene. Hver enhet har tre ethernet-porter (mange har bare to, eller ingen) og det var lekende lett å sette opp da vi testet det. Vi synes kanskje det skortet litt på de mer avanserte funksjonene, men for deg som bare vil ha et enkelt, stabilt og ikke-påtrengende wifi-nett, er dette en knallgod løsning til en rekordlav pris: 3790 kroner hos Komplett. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 5990 hos Elkjøp Sjekk nå

LG OLED42C2 42" 4K OLED Da vi testet denne for bare et par uker siden, i en duell mot en like rå monitor fra Asus, ga vi LG-TV-en seieren bare fordi den var hakket billigere. Og nå har prisen stupt med 35 prosent. Dette er altså en TV som fungerer like utmerket som en diiger spillskjerm til PC-en og som en TV i stua. Den byr på lynrask oppdatering, meget presise farger og et ekstremt sortnivå. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8990 hos Elkjøp Sjekk nå

Asus ZenFone 9 128GB ZenFone 9 har vært rimelig før - dagens pris er kun en "retur" til introprisen telefonen hadde i lanseringsperioden. Men det er en såpass særegen telefon at vi velger å omtale den selv om den ikke er uhørt billig. Vi ga den tross alt 10/10! For her får du et helt spesielt kamera der hele øyet inni telefonen beveger seg for å kompensere for dine håndbevegelser når du filmer eller fotograferer. Du får også en av markedets mest kompakte smarttelefoner, der designet er ett av de få som faktisk får folk til å lure på hva du akkurat trakk opp av lomma. Telefonen er vanntett og har alt det nyeste av maskinvare, i tillegg til ålreit batteritid. Den eneste mangelen vi satte fingeren på i testen var fraværet av trådløs lading. Noe må den nesten få slippe unna med når den er så liten. Og til denne prisen er det atter på tide å vurdere den hvis du har sittet på gjerdet. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6990 hos Elkjøp Sjekk nå 6990 hos Power Sjekk nå

Ooni Koda Ooni Koda har kunnet bære "best i test"-merket vårt helt siden vi først begynte å teste pizzaovner. Det er rett og slett den perfekte pizzaovnen til deg som vil prøve deg på å lage skikkelig napolitansk pizza hjemme, og kombinerer både en hyggelig pris og rå ytelse. Den blir nærmere 500 grader etter 30 minutter oppvarming, og pizzaen blir klart på bare drøyt ett minutt. Ulempen er rett og slett størrelsen, fordi det er enda litt enklere å lage pizza i de større ovnene, og man kan naturligvis også lage større pizzaer i en stor ovn. Men for "folk flest" er dette pizzaovnen å gå for. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 3333 hos Power Sjekk nå 3499 hos Elkjøp Sjekk nå

Ooni Koda 16 Ooni Koda 16 tar alt vi liker fra originalen og bare gjør det litt større og bedre. I tillegg til brenneren bak er det også brenner på siden her, slik at det blir enklere å steke store pizzaer jevnt. Det gjør også at oppvarmingen går litt raskere. Du får mye plass å boltre deg med på en Koda 16, noe som gjør at du både kan flytte rundt på en "vanlig" pizza enklere, du kan lage stooore pizzaer hvis du vil, eller steke en nydelig calzone uten å være redd for at toppen blir svidd (noe den kan bli i de mindre ovnene). Hvis du har litt større ambisjoner for pizzastekingen din er dette ovnen å gå for. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 3890 hos Power Sjekk nå 4890 hos Elkjøp Sjekk nå

Sonos Roam Sonos Roam er Sonos' minste høyttaler, men ikke la de begrensede dimensjonene lure deg: Denne er en kapabel liten sak som både kan levere bass og volum. Roam har både bluetooth og wifi, så du kan bruke den både i multiromssystemet hjemme og ta den med i parken. Vanntett er den og, så om du vil ha musikk i dusjen er det fritt frem. Det største minuset er kanskje batteritiden, som er på cirka 10 timer på begrenset volum, men den støtter i det minste både kablet og trådløs lading. 1490 kroner er det rimeligste vi noen gang har sett den, og om du klarer deg uten mikrofoner til taleassistenten (og automatisk romkalibrering) kan du spare ytterligere 200 kroner på Roam SL til 1290. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1490 hos Elkjøp Sjekk nå 1490 hos HiFi Klubben Sjekk nå 1490 hos Komplett Sjekk nå

Jaybird Vista 2 Jaybirds Vista 2s fremste egenskap er at de er kompakte, har ørevinger og sitter veldig godt på plass - også når du beveger intenst på deg. Aktiv støydemping, ganske underholdende lyd og god batteritid er bonus. Et godt - og nå ganske rimelig - valg om du er på jakt etter trådløse ørepropper, kanskje spesielt til trening, men de fungerer også godt som allroundpropper. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 888 hos Elkjøp Sjekk nå

JBL Flip 6 JBL Flip 6 stakk av med seieren sist vi oppdaterte vår samletest av bluetooth-høyttalere, og er rett og slett en fabelaktig liten høyttaler. Ingen av konkurrentene klarer å lage så morsom og dynamisk lyd i denne størrelsen som JBL gjør, og høyttaleren er ellers både vannresistent og tåler en støyt. De eksponerte basselementene er dessuten et morsomt designelement, og batteritiden er god (og mye bedre enn for eksempel på Sonos Roam). Til en tusenlapp er dette et røverkjøp. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 990 hos Elkjøp Sjekk nå 1390 hos Komplett Sjekk nå

JBL Xtreme 3 Om du vil ha en litt mer kraftfull bluetooth-høyttaler kan du gå opp til "Xtreme"-klassen til JBL. Den er såpass volumøs at den kommer med bærestropp, og har litt ekstra volum å by på om du kobler den til strøm mens du spiller. Denne egner seg godt til hagefester eller rundt sandvolleyballbanen, men spiller også med JBLs sedvanlige engasjement innendørs. Til under 2000 kroner er også dette det rimeligste vi noen gang har sett denne. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1990 hos Elkjøp Sjekk nå 1990 hos Power Sjekk nå

Samsung Odyssey C49G95T "De siste årene har Samsung dyttet ut flere «superbredskjermer» under Odyssey G9-merkevaren, og denne 49-tommeren hadde en prislapp på omtrent 15.000 kroner da vi først testet den for et par år siden. Denne digre saken er et meget godt alternativ til å ha to skjermer ved siden av hverandre, og akkurat nå er den ikke dyrere enn dette heller. I tillegg får du den fine kurven og slipper å tenke på skjermrammer. Foten er justerbar både sideveis og i høyden, og en oppdateringsfrekvens på opptil 240 Hz betyr at den egner seg nesten like godt til spill som kontorarbeid. Men husk at oppløsningen på 5140 x 1440 piksler vil kreve sitt av grafikkortet, og ikke alle spill støtter 32:9-formatet like godt. Dette kan dog løses ved å spille i vindusmodus med 2560 x 1440 piksler. Merk at denne skjermen også finnes i en dyrere versjon med bedre panel." Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7995 hos Elkjøp Sjekk nå

Samsung Odyssey C32G75T Denne spillfokuserte skjermen fra Samsung oppfyller de fleste kravene til gameren. Her får du støtte for både Freesync og G-sync, HDR og ikke minst 240 Hz. Høy oppdateringsfrekvens hjelper likevel kun dersom grafikkortet kan levere det, og da er det helt greit at oppløsningen ikke er høyere enn 2560 x 1440 piksler – perfekt for en 27-tommer som dette. Prisen på litt over 4000 kroner kan vi på ingen måte klage på. Da vi testet denne for et par år siden kostet den tross alt nesten dobbelt så mye. I mellomtiden har riktignok normalprisen også gått ned flere hakk, men dette er likevel et «black week»-tilbud som fortjener en plass på vår liste. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 4195 hos Elkjøp Sjekk nå

Sony Bravia XR-55A95K Med årets modell A95K kastet Sony seg hardt inn i kampen om å lage det beste bildet. Denne TV-en benytter seg av såkalt «QD OLED»-teknologi der OLED kombineres med det vi kjenner som kvanteprikker. Kun Sony og Samsung har kommet med slike TV-er i år, og Samsungs alternativ QE65S95B er også på tilbud akkurat nå. Selv ville vi valgt nettopp Samsungen ettersom den ganske enkelt er rimeligere, samt at den er bedre å spille på. Men det skal nevnes at Sonyen har en funksjon som gir litt mer dybde i bildet, og vi synes den er bitte litt bedre på bevegelse ved de laveste oppløsningene. Så dersom dette prioriteres høyere, eller du ganske enkelt er en ihuga Sony-fan, kan A95K fort være din neste TV. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 23490 hos Elkjøp Sjekk nå 23490 hos HiFi Klubben Sjekk nå 31990 hos Komplett Sjekk nå

Razer BlackShark V2 SE I sommer testet vi rimelige kablede gamingheadset, og blant de to-tre som kom ut helt i toppen av listen vår fant vi Razer BlackShark V2 SE. Disse var testens desidert mest komfortable å ha på seg time etter time, med knallgod «padding» både i hodebøyle og øreputer, der sistnevnte også puster veldig bra så du unngår å bli klam på ørene. Headsettet er også veldig lett, uten at det er tatt snarveier på byggekvalitet. Lyden er knallgod både for spilling og musikk, og mikrofonen leverer ganske bra med litt justering også. Sammenlignet med den andre testvinneren må du klare deg uten «chatmix», men til nå halv pris vet vi hvilket vi selv ville plukket opp. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 499 hos Elkjøp Sjekk nå 499 hos Power Sjekk nå

Sony DualSense PS5 Håndkontrollere har blitt relativt dyre med tiden, så om du trenger en ekstra til Playstation 5-en din er det et godt tidspunkt å slå til nå. Den offisielle DualSense-kontrolleren er satt ned med 200 kroner, slik at den får en hyggeligere pris på 500 kroner. DualSense er en god oppgradering over forrige generasjon DualShock håndkontroller fra Sony, takket være introduksjonen av haptiske motorer for mer presis «rumble» samt dynamiske triggerknapper som kan gi motstand når du trykker dem ned. Som kjent for PS5-eiere skjer det om du spenner en bue eller spinner ut fra startgropa i et racingspill. De kan også simulere følelsen av «recoil» når du fyrer av et pistolskudd. Mange setter nok også pris på at kontrolleren har blitt litt større siden sist og er bedre å holde. Alle utførelser er på tilbud nå, fra rosa og lyseblå til svart eller hvit. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 498.75 hos Komplett Sjekk nå 499 hos Elkjøp Sjekk nå

Microsoft Surface Pro 8 i5 8GB 512GB Surface Pro 8 er i ferd med å fases ut og erstattes av Pro 9, men bortsett fra en nyere prosessor er det så å si den samme datamaskinen. Da kan det kanskje være like greit å plukke opp den «gamle» til redusert pris, og akkurat her får vi noen tusenlapper i rabatt for å plukke utgaven med mest lagringsplass. Ellers er det nok av futt i prosessoren – i hvert fall til de mer dagligdagse oppgaver – og det er nok muskler til enklere spill også. 8 GB RAM duger så lenge det ikke er store planer om å kjøre spesielt minnekrevende programmer. Alt i alt en kjekk pakke for den som både vil ha fordelene av en bærbar PC og et nettbrett. Men husk at du må kjøpe tastatur utenom. Mer + annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8990 hos Elkjøp Sjekk nå