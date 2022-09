Beste termokopp for pendlere

Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke».

I våre samletester av termo-dingser pleier vi å vektlegge evne til å holde på temperaturen over tid svært høyt. Men å holde den kokvarme kaffen varm i ørten timer er ikke nødvendigvis for alle, eller i alle situasjoner. For en pendler har en rekke andre kriterier for en god termokopp, som er vel så viktige. Herav kan nevnes at den må være enkel å drikke på farten, og helst ved hjelp av én hånd - være det seg løpende til bussen, eller sittende i eviglang kø på vei til jobb. Den bør også være ekspert på å unngå unødig søling, ved å ha en behagelig og smart drikkeåpning. Du søler sikkert allerede nok på vei til den bussen, og det er helt unødvendig å dandere brystet med mer kaffe mens du står i den fullstappede bussen. Dernest vektes også muligheten for enkel rengjøring, selvsagt temperatur (men som nevnt vektet lavere enn i samletestene), størrelse, samt pris i de tilfellene hvor en termokopp både er god og er vesentlig billigere enn andre. Dette er koppene vi sverger til på våre turer til kontoret, og som vi hjertelig anbefaler andre pendlere.

1 Thermos JMY Vacuum Mug 0.35L Det er jo umulig å komme unna Thermos sin lille termokopp. Den er like bra for den køkjørende bilisten, løpe-til-bussen-mosjonisten, og syklisten som brygget en god kopp kaffe før hun syklet hjemmefra fordi jobbkaffen er giftig. For utover at temperaturen selvsagt holder seg hele veien til jobb, så åpner og lukkes den enkelt med én hånd. Og så har den en sikkerhetsmekanisme som sørger for at morgenmosjonisten ikke plutselig heller ut all kaffen på bakken mens hun løper, eller at syklistens kaffe farger sekken brun.

2 Stanley Classic Trigger-Action Travel Mug 0.35L Stanley sin lille termokopp kom kun helt greit ut i samletesten. Men i pendler-topplisten får den endelig sin heder og ære. For det er ingen (!) termokopper som er så god og enkel å drikke av som denne. Og det er faktisk et uhyre viktig moment for morgentrøtte, grinete mennesker som noen av oss. Du trenger bare å trykke inn en knapp, så er jobben gjort. Den anbefales først og fremst til bilistene, buss-mosjonistene, tog-pendlerne og vandrerne. For knappen kan komme borti noe i sekken og søle og egner seg derfor ikke for dem som skal ha kaffe litt seinere. Og så er kanskje ikke temperaturmålingene de aller beste heller, men kaffen er allerede drukket opp innen du er kommet deg på jobb. Og det setter sjefen stor pris på. Spør vår.

3 GSI Outdoors Microlite Flip 500 Black Til test fikk vi inn en svart termokopp, men GSI sine termokopper kan fås i en rekke farger - og det er en kjempebonus. For pendleren står gjerne opp tidlig, leiter febrilsk etter nøklene hun har i lommen, telefonen hun snakker i og termokoppen som står på benken rett foran henne. Da hjelper det om den kommer i en knasj farge, som øynene faktisk klarer å oppfatte klokken 6 om morgenen. Dessuten har den en genial åpnemekanisme med knapp, samt en lås som sørger for at den holder seg lukket mens du løper. Selve drikkemekanismen er litt merkelig siden strålen «humper» litt når du drikker, men det kan nesten fungere som sølestopp under løping, sykling eller bilkjøring.

4 Asaklitt Insulated Travel Tumbler 0.3L Med Asaklitt får du innmari mye termokopp for pengene. Den er slank og fin, behagelig å drikke av og koster innmari lite. Mindre enn alle andre termokopper vi har testet (og det begynner å bli en hel del). Den har en god og funksjonell åpne/lukke-mekanisme med en ekstra lås foran, og holder kjempelenge på varmen. Nevnte vi at den koster veldig lite?

5 Hydro Flask Wide Mouth Flex 0.47L Foruten å være en stor termokopp som er god å drikke av og holder godt på varmen, så har den en kvalitet intet annet termokoppmerke vi har testet har: en hank å holde i. Og den er neimen ikke dum, for når du står der halvvåken klokken 6 om morgenen, leiter febrilsk etter termokoppen du satt på et «lurt» sted kvelden før, for så å måtte røske med deg både den og hundre andre greier, på vei ut døren.. Ja, da er du glad det ikke trengs en hel hånd en gang for å dra den med ut. Kun en liten finger.