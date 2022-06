De 10 beste elsyklene

Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke».

I 2022 har vi syklet på mengder av forskjellige elsykler, og dette er de aller beste vi har testet i år! Under får du en toppliste med modeller som er rangert etter hvor gode de er, men som samtidig ikke nødvendigvis tjener det samme formålet. Noen er gode allroundere, mens andre er laget for litt mer spesifikk bruk.

Dette er en meget velbygd trekkingsykkel som kan skilte med demping både på for- og bakhjulet. Denne demperen gjør at du får en meget behagelig sykkeltur, som kombinert med en knallsterk motor gjør dette til en drøm å pendle på. I tillegg kan du fint bevege deg utenfor asfalten uten problemer, selv om de tyngste stiene blir noe mer utfordrende. Du har også kurant med rekkevidde takket være et batteri på 500 wattimer. Alt i alt en knallgod sykkel.

2 Cube Stereo Hybrid 140 29 HPC Race CX Dette er den beste fulldempede terrengsykkelen vi har testet i 2022. Den var også blant de billigste i kategorien vi testet. Likevel får du en sykkel som er godt utstyrt med blant annet gode bremser, en knallsterk motor og gode XT-gir fra Shimano. Dette er en sykkel du fint kan sykle på asfalt med, men som virkelig kommer til sin rett når du tar deg ut i skog og mark. Gode dempere og ergonomi lar deg forsere hindringer uten videre problemer på en behagelig måte. Mer + annonse

3 Cube Touring Hybrid ONE 500 Easy Entry 2022 (Electric) Dette er vinneren av vår test av billigere elsykler under 30.000 kroner. Her får du en knallgod sykkel som til prisen har en sterk og nærmest lydløs motor, som kombinert med fin og komfortabel sittestilling gjør dette til en sykkel det er lett å like. Dessuten er dette den billigste sykkelen i listen, og derfor mye for pengene. Mer + annonse

4 Giant Explore E+ 1 STA 2022 Giant har gjort det meget godt i flere av våre tester over flere år, og årets modell er intet unntak. Dette er en meget god og velbygd elsykkel som har god komfort og rekkevidde. Yamaha-motoren er mer enn sterk nok for de aller fleste, og vil ikke gi seg selv om motbakken er av det veldig bratte slaget. En liten hendig detalj er at denne har små "horn" på siden av styret som gir deg et vertikalt grep når du sykler som er en grei avlastning. Mer + annonse

5 Birk E-Furious LTD 2022 (Electric) Vil du ha en kraftig og robust fulldemper så er denne modellen fra Birk noe å merke seg. Dette er en modell med stort batteri som til tross for en kraftig motor gir deg mange mil med sykling mellom besøkene til laderen. I tillegg er den like godt utstyrt som Cube Stereo Hybrid 140, men koster også noe mer enn konkurrenten. Likevel er dette en av de bedre syklene du kan kjøpe i øyeblikket. Mer + annonse

6 Specialized Turbo Vado 4.0 2022 (Electric) Her har du en modell som godt kan beskrives som en «luksussykkel». Turbo Vado 4.0 er en påkostet og velbygd sykkel med trekkvillig spesiallaget motor, batteri på hele 710 Wh og et godt display med mobiltilkobling. Prisen er litt stiv, men du får likevel godt med valuta for pengene. Mer + annonse

7 Buddy Bike D1 Buddy leverer varene med D1, som har en pris på 30.000 kroner. For disse pengene får du et batteri på 670 Wh, et informativt display og gode bremser. Bafang-motoren fungerer bra og leverer krefter når du trenger det. Til å ha lavt innsteg har sykkelen fin stivhet i rammen, og ReTyre-dekkene sørger for at Buddy Bike D1 både triller godt og enkelt kan «oppgraderes» med piggdekk eller grusdekk. Mer + annonse

8 Birk E-one CX (Electric) Denne modellen kommer med Shimanos sterke EP8-motor, lavt innsteg og relativt brede dekk som takler de fleste underlag. Batteriet er ikke av de største, men 500 Wh burde likevel gi mange nok mil til at det holder for de aller fleste. Ellers er dette en komfortabel og velutstyrt sykkel. Om noe, skulle vi ønsket oss en motorstyring med bedre fordeling av kreftene over de forskjellige driftsmodiene. Mer + annonse

9 Rock Machine Blizzard INT E70-297 2021 (Electric) Blizzard er en fulldemper med Shimano EP8-motor som skiller seg ut på et par distinkte måter. For det første er bakhjulet mindre enn forhjulet, og for det andre har den en hybrid dempeløsning bak som gir en spesielt behagelig og «duvende» sykkelfølelse på humpete underlag. Dette gir oss da en sykkel som trives spesielt godt i nedoverbakker. Samtidig kunne vi ønsket oss lock out på den demperen til bruk på vei og mindre krevende områder. Mer + annonse