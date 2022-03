De 5 beste OLED-TV-ene

Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke».

OLED er en av de to ledende teknologiene på dagens TV-er, og kan skilte med blant annet et perfekt sortnivå og levende farger. Vi har testet en rekke modeller de siste månedene, men hvilken er egentlig best? For selv om dette er dyre TV-er, og alle presterer godt, er det likevel forskjeller å spore. I listen under har vi rangert de fem beste modellene vi har testet med OLED-teknologi. Men selv om alle deler de samme panelene fra LG, er det likevel store forskjeller i hvilke ting de er best på. Noen briljerer på lyd, mens andre fokus på best mulig bildekvalitet. Ingen av modellene er i således den perfekte TV-en, men er sabla gode på en del ting hver for seg. Derfor har de også alle sammen endt opp med karakteren 9/10, som med unntak av Samsungs QN95-modell (QLED), er den aller beste karakteren vi har gitt på TV-er de siste månedene.

Vil du ha en TV som er en solid og god allrounder, er denne modellen fra LG et sikkert valg. Dette er en TV som har meget god bildekvalitet, selv om den må se seg knepent slått av Panasonics toppmodell som innehar 2.plassen i denne listen. Likevel er kvaliteten hårfint dårligere, og på den positive siden gir LG deg en TV som er veldig enkel og grei å bruke. Og som samtidig har masse apper og funksjoner å tilby deg. Samtidig er utseende flott, og det er heller ingenting å utsette på byggekvaliteten. Dessuten egner den seg godt til å spille på, og har mange automatiske funksjoner og generelt god støtte for alt av nye konsoller og PC-er. Merk at skjermen kommer kun med et veggfeste, så vil du ha den på en stereobenk, må du punge ut for en fot utenom. Totalt er LGs G1-modell et sikkert kort om du vil ha noe som passer til det aller meste. Samtidig er ikke prisen avskrekkende sammenlignet med flere av de andre modellene i listen.

2 Panasonic TX-65JZ2000E Om det aller viktigste for deg er bildekvalitet, er Panasonics toppmodell, JZ2000E, den beste TV-en vi har testet på nettopp det. Her får du en bildekvalitet som overgår alle andre OLED-TV-er vi har testet, med en presisjon i farger og lys som gir gnistrende resultater. Samtidig er dette en skjerm som er veldig godt egnet som film-TV, med god støtte for blant annet de ulike HDR-formatene. Og TV-en har bedre lyd enn de fleste andre flatskjermer. Takket være hjelp fra søsterselskapet Technics, får du en Atmos-løsning som gir deg en bedre romfølelse når du ser film. Skulle du også ville bruke TV-en til å spille på er heller ikke dette noe problem. Her får du lav inputlag og ikke minst HDMI 2.1 som gir støtte for mye av det de nyeste konsollene har av teknologi. Men dette er ikke TV-en for deg som ønsker mange funksjoner og et hav med apper å boltre deg i. App-utvalget er mildt sagt begrenset, og kjøper du denne skjermen må du fort belage deg på å kjøpe for eksempel en Apple TV utenom for å få tilgang til flere av de norske appene. Likevel er dette en knallsterk TV på mange områder, og en sikker ener på bildekvalitet. Mer + annonse 34 276,- Sjekk nå

3 Philips 65OLED986 Dette er toppmodellen til Philips, og det betyr at du får et par godsaker som få andre modeller i denne listen kan tilby deg; Ambilight og den beste lydkvaliteten. Heller ikke denne TV-en har dårlig bilde, og legger seg et lite hestehode bak Panasonic, men holder likevel meget høyt nivå. Det spesielle med denne modellen er at den har et råtøft design som er myntet på deg som ønsker å ha en gulvstående TV eller henge den på vegg. Vår favoritt ble den gulvstående løsningen, hvor du altså har en solid og robust fot som også holder en lydplanke utviklet av B&W. Dermed er lydkvaliteten helt på topp, faktisk den beste vi har hørt fra en TV noen gang. Det eneste du eventuelt mangler en enda litt mer dypbass, og det kan du eventuelt løse ved å koble til en ekstern bass. Samtidig har denne skjermen Ambilight-løsningen som Philips er alene om. Det betyr at du har lysrader på baksiden av skjermen som lyser fargene på skjermen videre på veggen bak TV-en. Det gjør at overgangen mellom bildet og omgivelsene blir mykere og mindre anstrengende å se på. Så dette er en film-TV som byr på både behagelig Ambilight, strålende lyd og meget god bildekvalitet. Mer + annonse 46 990,- Sjekk nå 46 990,- Sjekk nå

4 Sony Bravia OLED XR-55A80J Ikke alle er klare for å kjøpe seg en toppmodell for det er ingen hemmelighet at disse TV-ene koster en solid slump penger. Men det finnes gode alternativer som fortsatt har OLED-teknologien ombord. En av disse er Sony sin A80J-serie, hvor vi har testet 55 tommers utgaven av skjermen. Denne koster deg nå rundt 16 000 kroner, som fortsatt er mye penger, men likevel rimeligere enn flere av de andre alternativene i listen. Sony er meget gode på bildebehandling, og det får du raskt gleden av med denne skjermen. Bildekvaliteten er meget bra, og det eneste vi har å sette fingeren på er at den kunne vært enda et par hakk bedre til å vise detaljer i mørke partier. Men utover det så er dette en meget god TV som også er både brukervennlig og samtidig ser bra ut. Den er også meget god på bevegelse, så dette er et alternativ til dere som liker å se mye fotball eller annet innhold med mye fart i seg. Skjermen støtter det aller meste av nye funksjoner som for eksempel den nye Playstation-konsollen kan tilby, bortsett fra VRR. Alt i alt er dette en meget god OLED-TV som ikke tømmer lommeboka de like ille som flere av de andre modellene i listen. Mer + annonse 15 990,- Sjekk nå 15 990,- Sjekk nå 15 990,- Sjekk nå