Middels dyre mobiler

Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke».

Telefoner kan være svært dyre, men de trenger ikke å være det for å være gode. Det blir mest ståhei rundt telefonene til ti tusen kroner eller mer, men hvis du leter litt kan du finne juveler som er nesten like bra for halve prisen. Dette er de beste telefonene du kan kjøpe som ikke koster skjorta. Trykk deg videre til hver mobil hvis du vil lese den fullstendige testen.

Lynende rask, rimelig og pen å se på. Motorolas Moto G200 har maskinvare som ellers er å finne i dobbelt så dyre mobiltelefoner. Kameraet er helt ok for sin prisklasse og presterer veldig godt i dagslys, mens det sliter mer på kveldstid. Telefonen er bygget i plast, men føles velbygget likevel og i motsetning til mange billige telefoner er den laget for å tåle en grad av fuktighet. Den er ikke tett, men satt inn med vannavvisende materiale. Det gjenstår å ønske seg litt lysere skjerm, stabilisert kamera og fingerleser i skjermen fremfor i siden - men da hadde den nok faktisk kostet betydelig mer.

2 OnePlus Nord 2 128/8 GB Billig og svært god - du kan gå ganske mye opp i pris og likevel ikke få særlig mer eller bedre telefon enn du får her. Du får en telefon som ser bra ut, lader fort, har ålreit kamera og rask og god skjerm. Det aller meste er på plass, mens kompromissene som skal til for å lage en telefon til under 5000 kroner er svært godt skjult. Mer + annonse 4 420,- Sjekk nå 4 490,- Sjekk nå

3 Motorola Moto G100 En telefon som kan bli til en slags PC når du kobler til skjerm - med lynhurtig respons, ålreit kamera og hodetelefontilkobling. Alt det for under 4.000. Her er det masse å like, men også en del å pirke på. Som det vanlige «makrokameraet» som gir dårlige bilder av ting på nært hold, og en litt raklete fingerleser. Men alt i alt burde de fleste bli fornøyd med totalpakken du får her. Mer + annonse 3 490,- Sjekk nå 4 290,- Sjekk nå

4 Nokia XR20 R20 er en nesten helt vanlig og ganske rimelig Android-telefon, bortsett fra at den er laget for å tåle juling. Her får du ikke bare vanntetting, men også støtsikring etter MIL-810H-standarden. Den skal tåle å slippes på betong. Kameraet er ålreit, bruksmessig er den god - med tre års storoppdateringer fra Nokia - og med alt det du ellers trenger i en telefon i en innpakning som tåler å falle i betongen har du et langt bedre utgangspunkt enn det du får fra hardhaustelefoner flest. Og det til (rett) under 5.000 kroner. Mer + annonse 4 860,- Sjekk nå 5 790,- Sjekk nå 5 790,- Sjekk nå

5 Apple iPhone XR 64GB Ok, iPhone XR stikker ut som en sår tommel i denne listen siden den koster over 5000 kroner de fleste steder du kan kjøpe den, men du får kjøpt den såvidt under, og de fleste steder koster den ikke mye over. Og for den prisen får du en iPhone som fortsatt i stor grad holder koken. Den har rask prosessor, er tett og kommer med gode menyer og fabelaktig apputvalg. Du får fullskjermopplevelsen til Apple, uten å måtte ned på den eldre formfaktoren til iPhone SE, og selv om denne er fra 2018 kan du fortsatt regne med flere år med oppdateringer. Mer + annonse 4 970,- Sjekk nå 5 990,- Sjekk nå

6 OnePlus 8 128GB En rask og god OnePlus-modell til nesten samme pris som OnePlus Nord 2. Her får du først og fremst litt mer luksusfølelse på selve telefonen, og en bedre kamera. Ulempen er at OnePlus 8 er fra 2020, og dermed har brukt opp mer enn ett år av levetiden sin - en levetid med oppdateringer som sjelden strekker seg stort mer enn fire år for Android-telefoner. Men den har fortsatt en god stund igjen, og den har maskinvaren til å være rask og god og ta bedre bilder enn Nord 2 mens den holder koken. Mer + annonse 4 499,- Sjekk nå 4 497,- Sjekk nå