Beste rimelige mobil

Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke».

Telefoner kan være svært dyre, men de trenger ikke å være det for å være gode. Det blir mest ståhei rundt telefonene til ti tusen kroner eller mer, men hvis du leter litt kan du finne juveler som er nesten like bra for halve prisen. Dette er de beste telefonene du kan kjøpe som ikke koster skjorta. Trykk deg videre til hver mobil hvis du vil lese den fullstendige testen.

1 Nothing Phone (1) 8GB RAM 128GB Nothing Phone (1) kommer uten masse ekstra dill, og med en veldig fornuftig prislapp. Den er tett nok til å tåle vær, og den har et helt lysorgel på baksiden som spiller opp når det ringer, slik at du får tydelig varsel selv om lyden er av. Av alle mobilgimmicks vi har sett de siste årene, er dette noe av det nyttigere. I tillegg er den mer enn rask nok for en super brukeropplevelse, og den er velbygget og pen. Trådløs lading støtter den også, og ytelsen fra kameraene er helt greie. Det er egentlig ingen dårlige sider her - den viktigste vi kommer på er at lader ikke følger med. I motsetning til Moto G200 er innmaten litt svakere, men den er nyere og med bedre skjerm og flere nyttige funksjoner som trekker den såvidt forbi. Mer + annonse

2 Motorola Moto G200 5G 128GB Lynende rask, rimelig og pen å se på. Motorolas Moto G200 har maskinvare som ellers er å finne i dobbelt så dyre mobiltelefoner. Kameraet er helt ok for sin prisklasse og presterer veldig godt i dagslys, mens det sliter mer på kveldstid. Telefonen er bygget i plast, men føles velbygget likevel og i motsetning til mange billige telefoner er den laget for å tåle en grad av fuktighet. Den er ikke tett, men satt inn med vannavvisende materiale. Det gjenstår å ønske seg litt lysere skjerm, stabilisert kamera og fingerleser i skjermen fremfor i siden - men da hadde den nok faktisk kostet betydelig mer. Mer + annonse

3 Motorola Edge 30 5G Dual SIM 8GB RAM 128GB Flott design, ålreit kamera og topp ytelse for under 4.000 kroner? Det er vanskelig å diskutere med Edge 30-serien fra Motorola. Mobilprodusenten er tilbake med noen av de beste opplevelsene krone for krone, etter et par år med litt middels produkter. Skjermen du får her er en lynrask AMOLED-skjerm. I kameraet deler den det meste med sin noe mer påkostede storebror Edge 30 Pro. Telefonen er vannavstøtende med IP52-sertifisering, slik at den tåler uvær. I vår test trakk vi kun litt for at batteriet ikke imponerte - selv om det likevel var helt tilstrekkelig. Edge 30 er masse telefon for pengene, spesielt hvis du er på jakt etter en som ser litt ekstra bra ut. Mer + annonse

4 Apple iPhone 11 128GB iPhone 11 har "offisielt" gått ut av Apples utvalg, men den lever fortsatt hos andre forhandlere. For rundt 6.000 kroner er den i øvre enden prismessig for denne listen, men så får du en telefon med rundt 4-5 års gjenværende oppdateringer som er lynende rask og har nok av lagringsplass. Den er også tett og har trådløs lading. Rask og fin ansiktsgjenkjenning hører til, og et etter hvert enormt økosystem rundt telefonene. Det er få virkelig store ting denne iphonen mangler - om du går opp en dryg tusenlapp i prisklasse kan du få de rimeligste iPhone 12-modellene, og med det nattfoto. Ellers er det raske skjermer som kun de to siste generasjonene iPhone Pro gir, og de koster fortsatt skjorta. Fra Apple er nok dette mest telefon per krone nå, og ytelsen var så langt foran i da denne kom at den fortsatt er helt i toppen. Mer + annonse

5 OnePlus Nord 2 128/8 GB Billig og svært god - du kan gå ganske mye opp i pris og likevel ikke få særlig mer eller bedre telefon enn du får her. Du får en telefon som ser bra ut, lader fort, har ålreit kamera og rask og god skjerm. Det aller meste er på plass, mens kompromissene som skal til for å lage en telefon til under 5000 kroner er svært godt skjult. Mer + annonse

6 OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 128GB Den kanskje billigste telefonen på markedet nå som fortsatt er knallfin å bruke. Du får den fra under 3.000 kroner. Det er viktig å få med at sammenliknet med de andre telefonene i denne listen er dette den mest spartansk utstyrte av dem. Men tross alt er OnePlus utrolig gode på det de gjør, og kompromisset som er CE 2 Lite tar fortsatt helt greie bilder, du må sjelden vente på den fordi den er treg og den har alle de viktigste tingene du trenger. Det finnes nær dobbelt så dyre telefoner fra konkurrenter som er kjipere å bruke enn denne. Her får du ingen luksus, men for prisen får du en telefon hvem som helst burde kunne klare seg helt greit med. Mer + annonse

7 OnePlus 9 128GB OnePlus 9 legger seg i likhet med iPhone 11 i ytterkanten av prisleiet for denne listen. For litt under 6.000 kroner får du imidlertid en særdeles god Android-telefon med gode materialer, flott og rask AMOLED-skjerm og til dels svært gode kamera. Det er trådløs lading her og et design som ser helt og fullt toppmodell ut, der mange telefoner i de lavere prisklassene fort blir litt anonyme. Som alltid med toppmodellene må de være i markedet en stund før de blir økonomiske valg, så det har rukket å komme to serier fra OnePlus siden. Skal du vurdere å legge ekstra penger i valget ditt kan OnePlus 10T være en mulighet for rett under 7.000 kroner, men da mister du trådløs lading - og får i hovedsak en raskere prosessor i mobilen og noe lenger levetid med oppdateringer. Mer + annonse

8 Motorola Moto G100 En telefon som kan bli til en slags PC når du kobler til skjerm - med lynhurtig respons, ålreit kamera og hodetelefontilkobling. Alt det for under 4.000. Her er det masse å like, men også en del å pirke på. Som det vanlige «makrokameraet» som gir dårlige bilder av ting på nært hold, og en litt raklete fingerleser. Men alt i alt burde de fleste bli fornøyd med totalpakken du får her. Mer + annonse

9 Nokia XR20 R20 er en nesten helt vanlig og ganske rimelig Android-telefon, bortsett fra at den er laget for å tåle juling. Her får du ikke bare vanntetting, men også støtsikring etter MIL-810H-standarden. Den skal tåle å slippes på betong. Kameraet er ålreit, bruksmessig er den god - med tre års storoppdateringer fra Nokia - og med alt det du ellers trenger i en telefon i en innpakning som tåler å falle i betongen har du et langt bedre utgangspunkt enn det du får fra hardhaustelefoner flest. Og det til (rett) under 5.000 kroner. Mer + annonse