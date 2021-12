Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke».

Julen er forbi og butikkene har som vanlig satt ned prisene på en rekke produkter. Romjulssalget er tradisjonelt sett langt mindre enn tilbudsuken Black Week i november, men i år ser vi likevel en rekke gode produkter som har fått lavere priser. Noen av tilbudene er de samme som under Black Week, noe er faktisk lavere og noen tilbud er helt nye. Som vanlig anbefaler vi kun tilbud hvor vi vet at produktet er bra, og prisene er gode. Vi tar utgangspunkt i testene vi har gjort her på Tek.no, og ser på prishistorikken på produktet for å sikre at prisen faktisk er historisk lav.

Nest Protect er en røykvarsler som hver dag sjekker sin egen tilstand og sier ifra om noe skulle være galt. Med tanke på at jul og mørketid ofte betyr økt bruk av levende lys – som det kan skje skumle ting med – er det fint å være viss om at røykvarsleren faktisk virker. Ved siden av røyk, kan Protect også varsle om høye forekomster av karbonmonoksid. Den gjør dessuten mer enn å bare pipe – her benyttes det også stemmevarsling som både forteller deg om hva som er galt og hvor i huset problemet ligger. Norsk kan den også. En annen fin ting er at den kan finne på å si ifra om høye røykverdier før begynner å ule. Så dersom du er litt kjapp til å reagere, kan du slippe hele alarmen. Denne kommer ganske sjeldent på tilbud, og bare én dag under Black Week ble den solgt for under den vanlige prisen på rundt 1300 kroner.

Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B 128GB Om du allerede er i Samsung-leiren og vil ha en ny, er dette den vår tester proklamerte at han ville kjøpt. Den har en praktisk størrelse, meget god batteritid, en særdeles bra skjerm, gode kameraer og ikke minst super ytelse. Denne har aldri kostet under 5000 kroner før.

Sony WF-1000XM4 Sonys flaggskip-ørepropper imponerte oss stort da vi testet dem i sommer, med både god lyd og et virkelig bredt stereoperspektiv. Som alltid med Sony-lyd er det litt ekstra fokus på det nederste registeret, så det låter både tungt og stort. Vi synes disse modellene er enda lekrere enn forgjengeren, og alt det viktigste er på plass her. Slik som trådløs lading, fuktsikring og støydemping. Sony er fortsatt ikke de beste hvis du skal bruke proppene mye til telefonsamtaler (der er for eksempel Apple og Jabra bedre), men til musikk er de fantastiske. Vanligvis koster de cirka 2800 kroner, men selges nå for 2290 kroner. En solid prisnedgang, altså!

Logitech G915 TKL Lightspeed Tactile (Nordic) Logitechs G915 Lightspeed er noe så sjeldent som et trådløst mekanisk tastatur. Vi opplevde det som like raskt som kablede varianter, og det kan brukes i inntil 12 dager med RGB aktiver, eller over 100 dager uten belysning før det må lades. Det har en stilren og lav profil, og kommer med flere ulike brytere. Vi testet med brune, taktile brytere, som vi syntes ga veldig god respons uten å støye særlig. Dette er et godt valg for deg som både vil unngå kabler, og jobbe og spille med det samme tastaturet. Det er nå den litt kortere varianten av tastaturet som er på salg, til 1590 kroner. Vi testet "fullversjonen" med numpad-knapper i tillegg, men tastaturet bør være helt likt ellers.

Andersson PRB 2.71 Til under en hundrelapp så skal du se lenge etter en nødlader som gir deg like mye for pengene som denne. Vi mente det allerede var et godt kompromiss mellom pris og størrelse da vi testet den og den kostet 250 kroner, og nå til 99 kroner er det rett og slett veldig imponerende.

Andersson PD/QC 3.0 «Ingen andre er i nærheten engang», skrev i om nødladeren fra Andersson i vår samletest. Den ble både testvinner og fikk hele 10/10, og vi hadde egentlig ingenting reelt å trekke den for. Den har USB-Type C, Power Delivery-støtte, hurtiglading og passthrough, men kanskje aller viktigst: Best kapasitet i forhold til prisen. Og det var til fullpris, da den kostet 400 kroner. Nå er Netonnet satt den ned til rekordlave 299 kroner, som gjør det til et enda bedre kjøp. Er du ute etter en kraftig nødlader er det rett og slett ingenting å tenke på - kjøp denne.

JBL Charge 5 JBL Charge 5 ble en klar vinner i vår samletest av bluetooth-høyttalere. Med god lyd i massevis, høyt volum, god batteritid og IP67-sertifisering (tåler å bli senket ned i vann) imponerte den testeren vår, og nå i romjulen har prisen kommet ned til rekordlave 1585 kroner. Hvis du hadde en lignende høyttaler på ønskelisten til jul, men julenissen skuffet, er dette øyeblikket du har ventet på.

Arlo Wire-Free Video Doorbell Vi har testet en håndfull smarte ringeklokker nå, og vi har fortsatt ikke funnet den vi mener gjør alt helt perfekt. Men den som kommer nærmest er Arlos trådløse ringeklokke, som nå er tilgjengelig for rekordbillige 1090 kroner. Vi synes den har god videokvalitet, vi liker de smarte varslingene den sender, og designet er også ganske så lekkert. Tingene vi ikke elsket var at varslingene kommet hakket tregere enn hos konkurrentene og at batteritiden bare er OK, ikke fantastisk. Dette kan alltids bøtes på ved å kjøpe et ekstra batteri, men for eksempel Rings ringeklokke holder lenger. Nå som vi får stadig flere pakker levert på døren synes vi imidlertid det har vært utrolig nyttig med en smart ringeklokke.

Garmin Fenix 6S I dag er det rekordlave priser på mange av Garmins treningsklokker - Garmin Fenix 6, Garmin Fenix 6S, Garmin Fenix og 6S Pro. Har du vurdert en klokke fra selskapet er dette dagen å slå til på. Garmin-klokkene kommer i en rekke ulike varianter, hvor forskjellene ikke nødvendigvis er enorme. Vi har testet den ypperste toppmodellen Garmin Fenix 6X Pro Solar, som altså er hakket mer avansert enn de andre, men vår positive erfaring vil med all sannsynlighet også gjelde de litt billigere variantene. Hovedforskjellen mellom modellen er at de enklere variantene mangler Wi-Fi og lagring av musikk og kart direkte på klokken. Det var Garmin som vant vår store test av treningsklokker, og det eneste trekket vi hadde på Pro Solar-versjonen var rett og slett at den kunne oppleves som litt stor. Ellers ga vi den skryt for navigasjonen, batteritiden og funksjoner som Garmin Pay og rutevelgeren. I tillegg fungerer den naturligvis utmerket som treningsklokke, med alt det medfører.

Sensibo Sky Nå som strømprisene er høye kan det være lurt å ha en Sensibo Sky til å hjelpe deg med å spare penger på varmepumpen din. Dette er nemlig en enkel måte å få kontroll på selv en eldre varmepumpe via mobilen, slik at du for eksempel kan legge til nattsenking på en enklere måte. Prisen i romjula er nå på rekordlave 699 kroner.

Samsung 870 QVO MZ-77Q2T0BW 2TB Samsung 870 QVO kan være løsningen for deg som i første rekke er ute etter relativt rimelig SSD-lagring. Denne disken bruker SATA-standarden og setter ingen hastighetsrekorder, men til gjengjeld vil den fungere med det meste av både nye og gamle datamaskiner. QVO-diskene til Samsung har ikke spesielt robust minneteknologi, men som lagringsdisk hadde vi ikke hatt noen betenkeligheter med å ta i bruk en slik SSD. Derfor ga vi i sin tid også et anbefaltstempel til forgjengeren 860 QVO.

Google Nest Hub (2nd Generation) Smarthjemstyring med tale er mer eller mindre dominert av Google her i Norge, da hverken Alexa eller Siri har fått skikkelig fotfeste i hjemmet. Google Nest Hub er det naturlige samlepunktet i et Googlestyrt smarthjem, og den har aldri vært billigere enn nå. Elkjøp selger Nest Hub for bare 490 kroner, noe som er en ganske uslåelig pris. Selv om du bare vil bruke den som en digital bilderamme så er ikke en femhundrelapp så verst! Men den kan jo så mye mer. Du kan styre hjemmet ditt med stemmen via mikrofonen på den, og du kan be den om å sette timere, søke opp ting på nettet eller gi deg oppskrifter rett på skjermen. Du kan til og med lytte til podcaster og nyhetssendinger. Absolutt en kjekk liten sak å ha på kjøkkenbenken eller nattbordet. Synd bare at Googles stemmeassistent ikke alltid er så medgjørlig på norsk, synes vi, men på engelsk er den mer stabil. Merk at det bare er varianten i "kull"-farge som er på ekstra godt tilbud, ikke den i "kalk".

WD BLACK SN850 NVMe SSD 1TB WD Black SN850 er blant de kjappeste SSD-ene vi har vært borti og Western Digitals nåværende toppmodell. Men den vil ikke være noe førstevalg for absolutt alle – den krever at du har et ledig M.2-spor å montere den i, og skal du dra nytte av farten bør plattformen støtte PCIe 4.0. I tillegg kan denne fort bli skikkelig varm, så vi anbefaler innkjøp av en kjøleribbe dersom hovedkortet ditt ikke kommer med dette inkludert. Men hvis du har slikt på plass, er dette et anstendig tilbud på SSD-en vi for øvrig utropte som vinner i vår samletest på vårparten.

Bose Frames Tempo Polarized Vi er i den mørkeste tiden av året, så solbriller står kanskje ikke høyest på ønskelisten akkurat nå. Men det er kanskje akkurat derfor Boses nyeste smartbriller er på tilbud akkurat nå. Bose Frames er altså solbriller med innebygd høyttalere og mikrofon, som lar deg høre på musikk og føre telefonsamtaler, uten at du trenger å ha noe i ørene. Og det fungerer faktisk overraskende bra. Lyden er rettet mot øret og sprer seg ytterst lite til de rundt deg, så du kan fint høre på en podcast eller lytte til musikk, uten at de rundt deg hører et ord. Tempo er deres nyeste variant, myntet på deg som elsker å trene. Vi ga brillene 7,5/10, og nå er de satt ned til rekordlave 2490 kroner - ned fra vanlige 3000 kroner.

Sony WH-1000XM3 Selv forrige generasjon av Sonys støydempings-hodetelefoner hevder seg fortsatt godt mot det aller meste av konkurransen, til tross for at det begynner å bli en stund siden de ble lansert. 1000XM3 byr på litt løsere bass enn hva etterfølgeren 1000XM4 gjør, men dette er fortsatt engasjerende lyd som er morsom å høre på. Støydempingen er også utmerket, men samtalekvaliteten er ikke særlig god. Nå er hodetelefonene satt ned til rekordlave 1790 kroner.

LG OLED65C14 Vi har ikke testet denne modellen, men forgjengeren fra 2020. Likevel, de er etter hva vi erfarer ganske like på mange punkter. Det betyr i så fall at du får en brukervennlig skjerm som også har meget bra bildekvalitet. OLED-panelet gir deg et bunnløst sortnivå og gnistrende farger. Og til under 18 000 kroner er dette en brennhet kandidat som et midtpunkt når filmkvelden skal gjennomføres.

Philips SpeedPro Max Aqua 8000 XC8349 Philips 8000-serie SpeedPro Max Aqua er svaret på spørsmålet om man skal støvsuge, vaske eller begge deler. Her får du nemlig en håndholdt maskin med et munnstykke som vasker og støvsuger samtidig. Vi trodde det først var en gimmick, men endte opp med å bli positivt overrasket. I tillegg til at man får gjort to jobber samtidig, er systemet faktisk veldig enkelt å bruke. Man fyller bare på med vann og litt vaskemiddel i en beholder på selve munnstykket og trykker på en liten knott med foten for å frigjøre væske. Foruten eget vaskemunnstykke kommer Philips Max Aqua også med fugemunnstykke, børste, slangeforlenger, og ikke minst miniturbobørste til bruk på sofa eller tepper med mye dyrehår. Denne fungerer utmerket og er et uvurderlig hjelpemiddel om man har kjæledyr av den pelsete sorten. I det hele tatt er dette en imponerende modell som også har meget god batteritid, lav vekt og et behagelig støynivå.