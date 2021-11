Beste Black Week-tilbud 2021 - søndag 21. november

Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke».

Black Week er tilbake og som vanlig har tusenvis av produkter blitt satt ned i pris. Men det er utrolig mange dårlige tilbud der ute, og det er lett å bli lurt. Derfor gjør vi jobben for deg, og finner frem tilbudene du faktisk trygt kan slå til på. Vi anbefaler bare produkter vi har testet, eller god kjennskap til, og som har blitt satt ned til en god pris. Skal du sjekke tilbud og priser selv gjelder det å holde tunga rett i munnen, sjekke prisene opp mot andre butikker, og være sikker på at du faktisk får en god deal. Den enkleste måten å gjøre dette på er å sjekke prisutviklingen på en prissammenligningstjeneste, hvor du kan se om prisene faktisk er så gode som butikken vil ha det til.

Googles siste smarthøyttaler er et godt kompromiss mellom størrelse, lydkvalitet og pris, og nå er den virkelig rekordbillig. Da vi testet den i høsten 2020 kostet den 1100 kroner, og vi mente det var et billig og godt alternativ til multiromshøyttaleren Sonos One. Før helgen satte Elkjøp prisen ned til 690 kroner, men nå har den falt ENDA lavere. Proshop selger nemlig denne til bare 449 kroner! Du får altså fire av disse for prisen av én Sonos One. For de pengene får du en høyttaler som fint kan gjøre nytten i mindre rom, med Google-assistenten innebygget og multiromsegenskaper gjennom Google Cast. Det er rett og slett et kupp!

Samsung The Frame QE65LS03AXXC The Frame er både en fantastisk god TV og et lite kunstverk du kan henge på veggen. Vi gjennomførte denne uken en test av seks digre TV-er til rundt 20.000 kroner, og der vant faktisk The Frame hele testen. Både den og Sonos X89J kunne by på fantastisk bildekvalitet, men The Frame stakk av med seieren takket sine andre fordeler, slik som strålende programvare og muligheten til å kamuflere seg på veggen som et kunstverk. 65-tommeren koster nå 12.990 kroner som medlemspris hos Elkjøp. 75-tommeren derimot, som vi testet, har fortsatt ikke falt i pris, og selges i skrivende stund for 23.000 kroner.

iRobot Roomba j7+ Denne høsten gjennomførte vi en ny runde med tester av robotstøvsugere, og iRobot Roomba J7+ havnet på en god andreplass. Da vi testet den kostet den 9000 kroner, men nesten samtidig med publisering spratt prisen opp til hele 11.000 kroner! Nå har den stupt forbi utgangspunkt, og selges for "bare" 8000 kroner. Roomba J7+ byr på en rekke finesser, slik som automatisk deteksjon av objekter på gulvet, slik at den f.eks kan unngå "uhell" fra hunden på gulvet. Den har til og med en "bæsjegaranti", så du får en ny robot hvis den skulle kjøre over avføring. Sprøtt, men sant. Den gjorde det godt på rengjøringstestene våre, dog litt svakere på tepper enn vi hadde forventet, og appen er lekende lett å bruke og sette opp. Vi synes også den hadde testens desidert peneste dokkingstasjon. Merk at testvinneren Roborock S7+ også koster 8000 kroner, selv om den tilsynelatende er utsolgt nesten over alt.

Roborock S5 Max I løpet av bare noen år har Roborock blitt kongen av robotstøvsugere. De topper stadig vekk samletestene våre, og da vi testet S5 Max i fjor var det hele tre støvsugere fra selskapet vårt med i samletesten, og samtlige gjorde det bra. Testvinneren ble riktignok toppmodellen S6 MaxV, mens Roborock S5 Max "bare" fikk en tredjeplass. Den gjør en fremragende jobb på vanlige gulv, og også en solid jobb på tepper, takket være en kraftig oppsugingsevne. Denne kraften gjør også at den bråker litt mer enn noen av de andre modellene når du skrur på maks styrke, men dette kan justeres i den knallgode appen. Den har en stor vannbeholder og moppetilbehør hvis du skulle ville vaske gulvet også, og gjør generelt en strålende rengjøringsjobb i hjemmet. Nå er den på tilbud til 3490 kroner, som vi synes er en fin pris for denne. Til sammenligning koster S6 MaxV (vinneren fra i fjor) 4490 kroner, mens den beste på markedet (ifølge vår samletest) koster 5750 kroner.

Philips Hue E27 4-pack Philips Hue er på tilbud tilsynelatende "overalt" denne uken, og det gjelder ikke bare denne pakken med fargelyspærer. Power, Elkjøp, Komplett, Elektroimportøren og Proshop (kanskje flere?) har alle ulike tilbud på Hue-produktene i ulike former. Power og Elkjøp byr for eksempel på 20 prosent rabatt hvis man kjøper mer enn to Hue-produkter, mens Elektroimportøren byr på 25 prosent. De har imidlertid ulike førpriser, så dobbelsjekk at du faktisk får det hos den billigste aktøren. Vi synes generelt at Philips Hue byr på svært gode produkter. De vant i vår gigantiske samletest av smartlyspærer, og også i testen vår av smarte utendørslys. Konklusjonen er stort sett den samme - God kvalitet, litt for dyrt, men "det bare funker". Sistnevnte er faktisk veldig viktig i smarthjemverdenen, hvor ting stadig faller ut og må styres med. Med 20-25 prosent rabatt over hele linja, blir prisene litt mer overkommelige. Absolutt verdt å sjekke ut.

Xiaomi Mi 1C Robot Vacuum Mop I fjorårets store samletest av robotstøvsugere inkluderte vi en skikkelig billig modell også, for å se hvordan den klarte seg mot de beste. Xiaomi pleier tross alt å være kjent for å levere mye verdi for pengene. Og resultatet ble deretter. Den gjorde det ganske bra på hardt gulv, men ikke så godt på tepper. Den klarte imidlertid å komme over ganske høye terskler, og appen er helt OK. Og nå som prisen har falt under 2000 kroner skal du virkelig lete lenge for noe som gir deg like mye valuta for pengene. En fin "startrobotstøvsuger"; hvis det er noe som heter dét.

Ooni Koda 16 Gassfyrte pizzaovner har tatt Norge med storm, og i vår store test er det Oonis ovner som troner øverst. Helt på toppen er det den "lille" Oonien, rett og slett fordi det er en bedre ovn for "folk flest", men hjertet vårt tilhører nok likevel Ooni Koda 16, rett og slett fordi den er best. Men også dyrest. Men nå selger Power den for "bare" 4990 kroner - omtrent en tusenlapp mer enn lillebroren - og så billig har den aldri vært før. Den store størrelsen gjør naturligvis at du kan få plass til enda større pizzaer, men det gir også mer rom vertikalt, slik at du enklere kan lage ting som calzoner og andre bakverk. Den store størrelsen, og med brenner både bak og på siden, gjør at den holder godt på varmen, og pizzaen ble enda raskere stekt i denne enn på den mindre Kodaen. Merk at Koda 16 er litt tung, men hvis du vil ha det beste så er dette pizzaovnen for deg. PS: Flere butikker har vært sleipe og skrudd opp prisen den siste uken på den vanlige Kodaen, så den koster nå 500 kroner mer enn vanlig.

Fitbit Charge 4 Jakter du et smartarmbånd til en billig penge får du nå kjøpt Charge 4 til under tusenlappen. Denne modellen har et års fartstid, og har nylig blitt erstattet av Charge 5. Men om du ikke trenger fargeskjerm, vil fortsatt Charge 4 gi deg det aller meste Charge 5 kan.

Samsung Galaxy S21 5G SM-G991B 128GB Også Samsungs flaggskip kan fåes med rabatt i dag. En rekke butikker selger den til bakre 6490 kroner, mens den litt ukjente butikken FixPåHjul selger den for en hundrelapp mindre, 6390 kroner. Det er en svært hyggelig pris på en veldig god mobil. Ytelsen er prikkfri, den tar svært gode bilder og er ganske kompakt i hånden. Skjermen er fantastisk (og 120 Hz) og stereohøyttalerne ganske gode. Kort fortalt: En skikkelig god telefon.

Samsung The Premiere LSP9T Samsungs "The Premiere" er noe av det råeste du kan få på projektorfronten, i alle fall om vi snakker om såkalte "short throw"-projektorer som kan lage et stort bilde fra veldig kort avstand. Denne kan du i praksis sette klin inntil veggen og fortsatt få et bilde på rundt 100 tommer. Tizen-plattformen er den samme som Samsung bruker på TV-ene sine, og den fungerer utmerket. Støynivået er behagelig lavt og bildekvaliteten fabelaktig. Ulempene er selvfølgelig prisen, men i dag kan du i alle fall snappe opp denne til 34.990 kroner, 30.000 kroner (!) mindre enn da vi testet den.

TP-Link Deco X60 Whole-Home Mesh WiFi System (3-pack) TP-Links Deco X60 er et relativt rimelig mesh-system når vi tar med i betraktningen at det støtter Wi-Fi 6. Her får du solid ytelse og brukervennlige funksjoner i noen små tårn som bør være svært lette å plassere rundt omkring i huset. Vurderer du for eksempel populære Google Nest Wifi vil disse gi deg mye bedre ytelse til omtrent samme pris.

Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B 128GB Om du allerede er i Samsung-leiren og vil ha en ny, er dette den vår tester proklamerte at han ville kjøpt. Den har en praktisk størrelse, meget god batteritid, en særdeles bra skjerm, gode kameraer og ikke minst super ytelse. Denne har aldri kostet under 5000 kroner før, og nå selger Proshop den for 4777 kroner.

Sony WF-1000XM4 Sonys flaggskip-ørepropper imponerte oss stort da vi testet dem i sommer, med både god lyd og et virkelig bredt stereoperspektiv. Som alltid med Sony-lyd er det litt ekstra fokus på det nederste registeret, så det låter både tungt og stort. Vi synes disse modellene er enda lekrere enn forgjengeren, og alt det viktigste er på plass her. Slik som trådløs lading, fuktsikring og støydemping. Sony er fortsatt ikke de beste hvis du skal bruke proppene mye til telefonsamtaler (der er for eksempel Apple og Jabra bedre), men til musikk er de fantastiske. Vanligvis koster de cirka 2800 kroner, men selges nå for 2290 kroner. En solid prisnedgang, altså!

Ankarsrum Assistent AKM6230 En god kjøkkenmaskin er alltid fint å ha i huset, enten det er for å lage en rask pizzadeig eller når du skal kokkelere opp noe litt mer avansert. Vi har gjennomført to store samletester av kjøkkenmaskiner, og i den siste runden var det Ankarsrums utradisjonelle Assistent AKM6230 som stakk av med seieren, foran den tidligere vinneren fra Kenwood. Årsaken var rett og slett ytelse. Ankarsrums modell var best på gjærbakst, den vispet krem raskere enn noen andre modeller, helt uten søl, og vi fant en rekke fordeler med den uvanlige utformingen. Ulempen er at den rare formen kan være litt vanskelig å bli vant til, og krever at du leser instruksjonsmanualen nøye. Men så fort du har lært deg de litt finurlige triksene, er det ingen maskin som er bedre enn denne. Den er nå på salg til 4790 kroner for medlemmer, men BARE i svart farge.

Philips Airfryer Compact Essential HD9252/90 Da vi testet airfryere tidligere i år var det Philips Airfryer Essential som kom aller best ut. Den er intuitiv og brukervennlig, den tar ikke all verdens med plass og maten blir utmerket. Prismessig har den stort sett ligget rundt 1200 kroner eller over, selv om én gang tidligere i år var den å finne for 40 kroner lavere enn i dag. Likevel, for under 1000-lappen mener vi dette er et godt kjøp.

Google Nest Mini (2nd Gen) Nest Mini er andre generasjon minihøyttaler fra Google og en av de rimeligste måtene å komme seg inn i Googles smarthjemsystem på. For dette er ikke bare en høyttaler, det er også en Google Home-sentral og assisten som kan ta imot stemmekommandoer og styre en rekke andre smarte dingser – som for eksempel belysning. Som en ren høyttaler vil den ikke imponere noen rent lydmessig, men den er plasseringsvennlig og kan til og med enkelt henges på veggen. To stykker kan i tillegg fungere sammen som et stereopar. Produktet passer både veldig godt for deg som har lyst å teste ut litt smarthjemsfunksjonalitet, samt for å utvide et eksisterende system til flere rom – Google Home kan nemlig kringkaste beskjeder rundt i huset også

WD BLACK SN850 NVMe SSD 1TB WD Black SN850 er blant de kjappeste SSD-ene vi har vært borti og Western Digitals nåværende toppmodell. Men den vil ikke være noe førstevalg for absolutt alle – den krever at du har et ledig M.2-spor å montere den i, og skal du dra nytte av farten bør plattformen støtte PCIe 4.0. I tillegg kan denne fort bli skikkelig varm, så vi anbefaler innkjøp av en kjøleribbe dersom hovedkortet ditt ikke kommer med dette inkludert. Men hvis du har slikt på plass, er dette et anstendig tilbud på SSD-en vi for øvrig utropte som vinner i vår samletest på vårparten.

Apple AirPods Max Vi hadde mange lovord om Apples hodetelefoner da de ble sluppet.

Google Nest Hub (2nd Generation) Smarthjemstyring med tale er mer eller mindre dominert av Google her i Norge, da hverken Alexa eller Siri har fått skikkelig fotfeste i hjemmet. Google Nest Hub er det naturlige samlepunktet i et Googlestyrt smarthjem, og den har aldri vært billigere enn nå. Den er på salg for bare 490 kroner, noe som er en ganske uslåelig pris. Selv om du bare vil bruke den som en digital bilderamme så er ikke en femhundrelapp så verst! Men den kan jo så mye mer. Du kan styre hjemmet ditt med stemmen via mikrofonen på den, og du kan be den om å sette timere, søke opp ting på nettet eller gi deg oppskrifter rett på skjermen. Du kan til og med lytte til podcaster og nyhetssendinger. Absolutt en kjekk liten sak å ha på kjøkkenbenken eller nattbordet. Synd bare at Googles stemmeassistent ikke alltid er så medgjørlig på norsk, synes vi, men på engelsk er den mer stabil. Mer + annonse 699 NOK Sjekk nå 490 NOK Sjekk nå

Apple AirPods (2nd Generation) med ladeetui Det finnes kanskje propper som låter enda bedre, men det bare er noe med Apples superpraktiske og elegante AirPods som gjør dem så vanedannende. De jobber godt sammen med andre Apple-dingser, spiller balansert og med overraskende god bass. De er også «gull» for alle som ikke liker å fylle øregangene sine med silikonpropper. Disse er forrige modell fra 2019, uten trådløs lading eller motstandsdyktighet mot vann. Men de har aldri vært lavere priset og har på enkelte områder bedre lyd enn den mye dyrere etterfølgeren. Mer + annonse 1190 NOK Sjekk nå 1190 NOK Sjekk nå

Netatmo Weather Station Netatmos smarte værstasjon er vel noe av det nærmeste vi kommer en «gjenganger» på Black Friday, da prisen dupper ned til dette nivået hver bidige julesesong. Og det er helt greit. For selv om produktet har vært på markedet i nesten imponerende mange år, holder det seg relativt godt – blant annet takket være en oppegående skytjeneste og fastvareoppdateringer. Den største ulempen med denne værstasjonen er nok mangelen på en dedikert skjerm. I stedet må du belage deg på å bruke apper og widgeter på mobil eller nettbrett. Samtidig har du fordelen av at du ikke trenger å fysisk være hjemme for å finne ut om det er kaldt eller varmt. Aktuelle data, som for eksempel temperaturer ute og inne, kan også tilgjengeliggjøres og benyttes av forskjellige smarthussystemer. Mer + annonse 1090 NOK Sjekk nå 1090 NOK Sjekk nå

Logitech MX Master 3 Vi har alltid hatt en svakhet for Logitechs MX Master-serie. Dette er så langt fra noen spillmus du kommer, men heller skapt for å hjelpe kontorister med å være så effektive som mulig. Den er ergonomisk utformet, har flere adresserbare ekstraknapper som er møysommelig plassert for å være lette å nå, og et rullehjul som for enkelte som jobber med lange dokumenter eller koding kan føles uunnværlig etter en kort stund. I tillegg kan du utføre spesielle kommandoer ved å bevege musen mens du holder nede en av knappene dens, eller sømløst styre flere datamaskiner ved å dele pekeren mellom dem. Uansett om det er PC, Mac eller en kombinasjon. Mer + annonse 699 NOK Sjekk nå 699 NOK Sjekk nå

Arozzi Vernazza Fra samletesten vår av gamingstoler er det bare én vi ønsker å trekke frem: Arozzi Vernazza. Den bød på klart best komfort for de ulike testpersonene og hadde flest justeringsmuligheter i testen. Høyere byggekvalitet og et design som gjør seg like godt på spillrommet som på kontoret var også noe vi merket oss som positivt. Det slitesterke møbelstoffet puster dessuten mye bedre enn stolene i kunstskinn, som du blir klam av etter en halvtime. Mer + annonse 3804 NOK Sjekk nå 2495 NOK Sjekk nå

Melitta Excellent 5.0 Til en femhundrelapp finner du rett og slett ingen bedre kaffetrakter. I vår samletest bemerket Melittas modell seg ved å trakte god kaffe både for små og store brygg. Den er rask, brygger ved riktig temperatur, er lett å bruke, støyer knapt og er dessuten veldig plasseringsvennlig og pent designet. Mer + annonse 799 NOK Sjekk nå 799 NOK Sjekk nå

Logitech G815 Lightsync RGB Clicky Dette skulle vise seg å være en favoritt på kontoret vårt, da vi fikk den inn til test i 2019. For Logitech G815 er en nydelig blanding av et flatt og fint tastatur til kontorbruk, samtidig som tastene og lysene gjør at den like gjerne kan kategoriseres som et dedikert gamingtastatur. Her får du rett og slett i pose og sekk, og vi synes resultatet var knallbra. Vi endte opp med å gi tastaturet 8/10, og trakk det for blant annet pris. Men nå er det tilgjengelig for rekordbillige 1190 kroner hos Komplett, noe vi synes er en god pris! Mer + annonse 1190 NOK Sjekk nå 1190 NOK Sjekk nå

Microsoft Xbox Series S I fjor ble endelig de nye spillkonsollene fra Microsoft og Sony lansert, og det tok ikke mange sekunder før hver eneste butikk var utsolgt. Og slik har det egentlig vært siden den gang. Bortsett fra for den billigste Xboxen, Xbox Series S, som har vært langt mindre populær blant nordmenn enn vi hadde trodd. For joda, den er ikke like kraftig som storebroren Series X, men for de aller, aller fleste vil den gjøre en minst like god jobb. Ting som lynrask oppstart er på plass, og du kan bytte mellom spill på bare sekunder. Det må nesten oppleves, for det er helt fantastisk i praksis. For 2790 kroner får du rett og slett til fantastisk god spillkonsoll, og for en hundrings i måneden etterpå kan du abonnere på Xbox Game Pass, og få jevnlig tilgang på masse fete spill. Billigere og bedre får du det ikke. Mer + annonse 2790 NOK Sjekk nå 2790 NOK Sjekk nå

Sennheiser Momentum True Wireless 2 Generasjon to av Sennheisers TW-propper er ikke langt fra perfekte, og ligger på førsteplass på vår toppliste for ørepropper. Først og fremst skyldes det at lydkvaliteten fortsatt er den aller hvasseste blant true wireless-propper der ute; Sennheiser har en egen evne til å produsere sylskarp, detaljert og veloppløst diskant, samtidig som de har nok bass til at det blir engasjerende og gøy å lytte til. Batteritiden god, komforten høy og de sitter såpass godt på plass i øret at de kan jogges med uten større problemer. Støydempingen er kanskje ikke like god som på de aller beste, men det kan vi leve med. Nå kan du kjøpe den for rekordbillige 1790 kroner - så billige har de aldri vært før. Et knallgodt kjøp. Mer + annonse 1790 NOK Sjekk nå 1790 NOK Sjekk nå

Jabra Elite 85t Vi har testet ørepropper fra danske Jabra i årevis, og de fortsetter å levere kvalitet hver gang. Jabra Elite 85t er selskapets nyeste ørepropper, og for å sitere vår egen test: "Jabras trådløse propper blir bare bedre og bedre". Med 85t er aktiv støydemping endelig på plass, og kan på mange måter beskrives som Jabra 75t, men med støydemping. Vi synes også 85t var langt bedre på telefonsamtaler enn 75t. Til 1490 kroner har de falt en del i pris fra tidligere, og fortjener absolutt å være på listen vår. Mer + annonse 1490 NOK Sjekk nå 1490 NOK Sjekk nå

Samsung Odyssey C49G95T Dette er skjermen som kombinerer det beste av flere sjangere. Her får du en gigantisk skjerm som fint kan ha flere faner ved siden av hverandre som gjør den til en perfekt arbeidsskjerm. I tillegg har den meget presise farger som gjør at du med hell kan drive med bildebehandling. Og skulle det friste å spille, har du et lynkjapt panel som fikser biffen. Nå er dessuten prisen langt hyggeligere enn da vi testet den, hvor nettopp prisen av en av de få negative punktene. Mer + annonse 8995 NOK Sjekk nå 8995 NOK Sjekk nå

LG OLED65C14 Vi har ikke testet denne modellen, men forgjengeren fra 2020. Likevel, de er etter hva vi erfarer ganske like på mange punkter. Det betyr i så fall at du får en brukervennlig skjerm som også har meget bra bildekvalitet. OLED-panelet gir deg et bunnløst sortnivå og gnistrende farger. Og til under 18 000 kroner er dette en brennhet kandidat som et midtpunkt når filmkvelden skal gjennomføres. Mer + annonse 17990 NOK Sjekk nå 17990 NOK Sjekk nå

Samsung HW-Q960A En lydplanke som har sanket mye skryt fra en rekke internasjonale medier. Planken har støtte for Atmos hvor du blant annet har trådløse bakhøyttalere. Vi har ikke testet denne planken, men har ved flere anledninger hørt på den på ulike messer. Og ut i fra det kan vi si at lyden er overraskende kraftig og hardtslående, og passer med det meget bra til å krydre filmkvelden. Spesielt med tanke på at Atmos gir deg en romfølelse du ikke får oppleve ellers. Mer + annonse 8990 NOK Sjekk nå 8990 NOK Sjekk nå

Fitbit Charge 5 Fitbit Charge er en av de aller mest populære smartbånd-seriene som finnes. Og denne nye generasjonen gir deg blant annet en god fargeskjerm, kombinert med en rekke smarte funksjoner. En av styrkene til Charge 5 er at den automatisk merker om du for eksempel er i ferd med å legge ut på en løpetur, slik at du slipper å passe på at du setter på funksjonen selv. Du kan fint personifisere produktet siden det er enkelt å skifte ut reimer, samt at den holder koken en solid uke mellom besøkene til laderen. Mer + annonse 1399 NOK Sjekk nå 1399 NOK Sjekk nå

Iiglo Front Bike Light 1600LM Iiglo frontlys 1600 lm er en kombinert sykkel- og hodelykt, som lyser sterkt, bredt og har en anstendig batteritid. Vi gjennomførte nylig en stor samletest av sykkellykter, og da havnet Iigloen blant topp tre, til en pris rett under tusenlappen. For halvparten av prisen er den et utmerket kjøp. Mer + annonse 499 NOK Sjekk nå