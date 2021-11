Beste elsykler 2021

Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke».

Vi har syklet på haugevis av elsykler, og dette var de aller beste vi har testet i 2021! Under får du en toppliste med modeller som er rangert etter hvor gode de er, men som samtidig ikke nødvendigvis tjener det samme formålet. Noen er nemlig gode allroundere, mens andre er laget for litt mer spesifikk bruk.

2 Ruff Cycles The Ruffian Dette er en relativt kostbar elsykkel, men det er også med god margin den tøffeste vi har testet hittil i år. Her får du en sykkel som gir solide assosiasjoner til en eldre Indian-motorsykkel, samtidig som du har kvalitetskomponenter på alle de viktige plassene. Mer + annonse 55990 NOK Sjekk nå

3 Rock Machine Avalanche INT e70-26 Ikke alle vil bare sykle på asfalterte veier. Og da kan en fatbike være en god løsning. Denne modellen fra Rock Mashine er en solid bygget elsykkel uten for mange bevegelige deler, som dempere, noe som gjør at den er kurant å vedlikeholde. Og takket være de store hjulene får du likevel greit med demping, og ikke minst en knallgod fremkommelighet om du vil ut i skog via ulike stier. Modellen har en god motor i Shimano sin nye EP8-variant, og mer enn nok batterikapasitet til at du fint kan legge ut på en lang runde i skog og mark. Mer + annonse Få prisvarsel

4 Buddy Bike D1 Denne sykkelen er blandt de rimeligere hybrid-modellene vi har testet i år. Her får du en velbygget sykkel som passer godt til det meste av pendling og sykling på asfalt og grusveier. Motoren er kraftig nok til de aller fleste, og batterikapasiteten er god. Og ikke minst er prislappen en del mer spiselig enn for flere av de andre i denne listen. Mer + annonse Få prisvarsel

5 Elride Prime Evolv Denne sykkelen har mange av de samme egenskapene som Giant-modellen som troner øverst i denne listen. Forskjellen er at denne modellen har en enda sterkere motor, samtidig som du har innelukkede gir fra norske Kindernay og beltedrift. Denne kombinasjonen er en del mer kostbar enn tradisjonelle gir, men gir til gjengjeld mindre vedlikehold over tid. Mer + annonse 34999 NOK Sjekk nå

6 Scott Sub Tour eRide 10 2021 (Electric) Også Scott lager mange gode elsykler, og denne hybrid-modellen er en av flere gode muligheter. Her får du en kraftig ramme og meget solid byggekvalitet, kombinert med en trekkvillig motor og solid med batterikapasitet. Sykkelen er dog noe dyrere enn sine konkurrenter fra Giant, Elride og Buddy. Mer + annonse Få prisvarsel

7 Veloe Midtail Denne sykkelen er perfekt for deg som skal hente eller levere i barnehagen. Dette er nemlig en såkalt lastesykkel, som er laget for å kunne krafte med seg opp til 200 kg nyttelast inkludert rytter. Og den er ikke så stor som du kanskje skulle tro, til tross for at bagasjebrettet er større en på normale sykler. Nettopp for å kunne ha plass til et barnesete og eventuelt en ekstra kurv i tillegg. Skulle dette også bli litt snaut, har du enda en mulighet i et ekstra lastebrett foran styret på sykkelen. Mer + annonse Få prisvarsel

8 BMC Alpenchallenge AMP City Three 2021 (Electric) Denne sykkelen er myntet på deg som skal pendle og vil ha en enkel sykkel uten for mye fuzz. Her får du blant annet lukkede gir og reimdrift, som begge bidrar til at du får mindre vedlikehold enn om du velger en tradisjonell gir-løsning. Dessuten er modellen lett og kurant å bære med seg. Mer + annonse Få prisvarsel

9 Rock Machine Crossride INT e500 B Touring (2021) Dette er også en god hybrid-modell som passer godt til deg som skal holde deg på asfalt og grus. Her får du en solid sykkel med god komfort. Motoren er ikke blant de aller kraftigste, men vil holde godt til alle som ikke skal bestige veldig bratte bakker. Samtidig så er batterikapasiteten god, og prisen er heller ikke avskrekkende. Mer + annonse 32900 NOK Sjekk nå