Beste Black Week-tilbud 2021 - torsdag 18. november

Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke».

Det startet som Black Friday, så ble det Black Week, og nå er det tydeligvis forhåndssalg på Black Week som er den nye tingen. En rekke butikker har nemlig åpnet Black Week-salget sitt i god tid forveien, og bruker anledningen til å lokke deg inn til å bli medlemmer hos dem. Med tanke på fraktproblemene verden over, og forsinkelser i produksjonen av mikrobrikker, kan det være greit å være litt ekstra kjapp på avtrekkeren i år. Dermed følger vi i butikkenes spor denne gangen, og starter tilbudssjekken vår før Black Week engang har startet. Vi anbefaler bare produkter vi har testet, eller god kjennskap til, og som har blitt satt ned til en god pris. Det er MANGE tilbud der ute, og veldig mye er ganske dårlig. Derfor gjelder det å holde tunga rett i munnen, sjekke prisene opp mot andre butikker, og være sikker på at du faktisk får en god deal. Eller bare følge listen vår, selvfølgelig. I år er det ganske mange gode tilbud allerede, både TV-er, mobiler, lydprodukter og smarthjemdingser. Noe for enhver! OBS - Elkjøpprisene vises av en eller annen grunn som før-pris, men medlemsprisen (den rabatterte Black Week-prisen) vises først når man trykker seg inn. Vi jobber med en teknisk løsning for å fikse dette.

Googles siste smarthøyttaler er et godt kompromiss mellom størrelse, lydkvalitet og pris, og nå er den på tilbud til 690 kroner. Så billig har den aldri vært før! For de pengene får du en høyttaler som fint kan gjøre nytten i mindre rom, med Google-assistenten innebygget og multiromsegenskaper gjennom Google Cast. I kvalitet er den rett og slett ikke så langt bak Sonos One, som selges for over 2000 kroner.

Samsung The Frame QE65LS03AXXC The Frame er både en fantastisk god TV og et lite kunstverk du kan henge på veggen. Samsung har oppdatert denne modellen i årevis, og dett er den mest avanserte hittil. Årets modell har blant annet en ny type baklys som gir enda mer presisjon i farger og sortnivå. Og ikke minst kan denne skjermen være en knakende god bilderamme om du heller vil ha bilder i stedet for kunst. 65-tommeren koster nå 12.990 kroner som medlemspris hos Elkjøp, men du får også denne TV-en i en rekke andre størrelser fra 32 til 75 tommer. Disse er tilsynelatende også på tilbud nå. Mer + annonse 12990 NOK Sjekk nå 12990 NOK Medlemspris Sjekk nå

Fitbit Charge 4 Jakter du et smartarmbånd til en billig penge får du nå kjøpt Charge 4 til under tusenlappen. Denne modellen har et års fartstid, og har nylig blitt erstattet av Charge 5. Men om du ikke trenger fargeskjerm, vil fortsatt Charge 4 gi deg det aller meste Charge 5 kan. Mer + annonse 995 NOK Sjekk nå 1399 NOK Sjekk nå

Samsung Galaxy S21 5G SM-G991B 128GB Også Samsungs flaggskip kan fåes med rabatt i dag. Elkjøp selger den til bare 6490 kroner, som må sies å være en svært god pris på en veldig god mobil. Ytelsen er prikkfri, den tar svært gode bilder og er ganske kompakt i hånden. Skjermen er fantastisk (og 120 Hz) og stereohøyttalerne ganske gode. Kort fortalt: En skikkelig god telefon. Mer + annonse 6390 NOK Sjekk nå 6490 NOK Medlemspris Sjekk nå

Samsung The Premiere LSP9T Samsungs "The Premiere" er noe av det råeste du kan få på projektorfronten, i alle fall om vi snakker om såkalte "short throw"-projektorer som kan lage et stort bilde fra veldig kort avstand. Denne kan du i praksis sette klin inntil veggen og fortsatt få et bilde på rundt 100 tommer. Tizen-plattformen er den samme som Samsung bruker på TV-ene sine, og den fungerer utmerket. Støynivået er behagelig lavt og bildekvaliteten fabelaktig. Ulempene er selvfølgelig prisen, men i dag kan du i alle fall snappe opp denne til 34.990 kroner, 30.000 kroner (!) mindre enn da vi testet den. Mer + annonse 34990 NOK Sjekk nå 34990 NOK Sjekk nå

TP-Link Deco X60 Whole-Home Mesh WiFi System (3-pack) TP-Links Deco X60 er et relativt rimelig mesh-system når vi tar med i betraktningen at det støtter Wi-Fi 6. Her får du solid ytelse og brukervennlige funksjoner i noen små tårn som bør være svært lette å plassere rundt omkring i huset. Vurderer du for eksempel populære Google Nest Wifi vil disse gi deg mye bedre ytelse til omtrent samme pris. Mer + annonse 2790 NOK Sjekk nå 2790 NOK Medlemspris Sjekk nå

Jabra Elite Active 65t Disse proppeen fra Jabra har aldri vært billigere. Nå selges de for bare 599 kroner, noe som må sies å være en svært hyggelig pris for et par veldig gode propper. Du får ikke like god lyd eller krympingen Jabra gjorde med oppfølgeren 75 , men passformen er god, etuiet er kompakt og batteritiden god også her. Og prisen er uslåelig. Mer + annonse 790 NOK Sjekk nå 999 NOK Sjekk nå

Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B 128GB Om du allerede er i Samsung-leiren og vil ha en ny, er dette den vår tester proklamerte at han ville kjøpt. Den har en praktisk størrelse, meget god batteritid, en særdeles bra skjerm, gode kameraer og ikke minst super ytelse. Denne har aldri kostet under 5000 kroner før. Mer + annonse 4777 NOK Sjekk nå 4990 NOK Medlemspris Sjekk nå

Sony WF-1000XM4 Sonys flaggskip-ørepropper imponerte oss stort da vi testet dem i sommer, med både god lyd og et virkelig bredt stereoperspektiv. Som alltid med Sony-lyd er det litt ekstra fokus på det nederste registeret, så det låter både tungt og stort. Vi synes disse modellene er enda lekrere enn forgjengeren, og alt det viktigste er på plass her. Slik som trådløs lading, fuktsikring og støydemping. Sony er fortsatt ikke de beste hvis du skal bruke proppene mye til telefonsamtaler (der er for eksempel Apple og Jabra bedre), men til musikk er de fantastiske. Vanligvis koster de cirka 2800 kroner, men selges nå for 2249 kroner. En solid prisnedgang, altså! Mer + annonse 2290 NOK Sjekk nå 2290 NOK Medlemspris Sjekk nå

Razer Huntsman Elite Om du tåler taster som er skikkelig «clicky» og høres svært godt, digget vi tasteopplevelsen på Razers Huntsman Elite med lilla «Opto Mechanical»-taster. Det er supert for deg som skriver mye, og gamer litt ved siden av. For spillere med støyallergi er nok modellen med røde, lineære brytere et smartere valg. Her registreres uansett trykk ved hjelp av lysstråler som brytes, noe som gjør bryterne lynraske og mindre utsatt for langtidsslitasje enn brytere basert på fysisk kontakt. Ellers skilter tastaturet med overbevisende byggekvalitet, tøft og minimalistisk design, flott RGB-belysning og en superbehagelig håndleddsstøtte. Mer + annonse 1649 NOK Sjekk nå

Ankarsrum Assistent AKM6230 En god kjøkkenmaskin er alltid fint å ha i huset, enten det er for å lage en rask pizzadeig eller når du skal kokkelere opp noe litt mer avansert. Vi har gjennomført to store samletester av kjøkkenmaskiner, og i den siste runden var det Ankarsrums utradisjonelle Assistent AKM6230 som stakk av med seieren, foran den tidligere vinneren fra Kenwood. Årsaken var rett og slett ytelse. Ankarsrums modell var best på gjærbakst, den vispet krem raskere enn noen andre modeller, helt uten søl, og vi fant en rekke fordeler med den uvanlige utformingen. Ulempen er at den rare formen kan være litt vanskelig å bli vant til, og krever at du leser instruksjonsmanualen nøye. Men så fort du har lært deg de litt finurlige triksene, er det ingen maskin som er bedre enn denne. Elkjøp selger den nå til 4790 kroner for medlemmer, men BARE i svart farge. Mer + annonse 4790 NOK Sjekk nå 6990 NOK Sjekk nå

Philips Airfryer Compact Essential HD9252/90 Da vi testet airfryere tidligere i år var det Philips Airfryer Essential som kom aller best ut. Den er intuitiv og brukervennlig, den tar ikke all verdens med plass og maten blir utmerket. Prismessig har den stort sett ligget rundt 1200 kroner eller over, selv om én gang tidligere i år var den å finne for 40 kroner lavere enn i dag. Likevel, for under 1000-lappen mener vi dette er et godt kjøp. Mer + annonse 959 NOK Sjekk nå 1199 NOK Sjekk nå

Nest Protect Nest Protect er en røykvarsler som hver dag sjekker sin egen tilstand og sier ifra om noe skulle være galt. Med tanke på at jul og mørketid ofte betyr økt bruk av levende lys – som det kan skje skumle ting med – er det fint å være viss om at røykvarsleren faktisk virker. Ved siden av røyk, kan Protect også varsle om høye forekomster av karbonmonoksid. Den gjør dessuten mer enn å bare pipe – her benyttes det også stemmevarsling som både forteller deg om hva som er galt og hvor i huset problemet ligger. Norsk kan den også. En annen fin ting er at den kan finne på å si ifra om høye røykverdier før begynner å ule. Så dersom du er litt kjapp til å reagere, kan du slippe hele alarmen. Mer + annonse 1299 NOK Sjekk nå 999 NOK Medlemspris Sjekk nå

Google Nest Mini (2nd Gen) Nest Mini er andre generasjon minihøyttaler fra Google og en av de rimeligste måtene å komme seg inn i Googles smarthjemsystem på. For dette er ikke bare en høyttaler, det er også en Google Home-sentral og assisten som kan ta imot stemmekommandoer og styre en rekke andre smarte dingser – som for eksempel belysning. Som en ren høyttaler vil den ikke imponere noen rent lydmessig, men den er plasseringsvennlig og kan til og med enkelt henges på veggen. To stykker kan i tillegg fungere sammen som et stereopar. Produktet passer både veldig godt for deg som har lyst å teste ut litt smarthjemsfunksjonalitet, samt for å utvide et eksisterende system til flere rom – Google Home kan nemlig kringkaste beskjeder rundt i huset også. Mer + annonse 249 NOK Sjekk nå 249 NOK Medlemspris Sjekk nå

WD BLACK SN850 NVMe SSD 1TB WD Black SN850 er blant de kjappeste SSD-ene vi har vært borti og Western Digitals nåværende toppmodell. Men den vil ikke være noe førstevalg for absolutt alle – den krever at du har et ledig M.2-spor å montere den i, og skal du dra nytte av farten bør plattformen støtte PCIe 4.0. I tillegg kan denne fort bli skikkelig varm, så vi anbefaler innkjøp av en kjøleribbe dersom hovedkortet ditt ikke kommer med dette inkludert. Men hvis du har slikt på plass, er dette et anstendig tilbud på SSD-en vi for øvrig utropte som vinner i vår samletest på vårparten. Mer + annonse 1449 NOK Sjekk nå 1590 NOK Sjekk nå

WD Black SN750 SSD NVMe 1TB Én terabyte kjapp lagring til under tusenlappen? Vel, her har Western Digital en god SSD for deg som ikke har eller helt behøver ytelsen som kommer med PCIe 4.0. Nå skal det nevnes at vi ikke har testet dette produktet selv, men WD har en tendens til å levere varene, og har de siste årene imponert på SSD-fronten. Akkurat som med storebror SN850 er WD Black SN750 ment for å monteres rett på hovedkortet via en PCIe M.2-port. Alternativt går det an å bruke adapterkort som kan plugges hovedkortets vanlige PCIe-spor. Mer + annonse 1632 NOK Sjekk nå

Samsung 870 QVO MZ-77Q1T0BW 1TB Samsung 870 QVO kan være løsningen for deg som i første rekke er ute etter relativt rimelig SSD-lagring. Denne disken bruker SATA-standarden og setter ingen hastighetsrekorder, men til gjengjeld vil den fungere med det meste av både nye og gamle datamaskiner. QVO-diskene til Samsung har ikke spesielt robust minneteknologi, men som lagringsdisk hadde vi ikke hatt noen betenkeligheter med å ta i bruk en slik SSD. Derfor ga vi i sin tid også et anbefaltstempel til forgjengeren 860 QVO. Mer + annonse 1059 NOK Sjekk nå

Apple AirPods Max Vi hadde mange lovord om Apples hodetelefoner da de ble sluppet. Fantastisk lyd, god komfort, imponerende støydemping og naturligvis en sømløs integrasjon med Apple-dingser. Likevel satt det langt inne å anbefale dem, rett og slett fordi prisen var helt ekstrem. I underkant av 7000 kroner skulle de ha. Nå har prisen falt til rekordlave 4490 kroner hos Elkjøp. Dermed er den bare "dyr" og ikke "absurd dyr". Og ja, så gode er de faktisk. Mer + annonse 4490 NOK Sjekk nå 4490 NOK Medlemspris Sjekk nå

Google Nest Hub (2nd Generation) Smarthjemstyring med tale er mer eller mindre dominert av Google her i Norge, da hverken Alexa eller Siri har fått skikkelig fotfeste i hjemmet. Google Nest Hub er det naturlige samlepunktet i et Googlestyrt smarthjem, og den har aldri vært billigere enn nå. Elkjøp selger Nest Hub for bare 490 kroner, noe som er en ganske uslåelig pris. Selv om du bare vil bruke den som en digital bilderamme så er ikke en femhundrelapp så verst! Men den kan jo så mye mer. Du kan styre hjemmet ditt med stemmen via mikrofonen på den, og du kan be den om å sette timere, søke opp ting på nettet eller gi deg oppskrifter rett på skjermen. Du kan til og med lytte til podcaster og nyhetssendinger. Absolutt en kjekk liten sak å ha på kjøkkenbenken eller nattbordet. Synd bare at Googles stemmeassistent ikke alltid er så medgjørlig på norsk, synes vi, men på engelsk er den mer stabil. Mer + annonse 699 NOK Sjekk nå 490 NOK Medlemspris Sjekk nå

Apple AirPods (2nd Generation) med ladeetui Det finnes kanskje propper som låter enda bedre, men det bare er noe med Apples superpraktiske og elegante AirPods som gjør dem så vanedannende. De jobber godt sammen med andre Apple-dingser, spiller balansert og med overraskende god bass. De er også «gull» for alle som ikke liker å fylle øregangene sine med silikonpropper. Disse er forrige modell fra 2019, uten trådløs lading eller motstandsdyktighet mot vann. Men de har aldri vært lavere priset og har på enkelte områder bedre lyd enn den mye dyrere etterfølgeren. Mer + annonse 1190 NOK Sjekk nå 1190 NOK Medlemspris Sjekk nå

Netatmo Weather Station Netatmos smarte værstasjon er vel noe av det nærmeste vi kommer en «gjenganger» på Black Friday, da prisen dupper ned til dette nivået hver bidige julesesong. Og det er helt greit. For selv om produktet har vært på markedet i nesten imponerende mange år, holder det seg relativt godt – blant annet takket være en oppegående skytjeneste og fastvareoppdateringer. Den største ulempen med denne værstasjonen er nok mangelen på en dedikert skjerm. I stedet må du belage deg på å bruke apper og widgeter på mobil eller nettbrett. Samtidig har du fordelen av at du ikke trenger å fysisk være hjemme for å finne ut om det er kaldt eller varmt. Aktuelle data, som for eksempel temperaturer ute og inne, kan også tilgjengeliggjøres og benyttes av forskjellige smarthussystemer. Mer + annonse 1090 NOK Sjekk nå 1390 NOK Sjekk nå

Logitech MX Master 3 Vi har alltid hatt en svakhet for Logitechs MX Master-serie. Dette er så langt fra noen spillmus du kommer, men heller skapt for å hjelpe kontorister med å være så effektive som mulig. Den er ergonomisk utformet, har flere adresserbare ekstraknapper som er møysommelig plassert for å være lette å nå, og et rullehjul som for enkelte som jobber med lange dokumenter eller koding kan føles uunnværlig etter en kort stund. I tillegg kan du utføre spesielle kommandoer ved å bevege musen mens du holder nede en av knappene dens, eller sømløst styre flere datamaskiner ved å dele pekeren mellom dem. Uansett om det er PC, Mac eller en kombinasjon. Mer + annonse 699 NOK Sjekk nå 699 NOK Medlemspris Sjekk nå

Arozzi Vernazza Fra samletesten vår av gamingstoler er det bare én vi ønsker å trekke frem: Arozzi Vernazza. Den bød på klart best komfort for de ulike testpersonene og hadde flest justeringsmuligheter i testen. Høyere byggekvalitet og et design som gjør seg like godt på spillrommet som på kontoret var også noe vi merket oss som positivt. Det slitesterke møbelstoffet puster dessuten mye bedre enn stolene i kunstskinn, som du blir klam av etter en halvtime. Mer + annonse 2495 NOK Sjekk nå 4095 NOK Sjekk nå